



Укрепления для безопасного передвижения по боевым позициям

Корреспондент ИА REGNUM посетил передовые позиции Армии обороны Нагорного Карабаха близ Агдама. Именно на этом направлении во время 4-дневной войны в апреле 2016 года Азербайджан планировал нанести основной удар. Это связано с тем, что здесь ландшафт не препятствует применению бронетехники и быстрому продвижению, до Степанакерта же — столицы Нагорно-Карабахской Республики — от границы ехать около 35 километров. Однако планы нападающих были сорваны ещё «на корню» — удачные действия разведки позволили армянской артиллерии нанести тяжелейший урон азербайджанской группировке ещё на том этапе, когда она только начала формировать боевые порядки для наступления. До тех позиций, которые представлены на фото, всё же добралась некоторая часть азербайджанских войск, однако они отступили, потеряв две единицы бронетехники.