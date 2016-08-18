Бешеные темпы градостроительства в Москве неестественны. Так считает архитектор, художественный руководитель центра дизайна Artplay Михаил Лабазов, впрочем, он считает, что Москва в состоянии справиться со всем.

Юлия Крижанская ИА REGNUM Москва. Кремль с Большого Каменного моста

О новой и старой Москве, о смертной казни и запрещенной любви, об иллюзиях и утопиях, о парке Зарядье, о деньгах и об интуиции Михаил Лабазов рассказал ИА REGNUM.