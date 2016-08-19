После нескольких месяцев напряженного периода, наступившего после того, как 24 ноября 2015 года на границе с Сирией турецкими ВВС был сбит российский бомбардировщик, пусть и с некоторым опозданием, но открывается новая страница в двусторонних отношениях. В турецком языке есть пословица: «С какой стороны ни смотри на ущерб, всё польза».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин на пресс-конференции, организованной сразу после первых переговоров в рамках встречи в Санкт-Петербурге, заявили о своей решимости к возвращению двусторонних взаимоотношений на прежний уровень. Президент России В. Путин заявил: «Данная встреча является значимой для будущего двусторонних отношений наших стран. Мы провели конструктивные переговоры, направленные на восстановление российско-турецких взаимоотношений. Нашей основной задачей является возвращение на докризисный уровень. Это очень важная задача».

Путин отметил также, что ограничения в отношении Турции будут поэтапно сняты, подчеркнув: «Мы нацелены на возобновление механизмов сотрудничества. Осенью состоится заседание Смешанной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в следующем году состоится встреча Совета по сотрудничеству на высшем уровне». Он уточнил, что относительно проекта «Турецкий поток» нет каких-либо сомнений в его реализации в части проекта, обеспечивающего потребности Турции; добавил, что по вопросу транзита природного газа в Европу необходимо провести переговоры с европейскими должностными лицами.

Все эти высказывания послужат поводом для радости обеих стран и народов. Петербургская встреча послужила глотком воздуха для тысяч российских и турецких бизнесменов, российско-турецких семей, а также для лиц, работающих в различных отраслях. Очень надеемся на то, что последует продолжение и не будет «неожиданных», «непонятных» происшествий, негативно влияющих на взаимоотношения.

Одним из тех, кто испытал наибольшее облегчение от налаживания взаимоотношений с Россией, безусловно, был президент Эрдоган. Дворец переживал очень трудный период. Слишком много в повестке дня не в его пользу: хотя турецкий народ и заставили поверить в переворот, затронувший в общей сложности 109 тысяч 230 человек в рамках операции по охоте на ведьм, проведенной 15 июля, послужившей причиной для задержания 16 тысяч 899 человек после введения режима чрезвычайного положения, начиная с 16 июля и длящегося по настоящее время, когда до сих пор под стражей находятся 5 тысяч 171 человек, а 76 тысяч 100 человек были отстранены от занимаемых должностей, мировая общественность в него не поверила и отнеслась с подозрением. Очень жесткая критика со стороны США и ЕС; антитеррористические операции, продолжающиеся на юго-востоке страны и все новые известия о погибших; резкое падение доходов от туризма из-за террористических атак; угроза для Турции со стороны международных террористических группировок и ИГИЛ (запрещена в России); вероятность социального взрыва в связи с происходящими событиями; отсутствие денег в государственном бюджете, экономика на грани краха; судебное разбирательство по делу Резы Зарраба, продолжающееся в США; массовое обсуждение случая с поддельным дипломом и прочие события сильно потрясли Дворец.

Может быть поэтому Запад, будучи в курсе всего происходящего, не нашел искренним визит Эрдогана в Россию. И подверг этот визит критике посредством публикаций в СМИ. Государственный телеканал Англии BBC, отметив, что встреча Эрдогана с Путиным была проведена в момент обострения напряжения в отношениях Турции с Западом, использовал заголовок: «Турция и Эрдоган запугивают Запад, нанеся визит Путину».

В сообщении американской Wall Street Journal, обращающей внимание на то, что президент Эрдоган совершил первый государственный визит в Россию после попытки переворота 15 июля, напомнила, что после попытки переворота Эрдоган не проявил достаточной солидарности с Вашингтоном и Брюсселем. «Сегодняшняя встреча стала удобным случаем для направления Эрдоганом сигнала Западу». Газета New York Times преподнесла своим читателям встречу Путина с Эрдоганом под заголовком «Встретились изолированные Путин и Эрдоган».

В сообщении издания Washington Post относительно времени встречи Эрдогана с Путиным было подчеркнуто, что встреча двух лидеров состоялась в период напряженных отношений Турции с Западом после неудавшейся попытки переворота.

По мнению телеканала Sky News, Эрдоган выражает надежду на то, что близкие отношения с Москвой послужат тому, что союзники по НАТО будут более внимательны в своей критике по отношению к Турции.

Financial Times посвятила визиту заголовок «Встречей Эрдогана с Путиным Россия мечтает развернуть Турцию на восток», а издание Guardian сообщило, что сближение Эрдогана с Путиным «попортило нервы в Брюсселе». Independent вышла с передовицей колумниста Роберта Фиска о визите. В своей статье под заголовком «Встреча Эрдогана с Путиным покажет, каким будет будущее для Сирии» Фиск расценил этот визит как «встречу султана с царем».

Австрийский государственный телеканал ORF в материале под названием «Первая встреча после инцидента с самолетом» относительно сегодняшней встречи отметил, что это первая встреча двух президентов после того, как на сирийской границе Турция сбила российский самолет. В информационном сообщении, где отмечалось, что «лёд сейчас начал таять», было уделено внимание критике со стороны ЕС, экономическим проблемам и тому, что попытка переворота сблизила две страны.

Французская газета Le Figaro в информационном сообщении относительно встречи Эрдогана с Путиным под заголовком: «Сложная работа по возобновлению сотрудничества» отметила, что первая заграничная поездка Эрдогана после неудавшегося переворота в Турции привела к обоюдному желанию сближения двух стран.

La Repubblica сообщила своим читателям о визите под следующим заголовком: «Путин закрепляет мир с Эрдоганом, потому что есть взаимопонимание». В сообщении отмечалось также, что после месяцев высокого напряжения лидеры нашли общую точку по отношению к Западу.

Газета Corriere della Sera вышла с заголовком: «Путин — Эрдоган: пересекающиеся судьбы. Встреча в царском дворце». В статье сообщалось, что хотя оба лидера всегда и были соперниками, но сегодня они сблизились.

В сообщении газеты To Vima отмечалось, что наряду с экономическим сотрудничеством двух стран, являющимся одной из важных повесток визита Эрдогана в Россию, на самом деле визит послужил действием против Запада.