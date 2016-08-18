Туризм может стать эффективным экономическим и политическим оружием России. Впрочем, речь не о войне, а о сугубо мирной конкуренции. Только для этого сначала нужно сделать туристическую отрасль экономически привлекательной и доходной внутри России. А также научиться использовать выездной туризм как козырь на переговорах со странами, где особенно любят отдыхать наши соотечественники.

Олеся Мельниченко ^CF10561CC5EB263BC58D223963ACCACFD7291B55DE3CAD3480^pimgpsh fullsize distr

9 августа 2016 года в Россию с визитом приезжал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Полгода назад в российском публичном пространстве это был враг России номер один. Ни одному турецкому дипломату не удавалось даже дозвониться до Кремля. Не говоря уже о том, чтобы турецкий президент мог мечтать встретиться с российским, да еще и в самой России. В ночь с 15 на 16 июля Эрдоган вообще мог лишиться власти в результате военного переворота. Уцелеть и подавить сопротивление мятежников, по некоторым сведениям, ему помогла информация Министерства обороны России.

В детективных поворотах сюжета российско-турецких отношений свою немаловажную роль сыграла едва ли не самая мирная отрасль человеческой деятельности — туризм.

Судите сами. По информации администрации аэропорта Антальи, снижение российского турпотока в этот турецкий курорт в первом полугодии 2016 года стало самым драматичным за всю историю подсчетов — 97% по сравнению с январем-июнем 2015-го.

В 2016 году Турция из-за политической нестабильности и обилия терактов недосчиталась не только россиян, но и других туристов. По данным штаб-квартиры турецкой полиции, только в июне число приезжих упало на 41 процент по сравнению с прошлогодним июнем.

Именно теракты повлияли на выбор места отдыха граждан Германии, вместе с россиянами лидирующих по количеству иностранных туристов, приезжающих в Турцию. Поток туристов из ФРГ упал на 29 процентов. Снизилось также число туристов из Австрии, Дании, Италии, Бельгии, Финляндии, Норвегии, Великобритании и других стран Европы.

До девальвации рубля в 2014 году мы отправляли в Турцию ежегодно около 5 миллионов человек. После девальвации до обострения наших отношений из-за сбитого турецкими ВВС российского Су-24 — 2 миллиона человек. Это и деньги отелям, наличные в магазинчиках, экскурсии и т.п. Это миллиарды долларов которые мы везем другой стране. Поэтому мы очень ей важны.

Сегодня у Турции обострились отношения с Западом. При этом Германия и Англия тоже давали Турции ежегодно 5 млн. туристов. Этот «туристический ресурс» вполне можно использовать как политический козырь, который тоже будет обязательно еще разыгран.

Но, главное для нас — развивать экономику своего туризма, а не уповать на проблемы в тех же Турции или Египте или на обнищание среднего класса, которое якобы заставит бывших завсегдатаев турецких курортов невольно выбирать Крым или Сочи (притом, что это вовсе не более дешевый вариант).

Можно не сомневаться: после нормализации отношений с Россией турецкие отели будут отчаянно демпинговать, желая заполучить в следующем сезоне новый мощный поток российских туристов. При этом, например, завышенные ожидания крымских отельеров, надеявшихся заполучить в том числе часть туристов, не сумевших отдохнуть в Турции, не оправдались — уровень загрузки гостиниц оказался на 10−15% ниже прогнозов. По мнению экспертов, падение спроса и желание туристов массово размещаться в частном секторе спровоцировали снижение цен: в сентябре стоимость размещения в некоторых отелях Крыма сократится на 66%. В Сочи, который считается главным конкурентом Крыма, напротив, ожидается повышение цен. Но понятно, что теперь в российских внутренних туристических раскладах на следующий год, надо учитывать «фактор Турции», которая, чего греха таить, успешно конкурировала с Сочи и Крымом по соотношению «цена-качество».

Хочется отметить, что нам самим нельзя считать нашего туриста «дойной коровой». Думать, что если ты обдираешь его как липку, он к тебе все равно вернется — это заблуждение. Крым этим летом показал, что никакой патриотический порыв не может заменить нормального сервиса и хоть сколько-нибудь соответствующих здравому смыслу цен. Если так же будет на следующий год, турпоток в Крым может оказаться меньше. Патриотизм точно не главный критерий, по которому люди выбирают, где им провести законный отпуск.

Сочи, в котором с туристами по количеству вроде бы все хорошо, собирается повысить цены. Но если откроют Турцию, а к ней еще прибавится и Египет, это повышение цен стопроцентно ударит по внутреннему туризму. Особенно по тем предпринимателям, кто решит необоснованно «задрать» цены на свой не конкурентный продукт.

Уже сейчас надо готовиться к ситуации, когда Турция будет принимать нашего туриста по «демпинговым» ценам со столь любимой россиянами услугой «все включено». Думаю турецкие предприняиматели пойдут на это, ради возвращения российских туристов. С нашим сервисом и разнообразием шведского стола, мы точно будем проигрывать. Просто мы не сможем экономически конкурировать с качеством и многообразием их продуктов питания и фондом оплаты труда их работников. Пока не сможем. Но должны делать так, чтобы могли. И это задача и предпринимателей и государства.

Туризм — стремительно развивающаяся отрасль мировой экономики. У России есть все возможности — географические, инфраструктурные, интеллектуальные, чтобы в разы увеличить долю туристической отрасли в нашем ВВП с нынешнего 1%. Более того, в современном мире туризм — мощный элемент развития регионов, похлеще нефтяных вышек и газопроводов. Тем более что нефть и газ в России есть далеко не везде, а возможности для развития туризма — практически в каждом регионе. И туристы могут стать такими же инвесторами, как бизнесмены. А сама отрасль вовлечь большое количество предпринимателей по разным туристическим услугам и продуктам.

Наконец, туризм—важное политическое орудие. Резкое ограничение российского турпотока в ту же Турцию, вызванное запретом туроператорам продавать путевки и закрытием чартеров после конфликта с российским Су-24, сыграло не последнюю роль в нынешнем стремительном «потеплении» отношений. Зависимость от туристов из конкретных стран, оказывается, преодолеть не легче, чем зависимость от импорта энергоносителей. Но в данном случая Турция — только пример того, что нам надо сделать для развития своего собственного туризма. И каким серьезным аргументом в большой политике может стать эта сугубо мирная отрасль экономики.

Алексей Кожевников — руководитель комитета общероссийской общественной организации по поддержке малого и среднего бизнеса «Опора России» по развитию внутреннего и въездного туризма.