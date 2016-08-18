Продолжающаяся борьба с памятниками и мигранты интересовали украинскую региональную прессу на неделе с 11 по 17 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM

Полякам больше нравятся работники из Украины, чем беженцы с Ближнего Востока, объясняет «Zaxid.net» (Львов). Это использует Варшава. В январе 2016 года премьер Беата Шидло во время дебатов в Европарламенте в Страсбурге заявила о «миллионе беженцев из Украины, которых приняла Польша», обосновывая этим «особый» польский подход к приему ближневосточных мигрантов. Но такая риторика не отражает реального соотношения количества беженцев из Украины и тех граждан, которые прибыли в Польшу для трудоустройства, влились в ее экономику, не дотируются из польского бюджета, а, напротив, помогают наполнять его. Вот данные польского Управления по делам иностранцев, обнародованные в отчете «Текущая ситуация в отношении Украины» по итогам семи месяцев 2016 года. В нем указано, что с 2003 по 2016 год украинские граждане в Польше подали более 6 тыс. заявлений о предоставлении международной охраны. Пик просьб наблюдался в 2014 и 2015 годах — об этом просили 2 318 и 2 305 человек соответственно. Однако рассмотрение большинства таких ходатайств закончилось отказом или закрытием дела. С начала 2016 года по 1 июля лишь 16 выходцев из Украины стали беженцами в Польше. 1 человек получил разрешение на так называемое толерантное пребывание. Еще 20 человек — на дополнительную защиту. 56% кандидатов на получение международной защиты в Польше — из Донецкой области, 19% — из Луганской, 18% — из Крыма, остальные 9% — из других регионов. 75% заявителей из Восточной Украины назвали опасную ситуацию в регионе как причину покинуть страну. Около 14% респондентов ссылались на то, что из-за их несогласия с политикой ДНР, ЛНР и «оккупационной» властью Крыма их преследовали, задерживали и допрашивали, угрожали лишением свободы или даже жизни, подвергали физическому насилию. Есть люди, которые указали, что не могут нормально жить в других регионах Украины из-за неэффективности поддержки правительства и неодобрительного отношения местных жителей к переселенцам с востока, а также те, кто боится призыва в украинскую армию.

Волонтерские и общественные организации играют одну из решающих ролей в вопросе адаптации и помощи внутренне перемещенным лицам из Донбасса и Крыма. Как это происходит, «ОстроВ» (Донбасс) узнал у координатора движения «Крым SOS» Тамилы Ташевой. Как пишет украинская пресса, существует проблема «пенсионных туристов» — жителей ЛНР и ДНР, а также Крыма, которые ездят на Украину за пенсиями и социальными выплатами, а потом возвращаются обратно к себе. «Я думаю, что такие случаи в отношении крымчан единичны, — заявила Ташева. — Оккупированные территории Донбасса официально не признаны российской властью. Соответственно, у них нет полноценных социальных выплат и пенсий. С Крымом немного другая ситуация. Россия признает его своей территорий и осуществляет полный контроль над полуостровом. Соответственно, все социальные пособия жители Крыма получают в полном объеме. И тех людей, которые хотят получать дублированные пенсии, их немного. На Украине существуют достаточно жесткие правила в процессе оформления пенсий крымчанам-переселенцам. Согласно предписаниям Пенсионного фонда Украины, без бумажного пенсионного дела человек не может оформить пенсию. Сейчас существует абсурдная процедура, когда районный пенсионный центр отправляет запрос в Москву, а оттуда он отправляется на территорию Крыма, затем это дело через паромную переправу возвращается в российскую столицу и только потом обратно попадает на Украину. Получается, что отдельные государственные органы власти Украины не напрямую, но признают оккупацию Крыма. И это не единичные случаи, такое происходит постоянно».

Соборная площадь попрощалась с постаментом Ленина, рассказывает «Вечерний Николаев» (Николаев). В понедельник, 15 августа, завершилась почти полуторамесячная эпопея со сносом на Соборной площади. Постамент из прочного армированного бетона, который сначала долго не могли повалить, а затем разрезать на части и вывезти, наконец-то убрали. Поскольку во всем Николаеве не нашлось автокрана, который смог бы поднять эту 60-тонную железобетонную глыбу для погрузки на трал, ее разрезали на три части и вывезли. Также с площади вывезли изрядное количество строительного мусора, образовавшегося вследствие производимых работ. Так были ликвидированы последние следы памятника вождю мирового пролетариата, который был установлен на этом месте в далеком 1957 году. Что теперь здесь будет, пока непонятно. Мэрия должна провести конкурс на лучшее архитектурно-планировочное решение по реконструкции Соборной площади, определиться с ее будущим архитектурным обликом, а затем еще и найти деньги на реконструкцию. Очевидно, что сумма эта будет весьма солидной.

Тем временем, в другом регионе на месте снесенных памятников лидерам коммунистической эпохи царят грязь и запустение. Об этом пишет «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Вместо демонтированных памятников Петровскому, Ленину, Калинину сейчас остались только обломки бетона, покрываемые мусором. Когда эти места приведут в порядок? В Центральном (бывшем Кировском) райсовете пояснили следующее: «Место стелы с образом Ленина предусмотрено под размещение мемориала «Небесной сотне». Территория бывшего памятника Петровского будет занята либо стоянкой, либо современным памятником. И первый, и второй проекты сейчас разрабатываются, скоро будут утверждены. В следующем году там будет красиво». А вот в Чечеловском райсовете не знают, будет ли что-то установлено вместо памятника Калинину: «Предложений по этому поводу пока не поступало. Скорее всего, там будет клумба, которую аккуратно засадим уже весной». По информации издания, ничего не собираются воздвигать и на месте бюста Кирову — там тоже будет просто клумба.

Черниговская прокуратура ищет «стену Яценюка», информирует «Сіверщина» (Чернигов). Областные правоохранители зарегистрировали уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами государственного предприятия при использовании средств бюджета, выделенных на реализацию проекта «Стена» на границе Украины с Российской Федерацией. Подозреваемые чиновники заключили соглашения с подрядчиками работ (частными предприятиями), предусмотрев вопреки законодательству обязательность внесения аванса и необходимость приобретения материалов за счет заказчика работ. В то же время выполнение работ по инженерно-техническому обустройству государственной границы не проверено, акт об объемах выполненных работ и их стоимости между заказчиком и подрядчиком не подписан. Как следствие, вопреки требованиям законодательства частной структурой без фактического выполнения работ получено 1,8 млн грн бюджетных средств.

В Полтаве местных коммунальщиков обвинили в том, что они отдали подряды на ремонт дорог харьковчанам, передает «Полтавщина» (Полтава). Полтавские коммунальщики проиграли тендер по благоустройству города, оценив свои услуги на 19 млн грн больше. По результатам победителем стало «Управление механизации строительства № 23», владельцем которой является экс-депутат Харьковского облсовета Юрий Шляхта. Заместитель полтавского городского головы Алексей Чепурко пояснил, почему к работам не привлекают полтавские фирмы, зато тендеры выигрывают фирмы с харьковской юридической пропиской: «Это не так. Тендеры выигрывают и полтавские фирмы. Например, «Строитель 2016», ООО «Хачатурян», ведутся переговоры с еще одной полтавской фирмой по благоустройству. По КП «ПМШЕД», то к ремонту дорог не привлекаем их. Там чудеса какие-то происходят. Приехала инвентаризация на базу на Островского, так они стали вызывать полицию на другую базу, что у них там материальные ценности исчезли. Я считаю, что просто аккуратно сдали на металлолом. Говорят, дайте деньги, потому что техника неисправна. Отказываем. Проходит 2 недели — техника уже работает. Они больше бастуют, чем работают».

В Закарпатье местные лесокрады научились обходить системы наблюдения, сообщают «Новини Закарпаття» (Ужгород). Лесники установили в лесу камеры. Информация о том, что ведется видеонаблюдение, нанесена на указатели. Техника позволяет рассмотреть даже лица тех, кто попадает в зону видимости на расстоянии 20−30 метров, отлично читаются и автомобильные номера. В то же время в Facebook появилось видео, где лесная мафия Закарпатья обходит камеры, установленные лесниками. Зная, где они стоят, никто под них лезть не будет, а обойдут другими дорогами. Фактически лесники просто зря использовали деньги на их установку! Чтобы реально бороться с лесной мафией, нужно найти и прикрыть незаконные лесопилки. Где они находятся, и кто там «хозяйничает», лесничие прекрасно знают. Но, по неофициальной информации, за каждый автомобиль дров лесник получает 500 грн от расхитителей. И вот вторая новость — Национальное антикоррупционное бюро Украины создало Львовское территориальное управление, полномочия которого будет распространяться на Закарпатье. Такое решение Киева четко вписывается в будущую административную реформу, где Львов окажется центром региона, считает издание.

Руководство «Одессагаз» объявило о смене режима работы в связи с остановкой Одесского припортового завода и незапланированным снижением транзита газа на 80% по Одесской области, пишет «Таймер» (Одесса). Как сообщает пресс-служба предприятия, в настоящее время «на нашем предприятии сложилось крайне тяжелое финансово-экономическое положение… Возник дефицит средств для надлежащей эксплуатации системы газоснабжения Одесской области и города Одессы. В результате администрация «Одессагаз» вынуждена отправить большинство персонала в бессрочный отпуск без сохранения заработной платы». Руководство компании также подчеркивает, что она прекращает прием граждан на абонентских участках. Аварийное обслуживание системы газоснабжения (служба «104») остается без изменений.

В соседних с «оккупированным» Крымом районах Херсонщины усиливают охрану порядка, рассказывают «Херсонцы» (Херсон). Более ста безработных из числа демобилизованных участников «АТО» уже получили приглашение поработать в Чаплынском, Геническом и Каланчакском районе «шерифами» — общественными помощниками полиции. Кроме зарплаты, они получат специальные жилеты и нагрудные знаки. А вот табельное оружие для них не предусмотрено. Проблем с кандидатами в «шерифы» нет. Ведь из 8 016 зарегистрированных в регионе безработных треть — это молодые люди в возрасте до 35 лет. В сельских районах на одно рабочее место претендуют до сорока человек. Полиция инициативу может только приветствовать: в степных районах на пять-семь сел только один участковый инспектор, который везде успеть не может. Поэтому общественные помощники ему пригодятся.

В Виннице произошел скандал с гастролирующей по Украине американской рок-группой, сообщает «Реал» (Винница). Широко разрекламированное турне по Украине группы Kutless сопровождается массированной рекламной кампанией и согласованиями госорганов — от министерства до мэрий 11 городов, где запланировано проведение благотворительных концертов. Выступление музыкантов в Виннице привело к скандальной ситуации. Как оказалось, организаторы мероприятия изначально умолчали о том, что рок-песни будут чередоваться с проповедями различных миссионеров. Вечером, 10 августа, на площади Стуса сотни собравшихся горожан стали свидетелями несколько завуалированного мероприятия религиозной направленности. Сначала для местной молодежи организаторы концерта устроили дискотеку, затем выступление менее именитых групп, а затем выступления «звезд» вечера стало чередоваться с проповедями как украинского пастора, так и иностранцев, которые вещали через переводчика. В среде отдыхающих, которые явно не были посвящены в детали концерта, ощущалось некоторое непонимание ситуации. Молодежь стала задумываться о том, куда попала, и что пасторы «портят тусовку». Позже начались «разборки» с организаторами публичного богослужения в неустановленном месте и без разрешений. Со стороны было слышно, как под «занавес» концерта начальник департамента по делам религий и национальностей Винницкой областной государственной администрации Игорь Салецкий на повышенных тонах дискутирует с приезжими импресарио. Правда, «миссионерам» и некоторым спорщикам под покровом темноты удалось раствориться в толпе. Как оказалось, воспользовавшись «пробелами» отечественного законодательства, они банально провели министерство культуры и прочие госструктуры. Судя по всему, подобным образом, они «совмещали» рок-музыку с проповеднической деятельностью и в других городах, начиная от Киева.

В Полесье обокрали уже пятый храм, передает «Рівне Вечірнє» (Ровно). Настоятель Свято-Михайловского храма в селе Данчимост Костопольского района, протоиерей Леонид Ющук сообщил, что в ночь с 13 на 14 августа злоумышленник разбил окно, проник в храм и похитил пожертвования. Следственная группа Костопольского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Ривненской области, которая прибыла на место совершения преступления, внесла соответствующие сведения об уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований. Как заявил митрополит Сарненский и Полесский (Украинская православная церковь Московского патриархата) Анатолий, «к большому сожалению, это уже пятый ограбленный храм Сарненской епархии за последние три месяца. Жаль, что правоохранительные органы реформированной полиции так и не раскрыли преступления и не наказали преступников».

За два-три года Тернопольщина может потерять две реки — Збруч и Ничлаву, сообщает «Номер один» (Тернополь). И это только начало. Причиной высыхания рек и озер на Тернопольщине стало маловодие. Гидрологическая засуха может иметь чрезвычайные и долговременные последствия для секторов экономики, зависимых от водного фактора. В частности может осложняться деятельность энергетического и водохозяйственного комплекса, объектов коммунального, рыбного хозяйств, водозабора поверхностных вод для производственных и социальных потребностей, а также ухудшаться экологическая ситуация. Маловодие имеет несколько причин. Первая — это бесконтрольные несанкционированные вырубки лесов, особенно в местах водозаборов, где формируются главные притоки рек. Некоторые урочища в верховьях Днестра настолько истреблены, что виднеются лысые холмы. Вторая — массовое строительство малых ГЭС в верховьях, которые активно возводились в 2010 — 2011 годах. Сейчас насчитывается около 30 таких объектов. И третья — массовое неконтролируемое строительство в долине Днестра и его притоков. Самая большая проблема — это работы ГЭС, которые ставят собственные дамбы. Вместе с тем, во время сессии Тернопольского областного совета депутаты приняли решение обратиться к главам соседних областей — Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской — с просьбой запретить промышленный вылов рыбы в 2016—2018 годах.

В Ивано-Франковске составили протокол на организаторов акции с российскими «миротворцами» за нарушение правил благоустройства, информирует «Курс» (Ивано-Франковск). В город на акцию «Общая кухня», которую инициировала общественная организация переселенцев из Донбасса «СТАН», прибыли активисты-миротворцы из России. Декларируемая цель — поиск «взаимопонимания между людьми из регионов, находящихся в состоянии войны». Приглашенные россияне, по словам организаторов, пытаются в условиях путинского режима рассказывать в самой России правду о войне в Донбассе и противостоять государственной пропаганде. «Многие русские обеспокоены восприятием России в мире как агрессора. Это действительно так, но все это делает власть. Мы не хотим, чтобы нас, простых граждан, ассоциировали с властью. Мы не поддерживаем Путина и считаем, что Россия — это не Путин! Хотим показать, что у нас есть люди, которые не хотят войны и вмешательства в дела Украины. И об этом очень важно говорить с украинцами», — рассказала Александра Пинтелина из Ленинградской области. В Ивано-Франковск россияне привезли земляничное варенье. Сами гости больше всего хотят увидеть на Галичине памятник Степану Бандере, мемориальный сквер с могилами павших героев Украины. Впрочем, инициатива русских вызвала определенные сомнения у мэрии. Мэр Руслан Марцинкив на оперативном совещании предостерег от провокаций. На место проведения акции прибыли сотрудники муниципальной инспекции по благоустройству. Пока велись переговоры между ними и организаторами акции, присутствующие спели песню. После этого инспекторы составили протокол о нарушении правил благоустройства и проведения акции в неустановленном месте.

Вопрос установки передвижного цирка и зоопарка на месте массового расстрела евреев во время войны подняли члены бюро областной партийной организации «Батькивщины», пишут «Волинські Новини» (Луцк). Инициаторами выступили депутаты областного совета Игорь Лех, Андрей Турак, Анатолий Бусько. Они спросили Олега Киндера, председателя областной партийной организации и заодно мэра Коваля, правда ли, что он разрешил продюсерскому центру «Гастроли на Украине» с 19 августа по 4 сентября этого года проведение спектаклей цирка-шапито «Ривьера» на месте массового расстрела евреев. В ответ Киндер подтвердил свое распоряжение и сказал, что никаких опровержений и извинений он делать не будет. Он убеждал, что там никакого кладбища нет, это все придумали, несколько раз спрашивал Андрея Турака, он что, «подносил патроны, когда расстреливали евреев?». Из 14 присутствующих членов бюро 10 не осудили такое поведение Киндера. Инициаторы заседания намереваются просить вмешаться в ситуацию председателя «Батькивщины» Юлию Тимошенко.