Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 7 — 13 августа стали: говорить об Украине — это говорить о своих неудачах; мог ли папа Иоанн-Павел II возвести Гюлена в тайные кардиналы; Израиль признал, что Иран соблюдает условия ядерного соглашения; Церковь Польши сталкивается с проблемой после визита Франциска и другое.

Ситуация на Украине продолжает ухудшаться: возобновились боевые действия и увеличивается число смертельных жертв. Об этом в интервью Radio Vaticana (Ватикан) рассказал апостольский нунций в этой стране, архиепископ Клаудио Гуджеротти. Он подчеркнул, что с точки зрения международной политики, Украина оказалась на обочине. Геополитические события (такие, как встреча президентов Турции и России 9 августа 2016 года) отвлекают внимание). В ситуации, когда в мире царит неопределенность и отсутствие стабильности, о войне на Украине просто забыли, считает ватиканский дипломат. «Надо заметить, что по политическим причинам, упоминать об Украине в настоящее время не модно, потому что это страна, которая вызвала или усугубила трудности в отношениях между Соединенными Штатами и Европой с одной стороны, и Россией с другой, поместила их в узде», — считает архиепископ Гуджеротти. Он отметил, что в этой ситуации «говорить об Украине, это все равно, что говорить о своих неудачах». По словам нунция, «это молчание не совсем спонтанное, в том смысле, что Украина, которая, конечно, была в сфере влияния Российской Федерации, приняла решение, без сомнения, также под давлением со стороны Запада, обратиться к Европе и Соединенным Штатам». Был Майдан, наступило фактическое отделение от России, со всеми вытекающими отсюда экономическими последствиями, которые могут возникнуть, если кто-то разрывает связи или выступает против кого-то, кто является его основным кормильцем, пояснил папский дипломат. Он заметил, что в то же время, по разным причинам Запад не занял место России, не думает об улучшении условий жизни местного населения. «Таким образом, можно сказать, что Украина потеряла на всех фронтах», — считает архиепископ Гуджеротти. Он также упомянул о драматических последствиях войны для местного населения. В качестве примера, он отметил, что покупательная способность средней зарплаты снизились со времен Майдана в четыре раза. «Это означает, что война ухудшается проблемой повсеместного обнищания по всей Украине. Если это не изменится, то нам грозит война между бедными», — предупредил апостольский нунций на Украине.

Путин, Эрдоган и Большая Евразия — в зоне внимания L'Osservatore Romano (Ватикан). Издание отмечает, что встреча в Санкт-Петербурге глав российского и турецкого государств Владимира Путина и Реджепа Эрдогана имеет принципиальное значение для понимания будущего баланса на международной арене. Причина, по которой Эрдогану интересен Кремль, это не просто стремление дистанцироваться от Брюсселя и НАТО. На кону поставлено большее. Есть желание создать новую стратегическую ось, которая затронет не только весь Каспийский регион, в том числе Иран, но и Ближний и Средний Восток. При поддержке Путина Эрдоган может заиметь вес на переговорах в Женеве в контексте определения будущего переходного периода в Сирии. Но здесь идет очень тонкая игра. Москва хочет, чтобы президент Сирии Башар Асад остался у власти, что является непопулярным вариантом для администрации американского президента Барака Обамы. Анкара всегда была враждебна по отношению к руководству в Дамаске, но может изменить свою позицию при условии прекращения российской поддержки сирийских курдов и отказа от идеи создания курдского автономного региона в Сирии. Для Путина альянс с Турцией Эрдогана играет существенную роль. После Крыма и напряженности в Сирии кремлевский лидер борется за то, чтобы вывести Россию из изоляции, работая над проектом нового международного измерения. Это проект, который многие аналитики называют Большой Евразией, подразумевает укрепление отношений между каспийскими странами в качестве альтернативы «супердержаве США» и «китайской экономической гонке».

Турецкая пресса отметила участие видных членов местных христианских общин в демонстрациях «в защиту демократии», проведенных в стране с целью осудить попытку государственного переворота 15 июля, передает Agenzia Fides (Ватикан). СМИ Турции предоставили достаточно места для официальных заявлений лидерам греко-православной, армянской и сирийской общин. Николаос Узуноглу, президент Всемирной греко-православной федерации в Стамбуле, сказал: «Я решительно осуждаю попытку государственного переворота, атаку против правительства и конституционного строя в Турции… Я надеюсь, что страна преодолеет этот трудный момент в кратчайшие сроки и обретет покой». Представитель Фонда меньшинств Турции Лаки Вингас, который присутствовал на поминовении «мучеников демократии» на площади Таксим, подчеркнул, что «попытка государственного переворота, организованного против президента нашей страны, парламента и правительства, не будет забыта». Турецкая пресса также цитирует армянского писателя Артюна Алтипармака, который сказал, что никогда не чувствовал, будто он принадлежит к «меньшинству», и потому разделяет те же чувства протеста против попытки переворота, как и вся страна. В то же время турецкая пресса продолжают вести кампанию против Фетхуллаха Гюлена, турецкого проповедника, проживающего в США, указывая на него как на зачинщика неудавшегося переворота. Газета Cumhuriyet напомнила о встрече Гюлена и Иоанна-Павла II в феврале 1998 года и намекнула, что польский папа мог тайно посвятить проповедника в кардиналы.

По мнению National Catholic Register (Айрондэйл, США), Турция превращается в «радикальную исламскую диктатуру». Анкара обвиняет Вашингтон в укрывательстве Гюлена. Некий американский чиновник на условиях анонимности сообщил изданию, что такого рода обвинения создают «напряженные отношения», а турецкие власти «не понимают, насколько контрпродуктивной является эта риторика». Эмре Челик, президент вашингтонского Rumi Forum за межконфессиональный диалог и межкультурное взаимопонимание, отмечает, что «уровень ненависти и поляризации в Турции сегодня феноменальный». По его словам, в основе конфликта в Турции лежит фундаментальная борьба между низовым гражданским исламом и политизированной самодержавной версией от турецкого президента. Иезуит Томас Мишель, профессор Джорджтаунского университета, который специализируется на исламской теологии, в одном из интервью два года тому назад рассказал о том, как Гюлен предложил в свое время папе Иоанну-Павлу II создать межрелигиозный университет, где сторонники авраамических религий могли бы учиться вместе. Трагично, но межконфессиональный диалог в Турции, по-видимому, был ликвидирован ответом Эрдогана на попытку государственного переворота.

Израиль признал, что Иран соблюдает условия ядерного соглашения, рассказывает AsiaNews (Рим, Италия). Министр энергетики Израиля Юваль Штайниц заявил, что Тегеран до сих пор уважает условия «спорного» ядерного соглашения, которое было подписано в июле прошлого года и вступило в силу в январе, хотя еще слишком рано оценивать его долгосрочные выгоды. «Это плохая сделка, но факт есть факт: в течение первого года мы не заметили никаких существенных нарушений от иранцев», — подчеркнул министр. После нескольких лет эмбарго Иран получил частичное ослабление западных экономических санкций в обмен на соглашение о его «спорной» ядерной программе. Комментарий Штайница был сделан после того, как министерство обороны Израиля во главе со сторонником жесткой линии Либерманом сравнило сделку с Ираном с мюнхенскими соглашениями 1938 года. Последовавшая вслед за этим реплика министра энергетики, считает издание, подчеркивает постоянную борьбу за власть среди израильских лидеров.

Церковь Польши сталкивается с проблемой после визита понтифика, пишет National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Когда папа Франциск отправился в Польшу в конце июля этого года, от него ждали, что он будет укорять местную Католическую церковь за противодействие его реформам. Внешне папа вел себя сдержанно в общении с польским епископатом. По мнению Малгожаты Глабиш-Пневской, католической ведущей Польского радио, за пять дней пребывания в стране Франциск не убедил клир принять его «реформистскую перспективу», однако понтифик «убедил многих простых людей, которые были поражены тем, что они видели и слышали». Церковь Польши критически важна для мирового католицизма, обеспечивая, по крайней мере, четверть всех священнических призваний в Европе и поставляя духовенство для России и Средней Азии. Но епископы этой страны настаивают на том, что в народе нет поддержки либеральным изменениям. Сегодня, как и прежде, духовенство Польши видит свою задачу в сохранении доминирующей роли Церкви и оппозиции секуляризации западного типа. Как замечает Глабиш-Пневская, даже имея под рукой «безошибочность» святого папы Иоанна-Павла II, католический епископат не может открыто ставить под сомнение действия его преемника. «Большинство из них не собираются менять свою политику и практику, они будут просто продолжать делать то, что они всегда делали. Но это может стать сложнее теперь, когда обычные люди сами увидели Франциска», — констатирует журналист.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.