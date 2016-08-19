Жаркое лето 1980 года в СССР запомнилось Олимпийскими играми в Москве, которые бойкотировались крупными капиталистическими странами во главе с США, и, конечно, смертью Владимира Высоцкого. Однако в том же году мир потерял еще одного замечательного певца. 20 августа, меньше, чем через месяц после смерти Владимира Высоцкого, на далеком и загадочном Таити остановилось сердце Джо Дассена — любимца всех женщин планеты. Он пел о любви по-французски так красиво и душевно, что даже железный занавес не смог помешать его популярности в нашей стране.

Джо Дассен

Его чарующий баритон можно было услышать почти из каждого окна Советского Союза.

Американский француз из еврейской семьи с одесскими корнями — гремучая смесь, давшая миру романтического гения.

Джо Дассен (слева) с родителями. 1970 год

Его мать — известная скрипачка, отец — кинорежиссер — дали сыну любовь, отличное образование, но не смогли дать самого главного — настоящего семейного тыла. Их совместная жизнь была настолько кошмарной, что у Джо еще в детстве выработалась устойчивая фобия семейной жизни. На своей собственной свадьбе в русском ресторане он напился до бессознательного состояния, несмотря на то, что он любил Мариз, и, в общем-то, обязан был своей певческой карьере именно ей.

Как это часто бывает в еврейских семьях, внешне все должно быть гладко, красиво и в высшей степени прилично: шаббат, богатые приемы, шумные семейные праздники, на которых собирается вся родня, дорогие подарки. Не без скандалов, конечно, но «сор не выносится из избы». Настоящий кошмар в доме начинается, когда уходят гости.

Один Бог знает, что пришлось в детстве пережить маленькому Джо, невольным свидетелем каких скандалов, а может быть даже драк, он был. Эмоциональный ребенок не мог не заболеть, наблюдая домашние сцены. Уже в ранней молодости обнаружилось, что у него слабое сердце — на призывной комиссии врачи обнаружили шумы, и совсем не понадобились приготовленные Джо заранее поддельные справки о плохом здоровье. В армию его не взяли.

Кадр из видео сайта youtube.com пользователя mjuzik PL Джо Дассен, исполняя песню «Il était une fois nous deux»

Мариз любила его. Они познакомились на вечеринке, организованной Эдди Барклаем, и посвященной выходу на экраны знаменитого фильма «Этот безумный, безумный, безумный мир». Джо тогда писал новеллы и пел только для любимой. Мать Джо пригласила молодую пару жить у нее в Сен-Клу, но Джо хотел самостоятельной жизни. Вскоре они с Мариз собирают все свои сбережения и переезжают в свое «гнездышко» — небольшую трехкомнатную квартиру в квартале Сен-Жермен-де-Пре. Джо увлекается ролью семейного человека, трудится изо всех сил, чтобы свести концы с концами: дублирует два американских фильма, пишет статьи в «Плейбой» и «Нью-Йоркер» и даже снимается в фильмах.

Именно Мариз первой поняла, что на голосе Джо можно заработать, сам же Джо сначала относился к своему дару несерьезно. Ее школьная подруга, Катрин Ренье, работала в американской фирме грамзаписи. Вместе с Мариз они сделали все возможное и невозможное, чтобы мир узнал певца Джо Дассена, проявив в этом деле небывалое упорство. Романтические отношения Джо и Мариз продолжались 10 лет. Ей нужна была определенность. Мариз хотела брака, а Джо боялся его, как огня.

Цитата из д/ф «Последняя гастроль Джо Дассена». реж Екатерина Костина. 2006. Россия Лучезарная улыбка

В конце концов, он поддается на уговоры любимой, но не хочет видеть на свадьбе ни друзей, ни родственников. Его друг Жан-Мишель Рива вспоминал, что встретил Джо по дороге в мэрию, мрачного и раздраженного. В тот день 18 января 1966 года, видимо, умерли романтические чувства Джо. От брака его спасла работа.

Его популярность росла с каждым днем, и он стал, наконец, занимать первые места в хит-парадах.

Мариз оказалась не готовой ни к его популярности, ни к его постоянному отсутствию и хронической усталости. Ей хотелось внимания, ей хотелось прежнего Джо. А он изнурял себя, не допуская в своей работе ни одной фальшивой ноты, ни одной фальшивой эмоции. Их брак, как и брак его родителей, превратился в кошмар. Скандалы стали постоянным не проходящим явлением. Картинки из эмоционально тяжелого детства вновь ожили и причиняли Джо Дассену невыносимую боль. 1 апреля 1969 года случился первый инфаркт. Но Мариз еще долго боролась за свою семью, только Джо это уже не было нужно. Годы и годы семейного кошмара чередовались с успехами в карьере. Но, в конце концов, развод оказался единственным выходом. Или развод, или смерть. 5 мая 1977 года Мариз и Джо объявляют о своем расставании.

Обложка к альбому Joe Dassin

В 1978 году Джо женится на Кристин Дельво, потому что очень хочет детей. Через 9 месяцев у него рождается сын Джонатан, и, казалось, счастью Джо нет предела. Певец Джо Дассен становится таким популярным, что затмевает самого Хулио Иглесиаса. Но семейная жизнь снова не ладится. Да и могло ли из этого что-то получиться? Наверное, семейные неурядицы не оставят его никогда. Кристин ждет второго ребенка, Джо пытается казаться счастливым, но смерть уже хватает его за горло. Сначала на концерте в Канне Джо становится плохо прямо на сцене, затем на гастролях в Лос-Анджелесе его настигает новый приступ. Рекомендации врачей — отдохнуть — Джо понимает превратно. Он летит на Таити вместе с матерью и своей новой подругой Натали. Его сердце остановилось во время обеда в ресторане «У Мишеля и Эллиан». Умер человек, который всегда пел о любви, но так и не смог найти ту, которая умерла бы с ним в один день.