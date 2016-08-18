Так она и жила: бескомпромиссная, ироничная, острая на язык, но главное, великая актриса — Фаина Раневская. Несомненно, за долгую жизнь она повидала и испытала немало: революции и войны, счастье и разочарование, радость и печаль. Свои мысли умела сжать до меткого афоризма. «Если у тебя есть человек, которому можно рассказать сны, ты не имеешь права считать себя одиноким», — утверждала она и старалась не унывать.

Фаина Раневская в Баку. 1920-е годы

Британская энциклопедия включила имя Фаины Раневской в десятку великих актеров 20-го столетия. «Королева второго плана» — так обычно писали о ней в прессе. Колоритная тапёрша с папироской во рту, вспыльчивая Ляля в «Подкидыше», экономка Маргарита Львовна в «Весне», туповатая мать в чеховской «Свадьбе», злая мачеха в сказке «Золушка» — десятки эпизодов, которые не забыть никогда.

Цитата из к/ф «Подкидыш». реж Татьяна Лукашевич. 1939. СССР Муля, не нервируй меня!

А еще ее имя ассоциируется со множеством метких, остроумных, подчас нелицеприятных и даже грубоватых изречений. Крылатыми стали и реплики ее героинь. Чего стоят знаменитые «Муля, не нервируй меня!» или «Красота — это страшная сила!». Раневская принадлежала к поколению дореволюционной культуры, со всеми вытекающими отсюда последствиями — нетерпимостью к хамству, плебейской угодливости, вульгарности и грубости. Но при этом утверждала: «Лучше хороший матерящийся человек, чем тихая воспитанная сволочь».

Трудно поверить, но Фанни Фельдман — это настоящее имя актрисы — не приняли ни в одну театральную школу. Мэтрам она казалась уродливой, неуклюжей, громоздкой и, что всего удивительнее, бездарной. Однако Раневская доказала всем этим скептикам, что актриса она — от Бога. На сцене играла до 86 лет. Лишь за год до смерти ушла из театра, заметив с юмором, «надоело симулировать здоровье».

Цитата из к/ф «Александр Пархоменко». реж Леонид Луков. 1942. СССР Исполнение песни

Мне посчастливилось увидеть ее в одном из последних, уже тогда ставших легендарными спектаклей на сцене театра «Моссовета» — главном театре ее жизни. В пьесе А. Островского «Правда — хорошо, а счастье лучше» Раневская играла старую няньку Филицату. Двигалась по сцене с трудом, в голосе — старческая дрожь, глаза — полные слез и блестящие, живые, молодые. Казалось, что иногда она с усилием вспоминает свои реплики. Но это никому не было важно. Как никого не интересовали другие персонажи, актеры и сюжет. Главное было — попал на саму Раневскую!

Театром Фанни заболела в детстве, еще когда жила в родительском доме в Таганроге (там она и родилась 27 августа 1896 года). Ходила в театральную студию, а в 1915 году сбежала в Москву. Сдружилась с Цветаевой, познакомилась с Маяковским, влюбилась в Качалова — театральную звезду тех лет. Подписала свой первый актерский контракт — «на роли героинь-кокетт с пением и танцами за 35 рублей со своим гардеробом» в керченской труппе мадам Лавровской. Тогда же появился и псевдоним Раневская. Сама актриса его происхождение приписывает одному актеру, сравнившему ее с героиней «Вишневого сада». «Порыв ветра вырвал у меня из рук купюры, — вспоминает Раневская прогулку с этим актером, — Я остановилась, и, следя за улетающими банкнотами, сказала: «Денег жаль, зато как красиво они улетают». «Да ведь Вы Раневская! — воскликнул спутник, — только она могла так сказать!»

Цитата из к/ф «Драма». реж Герман Ливанов. 1960. СССР Фаина Раневская всегда любила читать, как и ее героиня Мурашкина

Немало театров сменила за долгую актерскую жизнь Фаина Раневская. Среди них были и провинциальные — в Феодосии, Ростове-на-Дону, Архангельске, Смоленске, Баку и Сталинграде, и столичные — Камерный театр (1931—1935), Центральный театр Красной Армии (1935—1939), Театр драмы (ныне им. Маяковского) (1943—1949), Театр им. А. С. Пушкина (1955—1963), Театр им. Моссовета (1949—1955 и 1963—1984).

Марка 2001 года с портретом Фаины Раневской

Семьи у актрисы не было. Жила одиноко. Единственный друг — пес Мальчик, которого она подобрала на улице. «Когда умру, — написала она перед кончиной, — похороните меня и на памятнике напишите: «Умерла от отвращения». А о своей жизни так: «Проплавала в унитазе стилем баттерфляй».

На ее надгробии на Донском кладбище в Москве этих слов нет, но есть фигурка её любимого Мальчика.