«Покинутая Армения» — проект ИА REGNUM о гибели памятников истории, церкви и культуры, в 2010—2011 гг. вызвавший широкий резонанс. Одзунская церковь — жемчужина армянского раннесредневекового зодчества — на момент попадания в сюжет «Покинутая Армения» 17 октября 2010 года находилась в ужасающем состоянии, на грани обрушения.

moya-planeta.ru Одзунская церковь Пресвятой Богородицы

Мовсес Дзаварян — российский предприниматель, уроженец Лорийского региона Армении.

После ознакомления с состоянием святыни в цикле «Покинутая Армения» Мовсес Дзаварян решил выделить огромные денежные средства на ее восстановление в 2012—2014 гг. Сегодня, спустя 5 лет с начала тех событий, меценат стал гостем ИА REGNUM.