Китайская цивилизация считается одной из самых древних в мире. Ее подтвержденный археологическими находками возраст составляет не менее трех с половиной тысяч лет, в то время как отдельные исследователи настаивают на том, что возраст этой цивилизации составляет около пяти тысяч лет. Несмотря на обширную коллекцию древних артефактов, которая постоянно пополняется благодаря китайским археологам и систематизируется исследователями из КНР, до сих пор в большинстве иностранных государств существует целый ряд распространенных заблуждений о культуре Китая. Мировая общественность пристально следит за развитием современного Китая, при этом сама китайская культура во многом остается за гранью нашего понимания. Парадоксально, но даже распространенное в отечественных источниках неофициальное название страны, звучащее как «Поднебесная», по сути, является ошибочным отождествлением китайской философской категории с географическим названием.

Severin.stalder Великая Китайская стена

Poemandpainting Китайская живопись

На протяжении многих веков сами китайцы называли свою страну «Чжунго» (中國), что в переводе на русский язык означает «Центральное государство», или «Серединное государство». Однако, как отмечают исследователи С.В. Дмитриев и С.Л. Кузьмин, даже само название «Чжунго» имело различный культурный и политический подтекст в зависимости от эпохи. Так, в одном из главных письменных памятников Китая — Шицзине, известном также как «Книга перемен», под «Чжунго» подразумеваются территории имперских владений. Менее чем через 500 лет — в период «Весен и Осеней» (Чуньцю, 春秋時代) под данным понятием уже подразумевались земли в долине реки Хуанхэ. С каждым следующим периодом в истории Китая границы «Чжунго» постепенно расширялись до тех пор, пока этот термин не стал отождествляться с китайской государственностью в целом. Примечательно, что во времена правления некитайских династий, основанных кочевниками, Китай по-прежнему называли «Чжунго».

Walters Art Museum Китайская ваза

Долгое время Китай являлся абсолютно закрытой культурой. Отсутствие контактов с другими цивилизациями вводило китайцев в заблуждение относительно географического расположения и уникальности своего государственного образования. Жители Древнего Китая полагали, что они находятся в центре мира, отсюда и следует понятие «Чжунго», то есть «Центральное государство». Термин «Поднебесная» (Тянься, 天下) впервые упоминается еще во времена первого китайского государственного образования — государства Шан. Изначально этот термин обозначал территории, над которыми распространяется власть императора, которая, по убеждениям древних китайцев, распространялась на всю территорию мира. Термин «Поднебесная» подразумевал под собой отождествление со всем миром, но не с Китаем в отдельности. В дальнейшем это понятие постоянно развивалось, включая или исключая новые территории. Окончательное завершение формирования этой категории произошло во времена правления династии Чжоу. С того времени и по настоящий день в Китае под «Поднебесной» подразумевают весь мир.

Массовое установление дипломатических и торговых контактов с Китайской империей в первой половине XIX в. привело к повальному увлечению культурой Китая в Европе. Термин «Тянься» использовался древними китайскими поэтами с целью обозначения окружающего мира, однако при переводе на европейские языки, на французский в частности, данный термин ошибочно стал рассматриваться в качестве синонима «Чжунго». Термин «Поднебесная» стал все чаще использоваться в неверном значении до тех пор, пока полностью не заменил понятие «Чжунго». Из европейских языков понятие «Поднебесной» (Тянься), отождествляемое с такими культурными категориями, как «Небесный мандат» (Тяньмин) и «Сын неба» (Тяньцзы), попало в русский язык, где окончательно закрепилось уже в середине ХIХ в.

桑林 Шаолиньское ушу

В то же время географическое название «Китай» произошло от названия одного из кочевых племен, населявших территории Монголии и Манчжурии. В XVII—XVIII вв. русские первопроходцы столкнулись с народностью киданей, с которыми были установлены немногочисленные контакты. Благодаря европейским путешественникам и торговцам, которые отождествляли общность киданей с Северным Китаем, возникло топонимическое название Катай (Cathay), которое в дальнейшем трансформировалось в русское название «Китай». Примечательно, что «Cathay» используется до сих пор: одна из крупнейших китайских авиакомпаний носит название «Cathay Pacific».

Исходя из всего выше написанного, необходимо отметить, что использование термина «Поднебесная» по отношению к современному Китаю не корректно. Более верным является отождествление Китая с «Чжунго» — историческим самоназванием китайской государственности. Кроме того, иероглифы 中國/中国 используются и в названии Китайской Республики, возникшей в 1912 году и Китайской Народной Республики, основанной в 1949 году.