Среди факторов, истощающих Турцию и ставящих под угрозу ее будущее, можно отметить не только концентрацию неконтролируемой силы в одних руках. Нужно добавить, что эта сила сопряжена с глубоким невежеством и поиском только личной выгоды. Становится наивным рассуждать о дипломатических практиках, когда единственной целью стало продолжение существования даже не партии, а одной семьи и питающихся от нее паразитов, когда Конституции просто не стало.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Что касается внутренней политики, то в Турции уже почти полностью установлен режим одного человека. Сегодня суды уже не используют предлог борьбы с терроризмом — никто не удивляется и не выражает осуждение, когда невинных людей задерживают со словами «таков приказ из дворца». Этот один человек давно обладает механизмами подавления оппозиции.

Неудивительно, что внешнеполитические шаги в такой стране готовятся не дипломатами. Если спросить на улице имя министра иностранных дел, никто и не скажет, хотя даже если имена этих бессильных людей, заполняющих собой кресла и были бы известны, это не имеет особого значения.

Изоляция Турции преподносилась режимом одного человека как «драгоценное одиночество», но когда цена одиночества стала непосильной, он был вынужден пойти на значительные уступки и искать способы урегулирования отношений с другими странами и соседями. Тем не менее правительство Партии справедливости и развития (ПСР) не пошло по разумному пути. Внешняя политика велась для усиления поддержки со стороны народа.

В результате, как ни прискорбно, 15 июля Турция, замкнувшаяся в себе, пережила одну из самых эпохальных ночей в истории республиканской Турции. Небольшая группа внутри армии совершила одну из самых смешных в мире попытку переворота и потерпела неудачу. Вскоре после этого правительство и Эрдоган списали предпринятую попытку государственного переворота на «параллельное государство». Начиная с 16 июля как внутри страны, так и в странах, до которых дотягиваются руки турецкого правительства, была начата «охота на ведьм» — кампания по линчеванию своих собственных граждан, чтобы уничтожить их и забрать имущество.

В результате «охоты на ведьм» пострадали 150 тысяч человек, было объявлено чрезвычайное положение. Начиная с утра после переворота и по сегодняшний день задержано более 36 тысяч человек. Солдаты, полицейские, судьи, прокуроры, сотрудники министерств, деканы, ученые — 76 тысяч человек были уволены… Турецкий народ удалось убедить насчет переворота благодаря СМИ, полностью взятым под контроль, но мир посмотрел на это с подозрением. Из США и ЕС последовала очень жесткая критика. Турция прилагает большие усилия, чтобы показать обоснованность своих действий.

Турецкое правительство, чтобы придать убедительность своей риторике в других странах, начало использовать свои структуры, ведущие деятельность за рубежом, такие как Национальная разведывательная организация (MIT), «Агентство по тюркскому сотрудничеству и развитию» при Министерстве иностранных дел (ТИКА), культурные центры имени Юнуса Эмре и Агенство Анадолу (АА). MIT и АА составили списки учреждений движения «Хизмет», работающих в их странах. Например, репортер АА на Украине выявил учреждения движения «Хизмет», работающие в этой стране, и со ссылкой на АА отправил порочащую репутацию данных учреждений новость в СМИ Украины. Координатором ТИКА в Афганистане в городе Мазари-Шариф была предпринята попытка подстрекательства людей на проведение демонстрации против движения «Хизмет». Но эта провокация в отношении школ, которые ценятся народом Афганистана и его лидерами, не нашла поддержки.

О действиях МИД Турции, направленных на то, чтобы убедить власти других стран закрыть школы и университеты движения «Хизмет», было известно и ранее. Неизвестно, будут ли Турцией предприняты подобные провокационные шаги в таких отказавшихся закрывать школы странах, как Индонезия, Киргизия, Нигерия и Кения. В этих и подобных им странах сотрудники ТИКА, АА, культурных центров имени Юнуса Эмре, работающие от имени турецкого правительства и в некоторых случаях обладающие удостоверением дипломата, пользуются большим влиянием. В Киргизии, Кении и других странах они могут настраивать народ и оппозиционные партии против правящих партий под предлогом, что те защищают «параллельное государство». Тот факт, что вечером 15 июля сторонники ПСР отсекали головы солдатам в стиле ИГИЛ (запрещена в РФ), дает основания ожидать дальнейших посягательств на жизнь людей.

Наблюдатели в странах, где находятся школы, говорят, что уровень обучения в них выше среднего по стране, и часто дети известных семей обучаются в этих учебных заведениях. Есть те, кто утверждает, что закрытие этих учреждений, особенно в развивающихся странах, образует пробелы в области образования.