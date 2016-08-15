В 00:00 часов 15 августа в Украине официально заработала система электронного декларирования. На своей страничке в соцсети председатель Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Н. Корчак, по долгу службы первой сообщившей эту радостную весть, написала: «без политики и без истерики запустили вовремя (систему — Я.Р.)». В этой реплике правдиво только то, что вовремя. Что же касается политики и истерики, то их накануне запуска системы е-декларирования было без преувеличения выше крыши. И после запуска осталось ничуть не меньше.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гондурас тоже может быть Великим

Незадолго до введения в действие е-декларирования НАПК отчиталось об еще одном важном шаге по противодействию коррупции — первой в украинской истории попытке проверки финансовой деятельности политических партий. В этой истории первый блин вышел не просто комом, а здоровенным комищем, при виде которого ужаснулись даже бывалые отечественные эксперты и наблюдатели. Заявленная властью очередная победа в борьбе против коррупции обернулась изменой, а ожидавшееся с большим нетерпением обнародование партиями их финансовых отчетов — чистой воды профанацией. Предъявленная общественности и ведомству Н. Корчак отчетность всех без исключения политических сил оказалась фиктивной. «То, что партии показали, это — обман избирателей, неуважение к ним», — заявил по этому поводу генеральный директор Комитета избирателей Украины А.Кошель. В случае с системой е-декларирования произошло то же самое: профанация, фикция, обман. И, конечно, неуважение. Только теперь уже не только к украинским гражданам, но и к международным организациям, по требованию которых, собственно говоря, Киев в свое время взял на себя обязательство ввести электронное декларирование. Их реакция еще последует, однако, в том, что она будет весьма далекой от радости и умиления, сомневаться, думаю, не приходится.

Искать исполнителей, по чьей вине запуск системы е-декларирования в Украине принес с собой новый конфуз киевской власти, долго не придется. Их имена хорошо известны. Это — руководитель Государственной службы специальной связи и защиты информации Л. Евдоченко и уже упомянутая Н.Корчак. Кому-то из них, видимо, уготована роль «стрелочника», на которого возложат ответственность за фактический срыв проекта, имевшего особою государственную важность. Вопрос же о том, кто был заказчиком такого развития событий, остается открытым. Накануне 15-го числа в ряде СМИ появилась серия материалов с претензией на журналистское расследование, где «красной нитью» проходил вывод, согласно которому против е-декларирования системно и целенаправленно работали чиновники из «команды» А.Турчинова.

Как бы в ответ на это 15-го утром из уст представительницы Люстрационного комитета прозвучало прямое обвинение в адрес Петра Порошенко. Словно чувствуя, что такого рода камни могут полететь в его огород, президент 11 августа дал публичное указание запускать систему именно 15-го, как это было по согласованию с МВФ и другими западными партнерами Киева предусмотрено изначально, не откладывая запуск ни на один день. Случаен ли был этот шаг, воспринятый многими экспертами как демарш? Судя по всему, нет, не случаен. Скорее всего, у президента решили на всякий случай перестраховаться, отведя подозрения от себя и заготовив алиби, которое при необходимости можно будет предъявить зарубежным товарищам. Система государственного управления в Украине сверху донизу, насквозь пронизана коррупцией. В полноценном внедрении электронного декларирования не заинтересованы ни А. Турчинов и П. Порошенко, ни В. Гройсман и А. Аваков, ни кто-либо другой в высших эшелонах украинской власти. Ни, естественно, сама система. Вставлять палки в колеса проекту, о котором идет речь, вполне мог и секретарь СНБО, и глава государства, и оба они вместе. То ли независимо друг от друга, то ли в связке, по согласованию друг с другом. Вставили. Система электронного декларирования в Украине формально заработала, но инструментом борьбы против коррупции и ее предотвращения не стала, и вряд ли станет в обозримом будущем.

Проблема ответственности за фактическое невыполнение обязательства перед собственными гражданами и зарубежными партнерами для киевской власти вторична. Она — власть — ею — проблемой — особо не парится. Это — еще одно проявление общей тенденции полнейшего игнорирования национальных, государственных интересов, характерной для «майданной» власти. Последствия же «недозапуска» электронного декларирования могут быть весьма ощутимыми. Под большим вопросом теперь оказывается судьба очередного транша от МВФ в размере 3 млрд долларов, финансовой помощи от ЕС (1,2 млрд евро), а также кредитных гарантий от США, кредитных линий от Всемирного банка. Реакцией на провал 15 августа со стороны Брюсселя может стать решение «без политики и без истерики» отложить либерализацию визового режима для украинцев в долгий ящик. Было плохо, будет еще хуже. Никого в системе государственного управления это, увы, не волнует. Для чиновников высшего звена, похоже, действует принцип: чем хуже — тем лучше. Чем хуже нам, тем лучше им.