Предвыборная ситуация в Грузии все больше напоминает некий политический маскарад, в котором в качестве «главного пугала» выступает Россия и исходящие от нее «угрозы». Частью такого маскарада стал предвыборный видеоролик, выпущенный в эфир первым каналом Общественного телевидения Грузии. В этом клипе партия «Центристы», основанная достаточно известным в Грузии лицом — бывшим надсмотрщиком тюрьмы №8 Ладо Бедукадзе, в случае победы на выборах обещает гражданам «российскую пенсию» в размере 400 лари, возвращение в Грузию российских войск и предоставление двойного российско-грузинского гражданства.

Константин Сомов. Маскарад. 1930

В ролике, продолжающемся всего 10 секунд, предвыборные обещания звучат на фоне портрета президента Владимира Путина, картинки российских и грузинских паспортов и колонны российских танков. «Узаконим российские военные базы в Грузии» — таким лозунгом заканчивается предвыборная реклама «Центристов».

О политических взглядах, а тем более явно «пророссийских» симпатиях одного из учредителей этой партии — Ладо Бедукадзе населению Грузии до сих пор ничего известно не было. О нем знали лишь то, что Бедукадзе незадолго до парламентских выборов 2012 года «сумел» вывезти из страны видеоролики с кадрами тюремных пыток и насилия, которые затем выпустили в своем эфире все грузинские телекомпании. И во многом благодаря этим кадрам в сентябре 2012 года политическая ситуация в Грузии «изменилась в пользу» основанной Бидзиной Иванишвили коалиции «Грузинская мечта». Причем «герой предвыборной эпопеи» и не отрицал, что сам участвовал в подобных «мероприятиях», выполняя указы начальников и снимая эпизоды насилия.

Бедукадзе и его соратники сумели не только основать свою партию под названием «Центристы», но и зарегистрироваться в ЦИК Грузии на участие в парламентских выборах 2016 года и выпустить свою предвыборную рекламу. В списке из 64 подавших в ЦИК заявление на регистрацию партий «Центристы» занимают 23-е место.

Рекламный ролик «Центристов» возымел свое нужное действие: на него моментально откликнулись как лидеры правящей партии, так и представители оппозиции, общественности и экспертных слоев. Все дружно, в один голос осудили Бедукадзе и его пророссийскую пропаганду. Правительство, оппозиция и общественность заявили о необходимости аннулирования регистрации «Центристов» на участие в выборах и запрета деятельности партии на законных основаниях.

В условиях нынешней, независимой Грузии такие явно «рабски преданные» России призывы никому до сих пор в голову не приходили, даже тем партиям, которые давно выступают за сотрудничество с Россией и восстановление с ней дипломатических отношений.

Не исключено, что такой предвыборный шаг Бедукадзе и соратников был заранее кем-то задуман и профинансирован и преследовал определенную цель. А достигнута она или нет — зависит от того, кто мог выступить заказчиком такой предвыборной агитации. Если «Центристы» пытались играть на руку властям, то правящая сила своим отрицанием призывов Бедукадзе в очередной раз подтвердила приверженность «западным ценностям» и «евроориентации». Если Бедукадзе «направляли и наставляли» оппозиционные силы, их целью могло быть развенчание властей, допустивших появление в стране такой «пророссийской партии» и, тем более, выпуск в эфире центрального телеканала рекламы с призывом узаконивания в Грузии российских баз. А если это был кто-то иной? У некоторых представителей общественности даже возникли подозрения в связях «Центристов» с Россией и ее властями…

Как бы то ни было, но все в Грузии дружно открестились от заявлений соратников Бедукадзе. А Общественное телевидение сразу же после выпуска ролика сняло его с эфира.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили пообещал применить все имеющиеся у его правительства рычаги для того, чтобы не допустить подобной антигосударственной пропаганды. Он подчеркнул значение ответственности каждого гражданина страны.

«Сегодня, когда Грузия стоит перед историческим выборов, определенным на пути утверждения нашей демократической государственности и, соответственно, независимости, в борьбе за восстановление которой пали многие граждане Грузии, крайне важно, чтобы все ведомства, организации и физические лица чувствовали эту ответственность», — заявил Квирикашвили в ответ на клип «Центристов».

По его словам, правительство Грузии сделало все для обеспечения независимости СМИ, но независимость не означает безответственности и тиражирования антигосударственной информации.

Премьер призвал все средства массовой информации приложить все усилия к тому, чтобы не стать жертвой пропаганды, и предупредил, что в предвыборный период, когда возрастает антигосударственная пропаганда, необходимо особенное внимание.

На рекламу «Центристов» откликнулся депутат парламента, член партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», председатель парламентской фракции «Грузинская мечта» Георгий Вольский. В своем заявлении на странице в сети Facebook Вольский сообщил, что от имени 1/5 депутатов парламента Грузии обратится в Конституционный суд с требованием аннулирования регистрации политического объединения «Центристы».

Более пространное и подкрепленное статьями закона заявление на эту же тему сделала депутат от Республиканской партии Тамар Кордзая.

«Я как член парламента и представитель фракции республиканцев от имени фракции выступаю с инициативой обратиться в Конституционный суд Грузии с требованием запрещения деятельности партии в соответствии со статьей 19, пункт «г» закона «О Конституционном суде Грузии» и статей 35 и 36 органического закона «О политических объединениях граждан». Я призываю моих коллег, членов парламента, присоединиться к подготовке этого конституционного иска», — заявила Кордзая на специальном брифинге 14 августа.

Особенно возмутительным для Кордзая был выпуск рекламы партии Бедукадзе в эфир именно 14 августа, в день начала войны в Абхазии. В Грузии, как известно, обвиняют Россию в провоцировании этой войны и поддержке «абхазского сепаратизма».

«Сегодня 14 августа — день начала войны в Абхазии! Для меня как беженца из Абхазии, так же, как и для всех, кто, подобно мне, стал жертвой российской агрессии, особенно неприемлема деятельность подобных антигосударственных политических групп в Грузии», — подчеркнула Тамар Кордзая.

Направленной против государственности и суверенитета Грузии назвали политическую рекламу «Центристов» лидеры «Единого национального движения». Заявление от имени партии сделала ее «новое лицо» — Елена Хоштария. Прямую ответственность за выпуск в эфир этой рекламы она безапелляционно возложила на правительство Грузии и Бидзину Иванишвили.

«Прямую ответственность за эту антигосударственную рекламу несет правительство Грузии и лично Бидзина Иванишвили, который полной поддержкой — финансовой, политической — сделал возможным появление в Грузии таких политических лидеров, которые отрицают суверенитет грузинского государства», — заявила Хоштария.

Она напомнила, что Ладо Бедукадзе, который обвинялся в очень тяжком преступлении, не только не был привлечен к ответственности, но и стал своего рода «героем» и, по ее информации, до сих пор входит в круг приближенных к Бидзине Иванишвили лиц.

По словам Хоштария, открыто связан с российскими спецслужбами и другой лидер «Центристов» Теймураз Хачишвили, которого ЕНД также уличает в тесных связях с криминальным миром. «И сегодня появилась возможность, когда такие люди предстают перед нами в качестве политических лидеров!» — констатировала соратница Михаила Саакашвили.

Это нездоровый и вредный для грузинского государства политический процесс, который продолжается уже 4 года и который обязательно должен закончиться в октябре, чтобы страна вернулась к политике защиты суверенитета и государственности, заключила Елена Хоштария.

Не замедлили откликнуться на рекламу «Центристов» члены политического объединения «Реформаторы», которые провели акцию протеста у здания Общественного телевидения Грузии. Как заявил на акции лидер объединения Ираклий Глонти, в условиях правительства Иванишвили российская реклама находится в тепличных условиях.

Глонти приветствовал решение Общественного телевидения о снятии ролика «Центристов» с эфира, но подчеркнул, что это решение было запоздалым, так как руководство телеканала вообще не должно было размещать подобную рекламу в своем эфире.

Общественное телевидение после выпуска в эфир предвыборной рекламы «Центристов» отреагировало на нее специальным заявлением, в котором сообщило, что больше крутить этот рекламный ролик не будет. Причиной руководство канала назвало угрозу, исходящую от данной политической рекламы, противоречащей Конституции Грузии. Общественное ТВ обратилось к ЦИК Грузии, Национальной комиссии по коммуникациям и призвало эти ведомства в рамках своей компетенции изучить законность деятельности и лозунгов «Центристов» и принять соответствующие меры.

Выпуск ролика в эфир руководство телеканала объяснило положениями закона «О вещании» и Избирательного кодекса, согласно которым Общественное ТВ обязано предоставлять время для предвыборной рекламы всем партиям и избирательным блокам. Общественное телевидение также напомнило, что согласно закону «О вещании» руководство телеканала не несет ответственности за содержание предвыборной рекламы.

На негативные оценки рекламы своей партии отреагировал сам Ладо Бедукадзе, который в интервью телекомпании «Пирвели» предупредил «республиканцев и другие партии», чтобы те не играли с огнем. Бедукадзе назвал всех своих критиков предателями и заявил, что единственный человек, чью позицию он разделяет, — это Бидзина Иванишвили, а другой человек, с которым он советуется, — это патриарх Грузии Илия Второй.

Ситуация, сложившаяся в Грузии после выпуска в эфир рекламы «Центристов», внесла определенное напряжение в спокойную доселе предвыборную обстановку в Грузии и придала ей оттенок некоего маскарада, роль паяца в котором была отведена пресловутому Бедукадзе. Интересно, получит ли этот маскарад свое продолжение или станет лишь одной из мелких, но шумных страниц нынешней предвыборной кампании?..