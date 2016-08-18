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После того, как студентку третьего курса Московского института культуры Оксану Карая не пустили в Россию, МИД РФ наконец-то дал свои пояснения по поводу запрета на безвизовое пересечение границы для молодых неграждан Латвии и Эстонии, которых уже успели прозвать «младонеграми».

Так, Мария Захарова, с присущей ей легкостью заявила, что въехавшая в Россию «негражданка» Латвии, которой закрыли въезд на основании отсутствия визы, не удовлетворяла ни одному из критериев указа президента РФ от 17 июня 2008 года.

«Девушка была документирована паспортом «негражданина». Основанием непропуска послужило отсутствие визы. Сотрудники погранслужбы ФСБ руководствовались указом 977 президента РФ от 17 июня 2008 года (подписан Дмитрием Медведевым). В соответствии с п.1, правом на безвизовый въезд обладают «неграждане», если они состояли в гражданстве СССР и проживают в Латвии, а также, в соответствии с п.2, их несовершеннолетние дети. Исходя из этого, девушка не удовлетворяла ни одного из критериев, так как родилась после 6 февраля 1992 года — это день, который вошёл в историю как день прекращения существования института советского гражданства… Для нас важно, чтобы соотечественники понимали порядок въезда, и чтобы спекуляции в СМИ не проходили», — пояснила Захарова.

Вот так: соотечественница, не сумевшая «удовлетворить» критериям указа, лишилась возможности свободно посещать свое Отечество! И таких как она, только в Латвии 11.000 человек — с момента рождения лишенных элементарных гражданских прав, только потому, что они русские. Они свободно могут ехать почти в любое государство Евросоюза, где их априори считают «агентами» Кремля и Путина, но только не в страну, где до сих пор стены Георгиевского зала вибрируют от речи о «самом разделенном народе» и необходимости укрепления Русского мира.

Лично я, такой же негражданин, правда, в силу возраста пока еще имеющий право на безвизовый проезд, узнал об инциденте из СМИ и естественно, как у всякого русского человека, связывающего свои надежды с Россией, первая мысль была о том, что это всего лишь «дурость» отдельно взятого пограничника. Но изучив комментарий МИДа, я лишний раз убедился в поверхностном понимании всех сложностей, с которыми столкнулись русские люди после развала СССР. Более того, такое отношение к своим, и без того живущим в условиях правовой дискриминации — проявление чудовищного равнодушия со стороны некоторых российских чиновников.

И вот буквально сегодня, мне написала жительница моего родного города Лиепаи. Она убежденная негражданка, патриотка России, до мозга костей «ватник» и «колорад», простой рабочий человек, зарабатывающий 370 евро в месяц. У нее есть маленький сын, такой же негражданин, воспитанный в лучших русских традициях. Мать маленького представителя Русского мира долго откладывала деньги с зарплаты, в надежде свозить сына в «русскую Мекку» — Москву. В итоге, «сгоревшие» билеты, разочарование, и призыв Захаровой «не спекулировать в СМИ».

Хочу напомнить — не мы, русские неграждане Латвии и Эстонии бросили Россию в далеком 91-м году. Нас без каких либо правовых гарантий превратили в «отрезанный ломоть» тогдашние российские правители, росчерком пера отправив Латвию в «свободное плавание» со всеми вытекающими последствиями.

А сегодня, на мой взгляд, до тех пор, пока не ликвидируют это позорное явление, не накажут виновных, и не будут принесены извинения соотечественникам, представителям МИДа РФ стоит воздержаться от дежурных «озабоченностей» по поводу прав русскоязычного населения в Прибалтике.

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