Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил, что на 24 августа запланирован визит вице-президента США Джозефа Байдена в Анкару. Ранее сообщалось, что 22 августа в Турцию прибудет солидная делегация американских чиновников в составе трех представителей министерства юстиции и одного — Госдепартамента США, чтобы, как утверждает министр юстиции Турции Бекир Боздаг, «помочь в подготовке формального запроса об экстрадиции проживающего в штате Пенсильвания проповедника Фетхуллаха Гюлена, считающегося вдохновителем путча 15−16 июля». При этом Боздаг связал эти два визита только с проблемой Гюлена, заявляя, что «его выдача — это уже не двусторонний вопрос, а общая проблема», за которой следят во всем мире.

ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Но учитывая, что за два дня — с 22 до 24 августа — американская делегация вряд ли успеет даже физически ознакомиться с собранным материалами на Гюлена, становится ясно, что цель визита вице-президента Байдена иная. Он всегда для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его команды был неудобным партнером и переговорщиком. Во время своего последнего визита в Турцию в начале 2016 года Байден, как отмечали турецкие СМИ, «демонстрировал множество стратегических, политических и символических смыслов и впервые озвучил на столь высоком уровне нарастающую в администрации Обамы критику курса, который квалифицировался как антидемократический». Байден тогда специально встречался с группой независимых журналистов и представителей НКО, которых официальная Анкара, мягко говоря, не жаловала, встал на защиту 1128 турецких ученых, подписавших обращение с призывом к миру и которые были объявлены «предателями». Как утверждает турецкая газета Zaman, «Администрация Обамы, кажется, понимала, что рано или поздно Турцию настигнет дестабилизация», но после самолетного кризиса с Россией была уверена в том, что «Анкара почувствует необходимость опереться только на плечо США и НАТО». Все пошло иначе.

Поэтому вопрос о причастности США к турецкому путчу 15 июля в целом остается открытым. Вашингтон официально опровергает это, но бросается в глаза факт: США, как и другие западные партнеры Турции, не сразу выразили поддержку Эрдогану, что должно наводить на некоторые размышления. По словам генерального секретаря Совета Европы Терьера Ягланда, это связано с тем, что «в Европе (и не только там — С.Т.) возникло подозрение, что переворот был подготовлен самим Эрдоганом, а не сетью Гюлена». Поэтому западные партнеры Турции, как пишет газета Hurriet Daily News, считают, что «истину можно будет узнать, только если будут представлены неопровержимые доказательства».

Имеет ли их Анкара? После провалившегося путча в стране стали проводиться массовые аресты и увольнения военных, чиновников из различных государственных учреждений, проходит кадровая чистка в судебной системе, в разведке, включая 30 губернаторов провинций и около 50 руководителей округов. Массовые увольнения затронули и сотрудников сферы образования. На днях Йылдырым сообщил, что «число турецких граждан, отстраненных от работы или уволенных после неудачной попытки государственного переворота в стране, составило 81 494 человека».

Всех их публично связывают с проживающим в США Гюленом, хотя по данным Йылдрыма, «сложно всех задержанных и арестованных политически идентифицировать». Вот почему возникает вопрос: Если действительно гюленисты проникли практически во все сферы государственной системы страны, то кто тогда вообще управлял Турцией? В этой связи заявление еврокомиссара по политике соседства и переговоров по расширению Йоханнеса Хана о том, что «чистки, последовавшие за неудачной попыткой путча в Турции, были спланированы», а «списки с тысячами имен тех, кто был задержан, по всей вероятности, были подготовлены заранее, так как ни одно правительство не в состоянии реагировать так быстро», звучит не голословно.

Не случайно и то, что многие мировые СМИ развернули дискуссию относительно «турецкого заговора», который может иметь «большие исторические последствия». Пока же Вашингтон осознает, что Эрдоган разыгрывает «карту» Гюлена, чтобы иметь повод обвинять США в «укрывательстве и поддержке террористов». Но эту же «карту» могут разыграть и США в отношении Эрдогана. Анкаре уже намекают на возможность широкого международного расследования неудавшегося путча, требуют от нее неопровержимых доказательств, особенно по части причастности к этим событиям США.

Гюлен в статье, опубликованной газетой Le Monde, заявил о готовности вернуться в Турцию, если следствие докажет обвинения в его адрес. По его словам, «если десятая часть обвинений против меня подтвердится, я обязуюсь вернуться в Турцию и нести ответственность». Ранее американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что американские власти не собираются экстрадировать Гюлена потому, что «представленные Турцией доказательства не убедили администрацию США в виновности проповедника».

На наш взгляд, эту задачу и будет выполнять делегация американских чиновников из министерства юстиции и Госдепартамента. Что касается вице-президента Байдена, то в Турции — стране-члене НАТО, в которой происходит обезглавливание пронатовски настроенной части высшего и среднего командного состава, где разгромлены система светского образования, суды и независимые СМИ, он будет пытаться оказывать через фактор Гюлена давление на руководство страны. Политики в ЕС уже говорят о прекращении переговоров по вступлению Турции в ЕС, заморожены переговоры об отмене визового режима, идет серьезное обсуждение членства Турции в НАТО и, по оценке многих европейских экспертов, против Турции могут вести какие-нибудь санкции. К тому же в Вашингтоне и в Брюсселе в ином геополитическом контексте воспринимают нормализацию отношений Турции с Россией и ее дрейф в сторону Востока, высказываются предположения о том, что Анкара может потянуть в сторону от Запада и своего союзника Азербайджана.

Поэтому нельзя исключать того, что Вашингтон будет теперь пытаться активизировать в Турции ту часть элиты, которая высказывает сомнения относительно того, нужно ли двигаться в сторону России. По мнению турецкого политолога, генерального директора компании Strategic Outlook доктора Юсуфа Чынара, на этом направлении против Эрдогана могут выступить оппозиционные партии, которые будут использовать в своих интересах фактор кадровой чистки в государственном аппарате, что его заметно ослабляет. В этом смысле в Турции действительно складывается кризисная ситуация, хотя после неудавшейся попытки переворота Эрдоган стал укреплять личную власть. Но хватит ли ему исторического времени для того, чтобы довести задуманное до логического конца?