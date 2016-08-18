Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал предложение Земельной комиссии и продлил еще на пять лет мораторий на поправки в земельное законодательство. Напомним, нововведения стали причиной массовых протестов и митингов в ряде регионов страны весной 2016 года.

Е.М. Чепцов. Переподготовка учителей. 1926

Сама Земельная комиссия была создана в мае 2016 года специально для урегулирования ситуации. Работавший в ее составе политолог Марат Шибутов считает, что итоговый результат в виде моратория — заслуга не только тех, кто вышел на митинг, но и крупных землепользователей, которым было невыгодно выкупать арендуемые земли.

В целом же вопрос с земельными поправками практически сразу превратился из чисто экономического в политический. Выводы делать нужно тоже политические, уверен Шибутов.

ИА REGNUM: Марат, что дает мораторий игрокам земельного рынка?

Это дает возвращение аренды на землю и отсутствие необходимости выкупать свои наделы, ну и, соответственно, изыскивать на это дополнительные средства. Далеко не все аграрии были финансово нормально обеспечены и могли позволить себе выкупить обрабатываемую землю — многие в долгах, как в шелках.

ИА REGNUM: Каковы основные результаты работы земельной комиссии?

Основные результаты — это, безусловно, не только возвращение аренды, но и начало работы по оценке земель заново, повышению прозрачности, переход землепользования на модель, принятую в недропользовании, установление предельных размеров земель, которые могут быть в аренде как на уровне районов, так и на уровне страны, установление типового договора аренды, установление размеров пастбищ и сенокосов вокруг населенных пунктов для личного скота и многое другое. В общем, часть застарелых проблем решена и в целом будет повышаться прозрачность, что даст возможность после моратория уже подойти к вопросу продажи земли более ответственно.

ИА REGNUM: Каковы плюсы и минусы для инвесторов и в целом развития сельского хозяйства в части использования земель?

В целом, будет меньше произвола акимов (главы местных исполнительных органов — ИА REGNUM ) и меньше возможностей для монополистов захватить лучшие участки в районе и области. Конечно, бизнес-проекты, которые были рассчитаны на приватизацию земель или на аренду иностранцами, придется свернуть или отложить, но их в принципе было не так много.

ИА REGNUM: Может ли быть мораторий отменен раньше намеченного срока?

Я не думаю, что раньше 2−3 лет успеют сделать новый кадастр земель и навести там порядок. Там много категорий земель, вроде водоохранных полос, которые должны быть в государственной собственности, но в реальности их никто не выкупил до сих пор. То есть бардака хватает, и поэтому я не думаю, что решение так быстро изменится. Земля — консервативный вопрос.

ИА REGNUM: Не будь митингов, не было бы комиссии и мониторинга. То есть население выбило себе уступку. Каково значение этого момента?

Я думаю, тут не только митинги виноваты. Дело в том, что в таком виде вот эта реформа невыгодна самым крупным землепользователям — крупным зерновым компаниям, у которых как минимум 100 000 га земли в пользовании, а максимум — более 1 миллиона га земли. У них нет ни денег, ни желания выкупать арендуемые земли в собственность. Я думаю, они за кулисами тоже сказали свое слово.

Но в реальности, конечно, тут есть большой политический момент. Дело в том, что у нас методически всегда слабое обоснование даже не самих реформ, а их необходимости, нет нормального анализа регуляторного воздействия, нет законодательной экспертизы, нет реальных общественных обсуждений и социологических опросов. Вот работа комиссии — это то, что должно было быть до земельной реформы. Думаю, все равно это большой урок для политического класса страны — денег в стране меньше, народ острее все воспринимает.

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ИА REGNUM: На земельном вопросе раскололись национал-патриоты или национал-популисты, как вы их называете. Как обстоят дела сейчас?

Ну, чтобы раскалываться, нашим национал-популистам надо было сначала представлять из себя что-то целое, а там всегда было много разных групп, которые часто друг с другом враждовали и имели большие противоречия в политических взглядах. На мой взгляд, те из них, кто участвовал в заседаниях комиссии, безусловно, поднимут свой авторитет. Но как они дальше распорядятся этим политическим капиталом, неизвестно. Была же история с Доктриной национального единства — там была почти такая же история (Доктрина — проект программного документа власти по национальной политике, спровоцировавший недовольство национал-патриотов в 2009 году — ИА REGNUM ). В общем, есть тактический успех, но вполне возможен стратегический проигрыш — если власть воспримет их как противников на уровне Аблязова или Алиева (Мухтар Аблязов — казахстанский экс-банкир, обвиняемый в хищении средств вкладчиков и мошенничестве, покинувший страну в 2009 году, рассматривался властями как спонсор и идеолог сценариев дестабилизации внутриполитической обстановки. Рахат Алиев — ныне покойный бывший зять главы государства Нурсултана Назарбаева. Так как с весны 2007 года скрывался за рубежом, был осужден заочно в общей сложности на 40 лет лишения свободы по обвинению в совершении ряда тяжких преступлений, в том числе измене родине, подготовке госпереворота. В феврале 2015 года найден повешенным в австрийской тюрьме — ИА REGNUM ). А вот к этому есть определенные предпосылки.

ИА REGNUM: А что стало с «Алаш Жолы», которые на земельной волне попытались оформить в новое движение новых, якобы настоящих, националистов?

Ничего. Там и было всего человек 20−30. И «Алаш Жолы» («национально-освободительное движение», самозародившееся на волне апрельских земельных митингов — ИА REGNUM ), не чисто национал-популистское движение, это сборная солянка всех оппозиционеров.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, решение о продлении моратория президент страны обнародовал накануне вечером, 18 августа.

«Следует еще раз изучить мировую практику, дать квалифицированное объяснение населению, что требует дополнительного времени. Поэтому я принимаю предложение Комиссии о продлении моратория еще на 5 лет», — заявил Назарбаев.