К выборам в Законодательное собрание Северной столицы допустили всего одну непарламентскую партию, а «несистемных» кандидатов-одномандатников можно пересчитать по пальцам. Тяжелый удар получила и системная партия «СР», потеряв в автокатастрофе одного из своих петербургских лидеров.

assembly.spb.ru Зал заседаний Заксобрания Санкт-Петербурга

Шанс для Резника

Предвыборная кампания в Петербурге поскучнела: из борьбы фактически выбыли все непарламентские партии, кроме одной. Депутат Госдумы, в прошлом «яблочница» и «эсер», Оксана Дмитриева проявила недюжинную договороспособность ради своей новой «Партии роста» — её замечали на беседах с главным петербургским единороссом Вячеславом Макаровым ещё весной. Дмитриева также призвала на помощь весь свой многолетний успешный опыт выдвижения в мажоритарных округах. Как результат: лишь чуть более 5% брака в подписных листах «Партии роста» и регистрация партсписка.

Это фактически гарантирует прохождение в парламент депутату Заксобрания Максиму Резнику, которого подкосил внезапный отказ в допуске на выборы по одномандатному округу №4 на родном Васильевском острове. Резник, по замечанию наблюдателей, не слишком много времени уделял именно этой территории, сосредоточившись на общегородской и даже федеральной повестке, но это и принесло ему узнаваемость в Петербурге. А уж в условиях, когда «Единая Россия» выставляет на округе малоизвестного кандидата, и соперники от других партий тоже выглядят неубедительно, в победе Резника сомневаться не приходилось. Тем болезненней выглядел для него отказ в регистрации.

Резник идёт вторым номером общегородского списка «Партии роста», но, если бы он выиграл как одномандатник, партия смогла бы провести в парламент дополнительного депутата. Теперь же судьба 4-го округа выглядит достаточно туманно: за симпатии избирателей будут бороться Нэлли Вавилина от «Справедливой России», муниципал Константин Чебыкин от «Единой России», Владимир Силантьев от «Яблока», Анна Замараева от ЛДПР и Евгений Ласточкин от КПРФ.

«Кроты» и рокировки

В округе №19 до выборов из-за брака в подписях не допустили другого кандидата от «Партии роста», депутата ЗакСа Ирину Комолову. Она посетовала, что слишком поздно обнаружила «кротов» в своем штабе — сборщиков подписей, которые имели связи с так называемыми «двойниками» Оксаны Дмитриевой — зарегистрированными однофамилицами. По словам Комоловой, именно из-за «кротов» в подписных листах обнаружили больше брака, чем допустимые 10%. Снятие Комоловой увеличивает шансы совладельца компании Fort Group, крупного бизнесмена Максима Левченко от ЛДПР, который внезапно устремился в политику. В округе также баллотируется активистка дольщиков проблемной группы компаний «Город» Алла Андреева — от КПРФ.

А вот результаты выборов в округе №15, где у «Партии роста» не смогла пройти «подписной фильтр» депутат Госдумы Наталья Петухова, неочевиден. Там был зарегистрирован лидер «Родины» в Петербурге Андрей Петров, которого считают одним из организаторов скандального слёта националистических партий в Северной столице в 2015 году. Участие в выборах для Андрея Петрова не в новинку, он баллотировался в губернаторы города в 2014 году против заведомого победителя Георгия Полтавченко, после чего почти сразу получил должность заместителя главы Центрального района.

Несмотря на то, что здесь баллотируются депутаты ЗакСа Алексей Палин от «СР» и Юрий Гатчин от КПРФ, а также «знаток» Алексей Блинов от ЛДПР и засудивший телеканал «Дождь» пенсионер Борис Ивченко от «Единой России», внезапная переброска Петрова сюда с округа №17 выглядит подозрительной. В 17-м он мог бы столкнуться с единороссом Виталием Милоновым, но тот решил пойти лишь по списку, и теперь одномандатником от «ЕР» там баллотируется сотрудник аппарата ЗакСа Денис Четырбок.

Фавориты и новые лица

После отказа в регистрации помощнице Оксаны Дмитриевой Маритане Кузнецовой победа в округе №22 единоросса Любови Егоровой стала ещё более неизбежной. Депутат от «ЕР» Сергей Соловьев, надо думать, с легкостью возьмёт округ №1, где конкуренцию ему пытался составить бывший муниципал и оппозиционный самовыдвиженец Александр Шуршев, но у того забраковали все 100% подписей. Причина такого решения аналогична той, по которой в допуске к выборам отказали депутату Госдумы Петуховой, — оба неверно, на взгляд избиркомов, указали свои должности в документах.

При этом удалось отстоять свою регистрацию самовыдвиженцу Николаю Артеменко, который, как и Шуршев, нашёл поддержку у проекта «Открытые выборы», инициированного Михаилом Ходорковским. Артеменко идёт на выборы по округу №7 против единоросса Елены Раховой.

Наблюдатели полагают, что здесь не обошлось без попытки оттянуть голоса у известного в городе «яблочника» Кирилла Страхова и, таким образом, обеспечить победу Раховой, которую нельзя назвать самым активным или популярным парламентарием. В результате «Яблоко» может рассчитывать, скорее всего, лишь на победу в одномандатном округе депутата Заксобрания Бориса Вишневского.

ПАРНАС не пройдет

Партия ПАРНАС, которая тоже могла бы поспорить с «Яблоком» за так называемые протестные голоса, вообще оказалась отлучена от выборов в Петербурге. Несмотря на попытки пожаловаться в Центральную избирательную комиссию и в суд, вряд ли в этом электоральном цикле парнасовцам удастся добиться результата. Партии отказано в регистрации как списка, так и троих одномандатников — Льва Дмитриева (округ №17), Сергея Кузина (округ №11) и Даниила Кена (округ №5).

Даже если бы все они провалились, партия рассчитывала набрать более 5% по списку и все же попасть в Мариинский дворец. Но горизбирком во главе с Виктором Панкевичем был неумолим, отбраковав не только более 11% подписей в поддержку оппозиционеров, но и подчеркнув, что ПАРНАСУ можно было отказать только на основании ошибок в оформлении документов. «Организационную немощь» признают и в самой партии, которая поплатилась за собственные ошибки.

Заметим, на раннем этапе существовала призрачная надежда объединить списки «Яблока» и ПАРНАСа, в связи с чем предпринимались попытки переговоров, но, как это водится у российской оппозиции, благие начинания закончились ничем. Договориться толком не удалось даже при распределении одномандатных округов, поэтому, например, в округе №17 вместе с Львом Дмитриевым решил баллотироваться экс-глава регионального «Яблока» Андрей Палевич.

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Партии «Родина», «РОТ-Фронт», «ПарЗаС», «Великое Отечество» и некоторые другие тоже подавали свои списки в горизбирком, но сложилось впечатление, что они даже не пытались добиться регистрации, приняв отказы молчаливо и безучастно.

Таким образом, лишь «Партия роста» составит конкуренцию «большой четверке» и «Яблоку» на предстоящих выборах в Заксобрание города. И голоса избирателей команда Оксаны Дмитриевой отберёт, прежде всего, у того же «Яблока», в связи с переходом под её крыло Максима Резника и его группы, а также у «Справедливой России». В обоих случаях свою роль сыграет «человеческий фактор» и личные симпатии и антипатии как к одной, так и к другому.

Солтана не заменить никем

Тем временем на «Справедливую Россию» обрушился и другой, более страшный удар. 14 августа в автокатастрофе погиб вице-спикер ЗакСа, авторитетный и уважаемый «эсер» Павел Солтан. Оправиться от этой утраты справедливороссам будет не так-то просто, и речь не только о потерянном теперь для них округе №14, где Солтан стопроцентно побеждал как одномандатник.

«Эта трагедия в целом скажется на «Справедливой России». Огромное число людей видело в Павле Солтане представителя своих интересов, человека, который их отстаивает, они симпатизировали ему. Заменить его достаточно трудно, в городе у партии мало таких фигур, которые могут дать прибавку списку в целом, только депутаты Алексей Ковалев и Марина Шишкина», — заметил политолог Юрий Светов в беседе с ИА REGNUM.

По мнению эксперта, развитие ситуации теперь целиком зависит от «степени цинизма» руководства «Справедливой России». «Они могут сыграть на этой трагедии, называя себя продолжателями дел и идей Павла Солтана. Но это потеря для партии», — добавил Светов.

Если ранее наблюдатели прогнозировали около шести мест в Мариинском дворце для «эсеров» нового созыва, сейчас это число сократилось до пяти.

Напомним, в единый день голосования, 18 сентября 2016 года, пройдут выборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга на очередной пятилетний срок. Из 50 депутатов 25 избирается по партийным спискам по единому округу, еще столько же — по 25 одномандатным округам.