Уже примерно месяц политический Вашингтон в кулуарах обсуждает, возможно, самый скандальный эпизод нынешней избирательной кампании — но уж точно самый по-голливудски кровавый.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Да, это я

Сет Рич, 27-летний ответственный сотрудник Национального комитета Демократической партии, был застрелен в прошлом месяце в Вашингтоне, и полиция немедленно выдвинула версию, что он стал жертвой уличной преступности и, очень возможно, неудачного грабежа.

Вот только обстоятельства дела говорят совсем о другом, о чем и идут уже месяц разговоры внутри Белтвея — вашингтонский аналог московского Садового кольца — так называют на американском политическом жаргоне узкий круг профессиональных политических менеджеров, близких Капитолию и Белому дому.

Убийство произошло в 4:20 утра в воскресенье, 10 июля, возле дома Рича, арендуемого им с друзьями в Северо-Западном Вашингтоне.

Район Блумингдейл — это недавно джентрифицированная часть города, модный район проживания богатых молодых выскочек из бизнеса или политики (а в Вашингтоне — это одно и то же), и тут нет никаких молодежных банд или проблемных централов. В общем, криминальная статистика Блумингдейла чиста, как свежевымытые его тротуары в четыре утра.

Когда тело Сета Рича обнаружили, при нем были его бумажник, часы стоимостью с неплохой внедорожник и все кредитные карты. При этом преступникам никто не мешал — об убийстве стало известно только тогда, когда тело Рича с двумя пулевыми ранениями в спину было обнаружено полицейским патрулем, которых богатый Блумингдейл может себе позволить немало. Никто не слышал и выстрелов, хотя в четыре утра здесь вообще нет движения автомобилей, зато много тех, кто совершает утренние пробежки.

Странная уличная банда — выходит на грабеж в богатом районе, набитом копами, использует (полиция пока не подтвердила это официально, но криминальные журналисты об этом говорят как об очевидном факте) пистолеты с глушителем, не угрожает жертве оружием, а сразу стреляет в спину, делает не один, а несколько выстрелов — и не забирает у жертвы ничего.

Пожалуй, это первое убийство с явными признаками заказного в нынешней избирательной кампании, да еще в самом ее сердце, в центральном партийном аппарате демократов — поэтому сплетен и слухов было много.

Все встало на свои места в конце прошлой недели, когда Джулиан Ассандж, основатель сайта «Викиликс», публично предложил награду в двадцать тысяч долларов — нет, не тому, кто принесет ему информацию об убийстве, а тому, кто предоставит правоохранительным органам информацию, которая поможет осудить убийц Сета Рича.

«Информаторы часто предпринимают очень значительные усилия, чтобы передать нам материал, и часто это связано со значительными рисками…» — заявил Ассандж, выступая на голландском телевизионном шоу Ньюсссуар. «…27-летний парень, который работал на нацкомитет демократов и который был убит выстрелами в спину, убит, всего несколько недель назад, по неизвестным причинам, когда он шел по улице в Вашингтоне» — пояснил Ассандж свое решение назначить награду за поимку убийц Рича.

При этом Ассандж, как он делает всегда, отказался прямо назвать Стива Рича своим информатором: «Я могу предполагать, что наши источники… очень обеспокоены, когда видят подобные вещи. Мы не комментируем, кто наши источники».

Ситуация резко стала накаляться. Всем известно, что Джулиан Ассандж крайне бережно относится к своим информаторам, и назначение им награды именно за помощь в осуждении убийц Рича было обоснованно расценено как подтверждение того факта, о котором говорили уже давно.

Именно Сет Рич, а не мифические русские «государственные хакеры», был информатором «Викиликс» в деле опубликования за несколько дней до убийства документов электронной почты Национального комитета Демократической партии, существенно сломавшего демократам их игру против лично Дональда Трампа.

Полиция Вашингтона отреагировала необычно холодно.

Помощник начальника полиции округа Колумбия Питер Ньюсхэм заявил, что «мы всегда рады, когда кто-то предлагает деньги для помощи расследованию», и добавил, что у полиции нет никакой информации, чтобы предположить связь Сета Рича и утечки информации из нацкомитета демократов.

Действительно, откуда этой информации взяться, если убийство квалифицировано как утренний неудачный грабеж, а «Викиликс», «как всем известно», информацию поставляли «государственные русские хакеры».

Важная деталь — Стив Рич был не просто функционером нацкомитета, он был его штатным программистом — в частности, именно Рич разрабатывал приложение для избирателей, помогающее им проще найти избирательные участки. То есть он по кругу обязанностей имел полномочия в компьютерной системе демпартии, позволяющие ему передать «Викиликс» внутреннюю переписку.

Все это разворачивается на фоне шумной кампании о том, что ФБР якобы предупреждало Национальный комитет демократов, что с апреля по июнь наблюдались возможные взломы их компьютерных сетей «злоумышленниками, подозреваемыми в работе на российскую разведку».

Якобы, потому что никакого официального заявления ФБР или АНБ по этом у вопросу нет, но есть сотни публикаций в самых тиражных американских массмедиа (по странной случайности, в основном близких к демократам), которые со ссылкой то на экспертов, то на анонимные источники, уже месяц — почти точно с даты гибели Стива Рича — рассказывают это американскому избирателю о русских хакерах как о доказанном факте.

И вот уже на прошлой неделе появились официальные сообщения со ссылкой на администрацию Белого дома, что США рассматривают возможность ввести новые санкции против России — и собирают доказательства того, что именно государственные структуры России взломали сайт нацкомитета демократов.

Почти уверен, что найдут, — ведь в Овальном кабинете сегодня все еще президент, представляющий именно Демократическую партию.