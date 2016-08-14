



Александр Горбаруков ИА REGNUM Гильотина

Беспрецедентные по накалу выборы в США… Расколы в стане и демократов, и республиканцев, недовольных собственными президентскими «номинантами» — Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом… Перекрестные межпартийные демарши с поисками электоральных ресурсов на чужих полянах…

Британский референдум, повлекший смену правительства и бурю эмоций на континенте…

Серия терактов в Европе, начиная с Ниццы и кончая прежде спокойной Германией…

Турецкий «недоворот» с контрпереворотом Реджепа Эрдогана…

Масштабные, причем вторые, а затем сразу третьи за этот год, кадровые перестановки в российских верхах…

Диверсанты разведки украинского Минобороны в Крыму… И моментально «вытекший» из этого крах европейского «нормандского» формата…

Что еще? Ах, да, покушение на Игоря Плотницкого… Продолжающаяся бойня в Донбассе… Неформальное согласие Тбилиси и Киева на размещение вблизи Абхазии и Южной Осетии, а также у границ российского Крыма взамен турецкого спецназа «демобилизованных» боевиков ИГИЛ…

Дипломатический «демарш» Киева с отказом в выдаче агремана Михаилу Бабичу, поставивший российско-украинские официальные отношения на грань разрыва… Почему Банковую так ущемил отзыв Михаила Зурабова?

Что все это означает?

Как ни парадоксально, — ничего сверхъестественного. Необходимо четко понимать простую вещь. С распадом СССР мир, сначала медленно и незаметно, а затем все быстрее и быстрее заскользил по наклонной плоскости, стремительно сползая в предвоенную стадию. Именно в предвоенную, ибо в послевоенной он находился до 1991 года, а стадий — всего три: война, послевоенная, предвоенная. Это такой «заколдованный» круг или цикл мировой истории. Выход из него может быть только в постисторию — некий полупотусторонний «золотой век», в котором узкая элита за счет передовых технологий бессмертна или около того, количество «масс» сведено к минимуму обслуживающего персонала, социальные проблемы купированы непреодолимостью перегородок между этими «кастами», а развитие — остановлено. Есть подозрение, что именно эта модель глобального фашизма кое-кому очень сильно «легла на душу» (или что там вместо нее).

Вне постистории мир нельзя отстоять на века. За него приходится бороться, повседневно и даже поминутно сохраняя и поддерживая баланс, не позволяющий поставить под сомнение твои оборонительные возможности и, что немаловажно, намерения. Отменить или разорвать цикл нельзя, но бесконечно долго продлевать те или иные его фазы — это уже вопрос дипломатического, военного и иного мастерства.

Имеется широко представленная в СМИ точка зрения, что война, то ли третья мировая, то ли уже четвертая или пятая, идет полным ходом, только в условиях наличия ядерного оружия она носит гибридный характер.

А на самом деле?

Как ни парадоксально, но вся мировая геополитика выстроена на принципе баланса. Россия — не только эсхатологический, но и вполне себе мирской Катехон, удерживающий мир в состоянии равновесия. На Западе, правда, порешили иначе: что будто бы именно с созданием в XV веке централизованного русского государства этот баланс, в котором до этого безраздельно доминировали европейские элиты, оказался нарушенным. С тех пор в практику Запада вошли регулярные набеги «nach Osten» с целью этот «баланс» «восстановить» с помощью возвращения Руси в состояние феодальной раздробленности и раздела ее наследства.

В 1917 году это почти получилось, но в последний момент страну спасли и собрали большевики. Рассказывает отставной сотрудник Института военной истории российского Министерства обороны Владимир Литвиненко. «Господа! Я слышал, что на территории Совдепии создано новое государство — Союз Советских Социалистических Республик, — заявил как-то на заседании эмигрантского Русского Обще-Воинского союза (РОВС) его первый командующий генерал А. И. Деникин. — Слагаю с себя полномочия командующего и считаю дальнейшее сопротивление бессмысленным и безнравственным, — продолжил Деникин, «забив последний гвоздь» в крышку гроба эмигрантской фронды. — Большевикам удалось то, что оказалось не по силам белым армиям: они воссоздали Российскую империю в ее исторических границах. Честь имею, господа!»

Скопом славившие барона Врангеля именно как командующего РОВС, авторы слащавого фильма о нем на канале «Россия-24» в лице белогвардействующих «патриотов» a la генерал Решетников & Co, договорившиеся до маразма о «белых как носителях русской традиции», хотя Белое движение — порождение антимонархического Февраля, об этом эпизоде с участием Деникина, разумеется, не упомянули. Невыгодно! Или не в курсе.

Второй раз Россию почти получилось «феодализировать» в «лихие» 90-е.

В отсутствие «новых» большевиков спасительную миссию выполнил уже сам Запад, расслабившийся и почивший на лаврах победителя в холодной войне. Даже сам факт выдвижения концепции «конца Истории» Ф. Фукуямы говорил о том, что Россию списали и в качестве Катехона, и просто геополитической «удерживающей».

Но, как констатировал недавно один известный китайский политолог, «чем русским хуже, тем скорее и лучше они собираются с силами». Поэтому, когда почувствовавшие, что добыча ускользает из рук, американские элитарии, олицетворяющие двухпартийный консенсус, — Бжезинский и Киссинджер — бросились в Пекин договариваться о «разделе советского наследства», то есть о «мире на двоих», они получили от ворот поворот. Мудрые китайские лидеры не стали тогда, в 2009 году, изменять своим многовековым принципам и по сути предложили заокеанским эмиссарам продолжить выяснение отношений с Россией в качестве одного из двух дерущихся в долине «тигров». И одновременно на пару с Москвой торпедировали попытки почти обанкротившейся финансовой олигархии Запада пустить мир «по миру» с помощью глобального дефолта (речь здесь о рукотворном кризисе 2008−2009 гг.).

Сегодня мы просто пожинаем последствия тех самых тенденций, которые и были заложены именно тогда. И по злой иронии судьбы именно американский сенатор Берни Сандерс, который семь лет назад обнародовал информацию о факте, масштабах и адресатах «раздачи свеженапечатанных зеленых слонов» привилегированным транснациональным банкам, сегодня вновь оказался возмутителем спокойствия. Сначала в качестве главного соперника Хиллари Клинтон на демократических «праймериз», затем — в роли стороны, потерпевшей от закулисных «админресурсных» козней этой сановной, породистой триумфаторши. И по совместительству фигурантки множества не только «мужниных», но и своих собственных грязных скандалов.

Такова, как говорится, предыстория вопроса. И чем дальше все идет по запущенному тогда сценарию, тем меньше управляемости и больше экспромта возникает в складывающейся ситуации, тем динамичней и менее предсказуемой она становится. По мере накопления ошибок система начинает зависать, давать сбои, пропускать вирусы. Словом, «глючить»…

Сермяжная реальность же заключается в том, что в мире существует «большой» геополитический треугольник: США — Россия — Китай…

У нас, правда, не перевелись доморощенные любители уничижения нашей страны выведением ее за скобки этого треугольника с включением в него Европы. Но поскольку ни сама Европа, ни ее главные субъекты — Германия и Франция — фундаментально не суверенны и являются вассалами США, постольку эта подмена критики не выдерживает. «Сегодня снова у нас с российским народом одинаковые враги. Речь идет о радикальном исламизме и неолиберальном глобализме. С первого взгляда, это разные вещи, но в действительности речь идет о двух руках одного монстра — опухоли на теле современного мира, мультинациональных элитах, владеющих деньгами», — весьма откровенно написал Ф. Олланду, констатируя несубъектность Европы, автор недавней статьи в Boulevard Voltaire.

Итак, настоящие причины нынешнего обострения мировых неурядиц в том, что в глобальном треугольнике США — Россия — Китай идет очень сложное маневрирование. В составляющих его странах, две из которых являются самостоятельными цивилизациями, а третья (США) — лидер и гегемон своего цивилизационного «кластера», — предстоит череда внутренних перемен. В ноябре 2016 года президентские выборы пройдут в США; через год, в ноябре 2017 года, в КНР состоится XIX съезд Компартии Китая; еще через полгода, в марте 2018 года, на президентские выборы выйдет уже Россия.

С одной стороны, ясно, что у нашей страны имеется определенная «фора»; тот, чей ход последний, всегда имеет более достоверную пищу для размышлений. С другой стороны, если первые выступающие решают свои проблемы «на десятку», цена собственной ошибки возрастает до неимоверности. Поэтому не будем радоваться раньше времени.

Во всех трех странах имеются внутренние расклады, фигуранты которых, в свою очередь, обременены определенными внешними взаимосвязями. Не обязательно коррупционными — не нужно все понимать вульгарно; взаимозависимость, особенно если речь идет о трех ядерных сверхдержавах, бывает не только субъективной, но и объективной. Ну, к примеру, что для нас наименьшее из зол — агрессивные с виду республиканские теоретики-неоконы или демократические практики, уже восемь лет с воцарения Б. Обамы воплощающие в жизнь неоконсервативные идеи «глобальной демократической революции» в целом ряде разрушенных ими стран?

Все группировки во всех трех странах выстраивают взаимно увязанную модель этих раскладов — и внутренних, и внешних. Причем каждая — свою. Так, чтобы в итоге было оптимально для собственных интересов. Каждый выстраивает «под себя» внутреннюю и внешнюю «идеальную» картину мира, выдержанную в духе воинствующего эгоцентризма. (Оговоримся, что имеем в виду «идеальные», предельно схематизированные типы, в «живой» жизни все это сглаживается, микшируется и растворяется в интересах).

«Идеала», понятное дело, не получится ни у кого. На выходе миру явится некий «микст» — сложное переплетение взглядов, убеждений, постулатов и интересов, оформленное системой как межгосударственных, так и внутренних компромиссов. Очертания его, все более четкие, будут проступать на каждом этапе; в частности, по итогам выборов в США уже многое прояснится и для Китая, и для нас. В последних кадровых событиях в нашей стране невооруженным глазом видны признаки подстраховки и «заготовок» на любой сценарий, правда, пока только «американский».

К Китаю, где под шумок больших мировых процессов продолжается беспрецедентная борьба с коррупцией, это относится в еще большей степени.

Назначение С. Б. Иванова на природоохранную деятельность — это что? Очень просто: при одних раскладах — эта тема задвигается на периферию внутренней повестки, растворяясь в неких договоренностях с Китаем, о которых автору этих строк уже приходилось упоминать. При других — тема может быть выведена на самый передний план. С соответствующим кадровым обеспечением того правительства, что придет взамен сложившего полномочия перед вновь избранным президентом. Но в любом случае это назначение — свидетельство сохранения «парижской» климатической повестки, встроенной в генеральный тренд таким образом, чтобы сохранить максимальную свободу маневра для российской власти в любых условиях обстановки. Придет Д. Трамп, которому «Париж» по барабану (он об этом уже объявил), — хорошо, но если вдруг президентом окажется Хиллари, которая на эту повестку «нажмет», — кто сказал, что не нужно к этому готовиться?

То же и с XIX съездом КПК. Будет в его решениях заложена конкретика на 2022 год — один разговор, не будет, и все ключевые фигуры останутся на своих местах — кто ж станет утверждать, что это плохо? Условие одно: для нас ни то, ни другое не должно оказаться неожиданностью. И с этой точки зрения наиболее опасное — такой суммарный «синергетический», со знаком минус, исход 2016−2017 годов в США и КНР, который сделает невозможным конфигурацию с сохранением статус-кво в Российской Федерации.

Правда, это, во-первых, сугубо теоретический, абстрактный вариант, который очень трудно выписать конкретными раскладами и тем более именами и фамилиями. Сюрпризы случаются, и китайская внутриполитическая жизнь в канун предыдущего XVIII съезда подбрасывала «еще те» сюжеты, но не до такой же, как говорится, степени…

Во-вторых, статус-кво в Российской Федерации придется сохранять в любом случае, в рамках даже самых непредсказуемых внешних форматов. Без внутренней консолидации успешной внешней политики, особенно в кризисных условиях, на переломе эпох, не бывает. Поэтому в худшем случае все сведется к пресловутой «цене» этого вопроса. И судя по конвульсиям прозападной, либеральной части российского истеблишмента, выдающей на-гора все более экзотические в своем асоциальном цинизме «инициативы», она, эта часть, по-видимому, начинает очень хорошо представлять, за чей именно счет эту общественную консолидацию предстоит формировать.