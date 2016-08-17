Отношения на уровне высшей политики между Казахстаном и Россией складываются довольно гладко. Пока премьер-министр Казахстана Карим Масимов играет в хоккей с главой российского правительства Дмитрием Медведевым, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев договаривается с Владимиром Путиным о судьбе президента Украины Петра Порошенко. Отношения же между двумя странами Назарбаев называет не иначе, как образцовыми. Но это на уровне высшей политики.

Ринг

А для простого обывателя на этой неделе Россия опять обидела Казахстан. Не специально, конечно. Да и не сама. Да и не весь Казахстан… Но обо всем по порядку.

За Васю обидно!

Самым обсуждаемым событием минувшей недели в Казахстане стал финальный бой на Олимпиаде в Рио между боксерами Василием Левитом (Казахстан) и Евгением Тищенко (Россия). Напомним, судьи единогласно присудили победу российскому боксеру. Во время оглашения результата зрители, присутствующие на матче, свистом и улюлюканьем выразили свое полное несогласие с таким решением. Аналогичная реакция наблюдалась и при вручении золотой медали Евгению Тищенко. Василию Левиту, которому по итогам боя досталась серебряная медаль, пришлось даже вмешаться и жестом призвать болельщиков не освистывать победителя. Казахстанские СМИ сравнили этот поступок с тем, что сделал российский гимнаст Алексей Немов на Олимпиаде-2004, которому тоже жестом пришлось успокаивать недовольные трибуны.

Между тем в социальных сетях закипели нешуточные страсти. Казахстанские болельщики в запале заявили, что Россия подкупила судейский состав, а победа Левита над Тищенко видна даже слепому.

Кроме того, интернет наводнили различные коллажи, на которых был запечатлен момент, когда Тищенко споткнулся и оказался на полу. И подпись: «Вася, не видел куда моя медаль укатилась?»

Если кому-нибудь хотелось посеять раздор между казахстанцами и россиянами, то лучшего повода не придумаешь. К примеру, на портале Today. kz была опубликована статья с громким заголовком «Из-за судейства боксерских матчей в Рио разгорелся журналистский скандал».

«Во время пресс-конференции после победы боксера из России Евгения Тищенко над казахстанцем Василием Левитом на Олимпийских играх-2016 корреспондент телеканала «Хабар» Асхат Ниязов задал вопрос, который вызвал возмущение российских журналистов. Видео, подтверждающее корректность вопроса, Асхат Ниязов выложил на своей странице в Facebook. Как отметил казахстанский журналист, он просто выполнял свою работу и задал интересующий многих вопрос», говорится в публикации, в которой нет ни слова о том, в чем именно проявилось возмущение российских журналистов и какой скандал разгорелся в Рио.

Сам Евгений Тищенко на той же пресс-конференции заявил, что раз судьи отдали победу ему, то наверное она заслуженная.

«Претензии по судейству ко мне быть не могут. Я не знаю, как выглядел бой со стороны. Я рад своей победе. Но если с Василием Левитом поступили несправедливо, то мне действительно жаль Василия. Жаль всю казахстанскую команду и болельщиков. Но, наверное, если мне отдали победу в этом бою, то у судей был повод для этого. Опять же, я не могу судить со стороны. Я находился в ринге, и не могу оценить их действия», — подчеркнул российский боксер.

А тем временем казахстанские болельщики создали онлайн-петицию, адресованную AIBA (The International Boxing Association), в которой потребовали пересмотра результатов боя между Тищенко и Левитом.

Особую злость у казахстанских болельщиков вызвала позиция Казахстанской федерации бокса, функционеры которой заявили, что не могут оспорить решение судей.

«Как и все казахстанцы, мы наблюдали за финальным боем Василия Левита. Конечно, болели. Думали, что выиграл Василий Левит, но решение судей было в обратную сторону. Как заявил президент AIBA Чинг-Куо Ву, решение судей надо уважать, каким бы оно ни было. По правилам AIBA протесты не подаются на решение судей, поэтому мы не подаем протест. Мы не можем прыгнуть выше головы. Нам завтра с ними работать на следующей Олимпиаде, чемпионатах мира, Азии. Поэтому мы должны придерживаться политики AIBA», — пояснили в Федерации.

Однако 17 августа, оценив недовольство болельщиков, в Федерации поспешили объявить, что денежная награда Левиту будет такой же, как за золотую медаль.

«Василий Левит в финальном поединке на олимпийском ринге показал выдающийся результат, колоссальную волю к победе и, хотя он завоевал серебряную олимпийскую медаль, за которую государство выплатит ему премию в 150 тысяч долларов (9 612 000 руб), по решению президента Казахстанской федерации бокса Тимура Кулибаева к этой сумме доплатят еще сто тысяч долларов (6 408 000 руб), так что премия Левита будет равна «золотой», — говорится в сообщении.

Такой подход, безусловно, снял напряжение, но в отношении россиян у казахстанцев осадок остался.

Головной вопрос

Еще одним обсуждаемым событием этой недели стала необычная просьба премьер-министра Казахстана Карима Масимова к своему коллеге Дмитрию Медведеву. От лица казахстанской общественности главу российского правительства попросили вернуть черепа хана Кенесары и Кейки-батыра.

Казахстанские СМИ эту тему активно подхватили. Чьи только мнения не публиковались по этому вопросу — ученых, национал-патриотов и просто популистов, желающих состричь дивиденды на этой трепетной теме .

«Для казахов это станет великим гештальтом, завершением цикла истории, в которой было много разного, плохого и хорошего, но было главное — несвобода. (…) Передающееся из поколения в поколение сказание, и определенная незавершенность создают невроз, дает повод для беспокойства, перерастающее в панику. Таким образом, возвращение головы Хана Кене может стать источником национального катарсиса, очищения, который откроет новые горизонты целому народу», — написал, например, журналист Денис Кривошеев в статье «Найдя и вернув голову Кенесары-хана, наша страна завершит великий гештальт» (сохранены орфография и пунктуация автора — ИА REGNUM ).

В Казахстане широко распространено поверье, что возвращение головы Кенесары приведет к процветанию и благоденствию. Якобы, это предсказала известная болгарская прорицательница Ванга. Поэтому многие уверены, что Россия специально не возвращает голову казахского хана, потому что идея процветания Казахстана ей не импонирует.

По мнению же казахстанского археолога Руслана Шербаева, проблема с возвратом головы заключается отнюдь не в этом.

«Нету головы Кенесары и не было никогда. Все это — легенды. Киргизы, казахи, каракалпаки, воевавшие с джунгарами, никогда бы не стали отрезать голову хану. В то время вообще не было такой традиции. Так что голова Кенесары-хана — один большой миф. Дело в том, что этот разговор поднимался еще в 70−80-х годах. В то время я работал в антропологической лаборатории в центральном государственном музее. Нашим научным руководителем был академик Исмагулов. Он говорил, что никакой головы не было. Казахские рода сами присоединились к Российской империи, и делать резонанс, отрезая ханскую голову, российским властям было политически невыгодно. Они бы этого не сделали. И если голову найдут, то это будет точно не Кенесары. К ханам было особое отношение. Простой человек не мог убить хана — это мог сделать только хан по традициям того времени. Когда нашли захоронение Джучи, то у него был переломлен хребет. Ханам нельзя было кровь выпускать — они должны были умереть так, чтобы не было крови» — поясняет археолог.

Характерно, что представители национал-патриотов инициативу премьера не одобрили. «Заявляя о Кенесары, премьер играет в популизм. Он либо хочет лично набрать очков перед казахами, либо хочет увести общество от реальных проблем. (…) Что бы ни предложил сегодня премьер (кроме заявления об отставке), его слова и хэштеги будут оплеваны. Просто потому, что от него люди устали даже больше, чем от президента», — высказался по этому поводу в социальных сетях публицист Айдос Сарым.

Здесь следует отметить, что реноме премьер-министра в Казахстане в последнее время действительно пошатнулось. Неслучайно внезапную активность премьера люди восприняли с большим подозрением.

Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев полагает, что наступающая осень не сулит ничего хорошего Кариму Масимову.

«Традиционно каждой осенью у нас ожидается смена правительства. В первые годы независимости премьеров меняли именно в октябре. В октябре ушли Караманов, Терещенко, Кажегельдин, Балгимбаев. Вот и сейчас фактор ожидания ухода Масимова усиливается, а в кулуарах муссируются слухи, что в правительстве должны состояться существенные кадровые перестановки. Уже началось политическое перетягивание каната — идет слив компромата на некоторых высокопоставленных чиновников. Не исключено, что скоро мы увидим сценарий, где будет разыгран вотум недоверия правительству», — прогнозирует Ашимбаев.

Судьба Порошенко — в руках Назарбаева

Тем временем, пока один из главных чиновников государства развлекает себя и публику твитами и фотографиями в Instagram, иллюстрирующими его поездку по стране, а эксперты пытаются решить, чем же вызвано его поведение: попыткой стать преемником президента или хотя бы удержаться в кресле премьера, — глава государства Нурсултан Назарбаев все свое внимание уделяет глобальным вопросам.

После того, как ему удалось помирить Владимира Путина с Реджепом Эрдоганом, выяснилось, что глава Казахстана может и умеет улаживать конфликты не только с тюркским миром, но и выступать в роли посредника между Украиной и Россией.

Справедливости ради следует отметить, что еще в самом начале российско-украинского конфликта — в декабре 2014 года — Назарбаев предлагал Астану в качестве переговорной площадки и даже согласовывал дату переговоров с президентами Украины Петром Порошенко, Франции Франсуа Олландом, России Владимиром Путиным и Канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Переговоры должны были состояться 15−16 января 2015 года или в любое другое удобное для всех сторон время. Но не сложилось. Переговоры «нормандской» четверки в результате прошли в Минске 12 февраля 2015 года.

И то, что Лукашенко тогда обошел Назарбаева, подчеркивали белорусские политологи: «С недавних пор Лукашенко и Назарбаев стали соперничать за миротворческие лавры в вопросе Украины. В Астане сначала был намечен саммит нормандской четверки в середине января, который сорвался по ряду причин. Ранее в декабре Лукашенко и Назарбаев фактически параллельно летали к Порошенко. И в этом был определенный момент соперничества — очевидно, что каждый хотел заполучить этот саммит и, соответственно, международные дивиденды. На том этапе выиграл Лукашенко, но, я думаю, это латентное соперничество продолжается», — заявлял тогда политолог Александр Класковский.

Если предположить, что борьба между Нурсултаном Абишевичем и Александром Григорьевичем — не вымысел политологов, то можно однозначно заявить, что на этой неделе пальма первенства вновь перешла в руки казахстанского президента.

16 августа в Сочи состоялась встреча Назарбаева и Путина. «Недавно Порошенко мне звонил, что принять статус Донбасса и второго региона, который там есть, не позволяет отсутствие у него большинства в Раде. Надо решить по другим вопросам. То есть тоже, я думаю, [Порошенко] склонен находить компромиссы, но почему-то не находятся» — сообщил Назарбаев, дав понять, что роль переговорщика между Путиным и Порошенко теперь закреплена за ним.

Владимир Путин в ответ поблагодарил Назарбаева. Правда, на казахстанских сайтах диалог между главами государств выложен не полностью.

«Если была какая‑то моя помощь в этом, я считаю, что это хорошо», — сказал Назарбаев в ответ.

«Это так и есть. Спасибо», — подтвердил Путин.

«Готов в таком плане работать», — ответил Назарбаев.

Последний кусок диалога взят с сайта президента России, поскольку в казахстанских СМИ он напрочь отсутствует. Даже в видеозаписи встречи, выложенной на сайте проправительственной газеты «Казправда», этого момента нет.

Впрочем, оно и понятно. Последние слова Назарбаева в обиженном на Россию Казахстане очков бы ему не прибавили. За Васю обидно! Да и за головы тоже!