В Москве — лихорадка, но «Москва в состоянии все пережить» ВИДЕО
18 августа 2016
Бешеные темпы градостроительства в Москве неестественны. Так считает архитектор, художественный руководитель центра дизайна Artplay Михаил Лабазов, впрочем, он считает, что Москва в состоянии справиться со всем.
Юлия Крижанская ИА REGNUM
Москва. Кремль с Большого Каменного моста
О новой и старой Москве, о смертной казни и запрещенной любви, об иллюзиях и утопиях, о парке Зарядье, о деньгах и об интуиции Михаил Лабазов рассказал ИА REGNUM.