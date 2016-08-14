



Эстония

Перед предстоящими уже в этом месяце президентскими выборами в Эстонии на состоявшемся в уездном центре Пайде «Фестивале мнений» общественно-правовая (по факту — государственная и моноэтническая по установкам отражения жизни в стране) радиотелевизионная корпорация ЭР организовала дебаты кандидатов в президенты.

Увы, несколько часов ответов на вопросы, которые транслировало Эстонское телевидение, не стали событием. СМИ даже отметили зыбкость и пошлость шуточек, отпущенных кандидатами, в том числе в отношении друг друга.

Это дало повод с присущей эстонской элите, да уже и обществу, манией величия сравнивать предвыборную кампанию с президентской гонкой в США. Намек на скандальность, хотя в основном недовольство общества вызвано закулисными играми, которые ведут политики и партии, игнорируя мнение народа и даже необходимость информирования населения.

Тон дебатам задали вопросы безопасности. В частности, кандидаты в президенты озабочены сближением России и Турции. Показательным был финал дебатов, когда кандидаты раскрыли карты в вопросе об отношении будущего президента Эстонии к России. Хотя также не стали откровением и ответы кандидатов на такой вопрос модератора: «Если бы вы, будучи президентом ЭР, получили приглашение в Москву на празднование 9 мая, вы приняли бы его или нет? Как поладить с русскими? У финнов есть чему поучиться?» Из ответов следует, что диалог между Москвой и Таллином, тем более добрососедские отношения между Россией и Эстонией, останутся мечтой и в предстоящие годы. Традиционно виновной объявлена Россия. Ниже — ответы (стенографически и с небольшими купюрами) кандидатов.

Таллин: «Нет!» контактам с Россией

Сийм Каллас, образование — финансист, член и учредитель правящей национал-либеральной Реформистской партии, бывший крупный еврочиновник (вице-президент Еврокомиссии). Был заместителем президента Либерального Интернационала, в Эстонии занимал посты президента Банка Эстонии, премьер-министра, министров иностранных дел и финансов.

«Такой вопрос надо рассматривать в контексте того, какое оно имеет значение для Эстонии… Финляндия тут не пример, тут много деталей, но вот, когда я был министром иностранных дел Эстонии и мы работали вместе с Мартом Хельме, который был в свое время Чрезвычайным и Полномочным Послом Эстонии в Москве, то мы все время хотели хороших отношений с русскими, ужиться с ними. Вопрос в том, что это не зависело от нас. И порой с нас за это требуют такую высокую цену… Например, вызывают нашего министра иностранных дел или президента в Москву и говорят ему: «С вами в наших отношениях настанет перелом», а когда ты испытываешь некое хмельное состояние от того, что сами (!) русские рассчитывают на тебя, то держитесь от этого подальше. Это — чаша с самым отравленным питьем, какое только может быть. Ну, назовите хоть один дружеский шаг со стороны России, такого практически нет. У нас такое желание есть, они же наши соседи, они никуда не переселятся, и с ними в любом случае не стоит ссориться». (Скромные аплодисменты).

Эйки Нестор, образование — инженер-механик, в советское время профсоюзный активист, был министром социальных дел и министром регионов, ныне — спикер Рийгикогу (эстонский парламент), многократный депутат парламента (с 1992 года), член Социал-демократической партии.

«Когда меня избрали спикером Рийгикогу (парламента), то вместе с моим предшественником на этом посту академиком Эне Эргма мы устроили прием для дипломатов, аккредитованных в Эстонии. Настал момент, когда ко мне подошел российский посол, и я стал извиняться, что «я свой русский выучил на улице, в Каламая (район Таллина, где в свое время преобладало русское и русскоязычное население — ред.), и я не академик Эргма, которая говорит красивый русский язык». На это посол сказал мне: «Да вы не волнуйтесь, мы про вас все знаем». (Хохот, бурные аплодисменты).

Аллар Йыкс, образование — юрист, известный эстонский адвокат и государственный деятель, бывший Канцлер юстиции Эстонии, был советником омбудсмена Грузии Созара Субари. Его кандидатуру выдвинула националистическая партия Союз Отечества и Res Publica.

«Удивляюсь тому, что хотя сам я адвокат, другие выступающие умеют так длинно и путанно отвечать на самые простые вопросы. Мой ответ на вопрос модератора — «Нет!». (Бурные аплодисменты).

Майлис Репс, образование — юрист-международник, член парламента, один из руководителей самой крупной оппозиционной Центристской партии, была министром образования и науки. Она же — автор школьной реформы, согласно которой в русскоязычных гимназиях Эстонии обучение предметам (не менее 60%) переведено на эстонский язык. Находится во внутрипартийной оппозиции к лидеру центристов — самому популярному среди русского и русскоязычного населения политику Эдгару Сависаару.

«С Россией надо общаться. Если вопрос в том, должен ли президент ехать на встречи в Москву, то ДА, он должен ехать. Безусловно, у нас нет надежды говорить о хороших отношениях, но с Россией надо общаться. И то, что у нас уже десять лет нет визитов на высшем уровне, то от этого нет никакой пользы, так как ясно, что завтра-послезавтра завершатся санкции, и тогда начнется игра, которую Россия всегда ведет, чтобы, к примеру, решить, с какой страны она снимет контрсанкции, а с какой — нет. Так что однозначно наш, эстонский президент не должен дать повода, чтобы Россия сохранила санкции только против нашей страны. Это особенно чувствительно касается нашего сельского хозяйства. Что касается 9 мая, то президенту Эстонии не стоит быть единственным иностранным гостем на параде в Москве. А вот 8 мая, если наряду с представителями других государств будет и гость из России, то тогда это будет Эстонии полезно». (Скромные аплодисменты)

Март Хельме, образование — историк, эстонский политик, дипломат и публицист, учредитель и председатель парламентской радикально-национальной Консервативной народной партии Эстонии, в 1995—1999 годы Чрезвычайный и Полномочный Посол ЭР в РФ, после работал в МИД ЭР и советником депутата Европарламента, националиста Тунне Келама. Будучи послом, отличился публичными антироссийскими высказываниями, например, заявил, что Россия еще с времен Александра Невского демонстрировала агрессивность в отношении эстонцев.

«Я единственный среди стоящих перед вами, кто на практике сталкивался с тем, как срабатывает в таких случаях российская дипломатия, и могу вас заверить, что дипломаты России безостановочно ставили бы нашего президента в неудобное положение. А потому ответ на вопрос модератора: «Нет!» Аллар Йыкс среагировал мгновенно: «Полностью согласен». Майлис Репс утвердительно кивала головой во время реплики Марта Хельме.

Слепота на дружеские шаги России

Стоит привести и ответ Марта Хельме на вопрос о беженцах и миграции: «Мы видели, как за 50 лет советского времени из небольшой русской общины образовалась громадная группа населения (треть населения Эстонии — прим. автора). И мы не сумели сделать его, за исключением некоторой его части, по-настоящему своим… Так почему мы полагаем, что, если мы не будем держать под контролем критическую для нас миграционную массу, что, не за один день, конечно, но с годами мы сами окажемся в меньшинстве?» Сделать русских «по-настоящему своими» означает одно — их ассимиляцию. Эстонское понимание решения «русского вопроса», несмотря на то, что уже лет десять как пришло понимание, что даже свободно владеющий эстонским языком еще далеко не свой. Владеющий эстонским языком не обязательно разделяет умонастроения эстонской элиты. У эстонцев эта проблема называется keel ja meel. До сих пор эстонский политический истеблишмент и духовная элита не могут взять в толк, что лояльность означает уважение к государству проживания (даже моноэтническому по духу), соблюдение его законов, но вовсе не — согласие с его идеологией, тем более националистической. А русские и русскоязычные Эстонии не могут принять местный провинциализм миросозерцания и государственной политики, направленной против России — их Родины.

С этим перекликается фраза из касавшегося нормализации отношений с Россией ответа Сийма Калласа: «Вопрос в том, что это не зависело от нас. И порой с нас за это требуют такую высокую цену…» Об этой «цене» стоит сказать отдельно. Эстония, считая себя маленькой и вечно обиженной, и показательно, что почему-то только Россией, страной, считает, что условия в отношениях с Россией может ставить только она, а Россия, как «захватчик» и «оккупант» должна только внимать эстонским запросам и ультиматумам.

Но разве не справедливо, что Россия уже 25 лет констатирует и просит (только просит!) хотя бы ослабить этническую дискриминацию волею судьбы оказавшегося в роли национального меньшинства русского и русскоязычного населения. Об этом Эстонии напоминают время от времени и Евросоюз, и ООН. Но ей как с гуся вода, мол, эстонский народ столько перенёс (что верно, то верно), что теперь она может и даже вправе отыгрываться на русских и России за собственное многовековое холопство под гнетом шведских завоевателей и остзейских немецких баронов. Дискриминация русских общеизвестна — в уровне заработков (что обеспечивает гарантированно более высокий уровень жизни эстонцев), трудоустройстве, доступности образования, возможностях карьерного роста, сфере применения русского языка. Но это не все.

Это и отказ возвращать приходам Эстонской православной церкви довоенную недвижимость только потому, что они ориентированы на Московский патриархат (такое сродни средневековой дикости).

Это и языковая дискриминация. Например, стране — члену Евросоюза не стыдно, что все 25 лет восстановленной независимости аннотации к лекарствам не имеют инструкции на русском языке. (Это — социально-политический недуг. Главный симптом — комплекс национальной неполноценности. Он в том, что сегодня эстонская элита ведет себя так, как поступали с эстонскими крестьянами немецкие бароны, только теперь в роли холопов — русские. Не зря говорят: нет ничего ужаснее раба, ставшего рабовладельцем. Наверное, потому и неудивительно, что Таллин не стесняется попрекать Россию за мнимые притеснения финно-угорских народов и других национальных меньшинств).

Это и нарастающие для русских и русскоязычных препятствия при получении среднего образования (Невозможно в связи с этим не вспомнить гитлеровский план «Ост», предусматривавший колонизацию славянских территорий и, в частности, отмену кириллицы и сознательное уменьшение образовательного уровня славян).

Это и обман эстонской стороны, когда пьяный Ельцин подписал в Таллине договор между двумя странами, согласно которому и были созданы препоны при предоставлении эстонского гражданства бывшим гражданам СССР.

Результат? Лишённые политических прав 80 тысяч неграждан Эстонии считаются в Евросоюзе «досадным минусом», хотя речь идет о позорнейшем явлении, осуждаемом ООН. (И это — в XXI веке, в стране Евросоюза, который сам навязывает миру западные ценности! Так не на себя ли кума сначала оборотиться?).

Это и нарушение основополагающего принципа демократии и выборов — принципа пропорциональности. По закону о местных выборах вТаллине, в частях города, где преобладает эстонское население, заведомо разыгрывается больше мандатов в городское собрание, чем там, где преимущественно проживают русские и русскоязычные жители. (Но Эстония не перестает вдохновенно критиковать Россию за недемократичность выборов в России).

Наконец, о «ни одном дружеском шаге России». Простите, не она ли второй после Исландии сразу признала восстановление независимости Эстонии? Разве не Москва осуществила в 1994 году поспешный вывод советских войск бывшего СССР, не поставив Эстонии никаких предварительных условий. А ведь можно было оговорить все перечисленное, и не было бы этнической дискриминации и «бархатного» апартеида (давайте называть вещи своими именами, а потом искать причины).

Наконец, не Россия ли терпит вызывающее поведение самой Эстонии, ее «детские» поступки? Вот они. Протесты против сооружения и отказ (назло России) провести газопровод «Северный поток» в прибрежных водах Эстонии. Инсинуации с плохо скрытыми территориальными претензиями при подписании договора между Россией и Эстонией о государственной границе (так и не подписанного). Отказ предоставить дополнительные избирательные участки во время выборов в Госдуму РФ. Снос по инициативе правительства многострадального памятника Советскому Солдату («Бронзовый солдат») и признание виновными русских, русскоязычных жителей в последовавших массовых беспорядках. Поддержка Министерством культуры Эстонии международного обращения о недопущении на Олимпиаду в Рио всех российских олимпийцев, хотя как раз у Эстонии в этом вопросе рыльце в пушку. На предложение России обсудить обеспечение полетов военных самолетов над Балтикой премьер-министр Таави Рыйвас хамски заявляет, что пусть Россия сначала свои самолеты респондерами снабдит (так это и предложила обсудить Москва). На осуждение попыток украинских диверсантов совершить в Крыму теракты министр иностранных дел ЭР Марина Кальюранд, еще один кандидат в президенты Эстонии, указала на недопустимость очернительства Москвой Украины. Милитаризация страны и превращение ее в базу вооруженных сил США, для которых Санкт-Петербург будет теперь достижим в минутах подлетного времени ракет НАТО…

Таллин, 14 августа 2016

P.S. Отношение Эстонии к России отличает неприкрытое и циничное лицемерие. Это иллюстрируют последние новости на Эстонском ТВ: «Россия разместила в Крыму зенитно-ракетную установку С-400», а следом с восторгом сообщается о прибытии в Эстонию 14 мотострелковых бронетранспортеров НАТО, а в Ямари (авиабаза НАТО в Ämari под Таллином) — прилетевших американских истребителях F15C. Конечно, каждое государство вправе становится в позу в ответ на неприемлемые шаги другого государства. Но не во всем и не навсегда же? Тем более в роли шута горохового. Впрочем, надежд мало. Нынешние кандидаты, хотя уже и не заморские, как нынешний русофобствующий проамериканский президент Тоомас Хендрик Ильвес, но все показали себя достойными его учениками. А как иначе, иначе не получить «добро» из-за океана.