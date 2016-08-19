



avto-polis.kiev.ua Александр Турчинов на войне

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины А. Турчинов огорошил публику очередным стратегическим прогнозом. В газете «Голос Украины» 17 августа вышел подписанный им развернутый материал о путях развития в сфере глобальной безопасности. «Красной нитью» в нем проходит идея обреченности мира на войну, судьбоносной роли Украины, из-за которой мировая война может начаться.

Картина современного мира, понимание сложившейся ситуации и тенденций ее развития в интерпретации «стратегов» из СНБО во главе с его секретарем потрясают примитивизмом, убогостью, претенциозностью. Они построены тенденциозно, их логика насквозь лжива и ущербна. В основу всех предлагаемых умозаключений и выводов положено заведомо ложное представление о российской «агрессии» против Украины в 2014 году, а также о глобальной «угрозе», исходящей от России. При таком подходе к проблеме автору можно было бы не писать то, что он сам именует «аналитической запиской», обратившись к жанру басни и порадовав гурманов выводом о том, что для украинской «мышки» страшнее русской «кошки» зверя нет.

Анализу это чудо псевдостратегической мысли не подлежит, хотя бы потому, что, взявшись за эту неблагодарную работу, можно заболеть на голову, заразившись бьющим из всех щелей «концепции» маразмом. Если коротко, то мир сегодня поделен на две неравные половины, два мира, две цивилизации. В той, где демократия и добро, высятся три утеса: Европа, США, Украина. Нет, пожалуй, все-таки в другом порядке: США, Европа, Украина. «Турчины» признают глобальное лидерство Соединенных Штатов, искренне и истово радуясь тому, что мир, как им кажется, катится к превращению в «Pax Americana». Другую половину, ту, где тоталитаризм и зло, целиком и полностью заполняет, естественно, Россия. Она — фактор нестабильности, она — и сама по себе угроза, и источник всех угроз. Все зло мира исходит от России. Так было всегда, так есть и так будет до тех пор, пока украинцы не одолеют русских, не одержат всемирно-историческую победу над Москвой. Украина — «бастион» Европы и ключ к глобальной безопасности. Украина и Россия обязательно станут воевать в открытую.

Европа, по мнению киевских стратегов, нынче пребывает в кризисе. Европейцы многого не понимают, не соображают, что, к чему. Внутренняя слабость единой Европы делает ее еще более уязвимой перед российской угрозой и международным терроризмом, которые «в совокупности составляют экзистенциальный вызов европейской цивилизации» (!). Внешняя политика и политика безопасности Европы «инерционны и реактивны», основаны на «мягкости без силы». В общем, слабовата Европа, защищать ее и защищать надо. Если дело пойдет дальше так, как идет теперь, то настрадается «старушка» от коварного В. Путина, ох, настрадается. Америка не такая, как Европа. Америка сильна, Америка — лидер, гегемон, ведущая демократия, гарант международной безопасности. Но, увы, тоже не без греха: в ответ на «кризис глобализации» (!) там усиливаются «изоляционистские тенденции» (!). Традиционная для Вашингтона внешняя политика может после президентских выборов претерпеть изменения. Так что «надеяться на американский «зонтик» безопасности без проведения собственной политики защиты национальных интересов — легкомысленно и инфантильно».

И только Украина — одна-единственная во всем цивилизованном, демократическом мире! — идет правильным курсом, все видит, все понимает, все «объективные тренды» учитывает, готова всем помочь, способна всех защитить. Причем, за достаточно скромное по европейским и американским меркам вознаграждение. За два последних года успехи Украины, по утверждению «турчиновцев», огромны. Куда ни глянь — везде сплошной успех. «Под оккупацией» Украина умудрилась отразить «агрессию» России (как можно остановить агрессора и оказаться под его оккупацией, остается секретом), нарастила все, что можно было нарастить, включая боеготовность вооруженных сил, которые теперь способны буквально на все.

Опус от 17 августа — это далеко не первый прогноз от А. Турчинова, касающийся «агрессии» России против Украины. После февраля 2014 года он забавлял публику объявлениями о том, что русские начнут наступление на Киев уже завтра, не один, не два и даже не три раза, а, как минимум, раз двадцать. К сожалению ли, к счастью ли, точной статистики прогнозных откровений от члена киевской «стратегической семерки» никто не вел, но по моим подсчетам только в текущем году их было не менее трех-четырех, а в прошлом — добрый десяток, если не дюжина. Вброс такого рода сигналов в информационное пространство происходит с завидным постоянством, хотя и с рваной регулярностью: в один квартал — больше, в другой — меньше. То ли мухи в голове секретаря роятся по особому графику, то ли появление его мрачных предсказаний приурочивается по времени к очередному дележу бюджетных или кредитных денег.

Ни одно из пророчеств об «агрессии» России, естественно, не сбылось. Самому же А. Турчинову и возглавляемой им киевской «партии войны» пользу они принесли и немалую. Прямым следствием первого приступа прогнозной истерии в исполнении тогда еще спикера Верховной рады и исполняющего обязанности президента стало подписание им указа о начале «антитеррористической операции». Результатом последующих — крайнее обострение украинско-российских отношений, разгул антироссийской истерии в украинской политике и общественной жизни, милитаризация политики, экономики, информационного пространства, национальной идентичности. Не говоря уже о критическом углублении системного кризиса во всех без исключения сферах жизни, о формировании форс-мажорной ситуации для украинской государственности. Не слишком удачный опыт, однако, А. Турчинова не смущает и не останавливает. Наоборот, с каждым новым прогнозом пастор-секретарь входит во вкус сего сложнейшего занятия, охватывая все новые сферы, расцвечивая свои сказки все новым цветом, взлетая, как ему мнится, к все более высоким вершинам.

Россию Турчинов обвиняет во всех смертных грехах. Она — имперская, она лезет в страны ближнего зарубежья. Она с оружием влезла в Молдову в 1992 г., в Грузию в 2008-ом, в Украину в 2014-ом. К Америке в этом плане, как, впрочем, и во всех других, никаких претензий. Америка не лезла в Боснию в 1995-ом, не осуществляла откровенную, не мнимую, как в случае с Россией, а самую настоящую агрессию против Югославии в 1999-ом. В 2000—2010-е Америка не развязывала войны в Афганистане и Ираке, не мутила воду, превращая ее в кровь и слезы, в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Не залетала ненароком в Пакистан за бен Ладеном. Ну, а если залетала, то исключительно в рамках своей компетенции главного миротворца и, само собой разумеется, для общего блага.

Дальнейшее развитие событий видится стратегу Турчинову только по двум сценариям: либо полномасштабная война Украины с Россией, либо тоже война между ними, но «гибридная». На сценарий реальный, взятый не с потолка, а из жизни, киевский король прогноза не обращает никакого внимания. А ведь именно он — не король, а этот сценарий — наиболее вероятен. Это — гражданская война в Украине, которая уже идет в ограниченном формате, угрожая выйти на общенациональный уровень, проявившись в новых формах. Для А. Турчинова по понятным причинам тема гражданской войны, как и событий в Донбассе как внутреннего украинского конфликта является закрытой. Впрочем, скрывать факт того, что такая война идет, набирая ход, становится все труднее. Тем более, что провластные теоретики, сами того не желая, по глупости или недомыслию, частенько выбалтывают сведения, подтверждающие наличие в Украине глубочайшего гражданского противостояния, включая вооруженное. За примерами далеко ходить не придется. В среде «майданных» политиков и политологов достаточно длительное время пользуются популярностью рассуждения о «пятой колонне» (теперь говорят уже и о «шестой»!). Никто из них, при этом, не вспоминает, что это понятие возникло во время гражданской войны в Испании и отражало реалии именно гражданской войны. Раз есть «пятая колонна», значит, есть гражданская война. Украина, если верить власти, «единая страна», украинцы — «единая нация». Откуда же тогда «пятая колонна»? Ответ понятен и прост: оттуда же, откуда «агрессия» России и глобальная российская «угроза». От недомыслия одних и зависимости от долларового эквивалента умственной деятельности других.

…Материал, о котором идет речь, сопровожден иллюстрациями. На одной из них сам защитник украинской и глобальной безопасности изображен в военной форме в салоне военного вертолета. На другой — его системный антагонист В. Путин за трибуной Петербургского международного экономического форума. Визуальный ряд не просто противоречит ряду содержательному, а полностью перечеркивает его, выявляя всю надуманность и лживость, как исходных положений, так и выводов «доктрины» сценариста Турчинова. Получается, что в то время как киевский «ястреб» готовится воевать, президент России предлагает и Киеву, и Европе, и Америке коммуникацию, диалог, совместный поиск компромиссов. Иначе говоря, не войну, а мир.