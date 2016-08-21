11 июля 1848 г. венгерский парламент под сильнейшим давлением Кошута проголосовал за кредиты на создание 200-тысячной национальной армии. Её костяком должны были стать части имперской армии, переданные 8 июня под власть революционного Пешта. 40 тыс. солдат должны были быть собраны немедленно (сделать это быстро так и не удалось), сейм выделил на военные цели кредит в 42 млн. гульденов. Пока в Венгрии шло формирование новой армии, там надеялись решать проблемы на национальных окраинах с помощью старой. Елачич не верил, что она будет служить венгерской революции, и стрелять по войскам под знаменами Габсбургов. В августе император вернулся в Вену и 4 сентября 1848 г. восстановил Елачича в должности бана Хорватии, военная Граница была выведена из-под юрисдикции Будапешта. 11 сентября Елачич объявил войну Фердинанду V, королю Венгрии от имени Фердинанда V, короля Хорватии и начал наступление на венгерских революционеров во главе сформированной им 40-тысячной армии. Расчеты Елачича не оправдались, кроме итальянских и богемских частей, регулярная армия, хотя и не без колебаний, начала оказывать сопротивление граничарам и хорватскому ополчению. Впрочем, речь в данном случае идет о венгерских регулярных полках, которые вместе с гонведом, несмотря на то, что существенно уступали по численности хорватам и сербам (около 16 тыс. чел.), сумели остановить их 29 сентября. Елачич вынужден был подписать перемирие сроком на 3 дня. Наступление на столицу Венгрии провалилось.

lib.exdat.com Революция в Венгрии в 1848-1849 гг

Венгерский сейм отправил свою делегацию для переговоров с австрийским рейхстагом, надеясь на совместное давление на императора вместе с либералами Вены, но те даже не захотели встречаться со своими венгерскими коллегами. Австрийцы смотрели на требования венгров приблизительно также, как те — на просьбы сербов, хорватов и валахов. Каждая из национальностей, желая ограничить права другой, при этом по-прежнему выступала против восстановления неограниченной власти монарха. Фердинанд отправил в Пешт своего представителя для переговоров, но он был убит в этом городе разъяренной толпой 27 сентября 1848 г. Батьяни подал в отставку, власть в Венгрии перешла к Комитету защиты Отечества во главе с Кошутом. Фактически после этого королевство восстало против власти своего «короля».

Через два дня, получив известия о том, что случилось в Пеште, Фердинанд распустил венгерский парламент. В этот же день Елачичу пришлось отступить к Пресбургу, фактически к дачному пригороду Вены. Здесь он получил приказ объединиться с войсками фельдмаршала князя фон Виндишгреца, наступавшими из Богемии (совр. Чехия) и вместе с ним двинулся к столице империи. 6 октября здесь вспыхнуло восстание. Солдаты гарнизона отказались отправиться в Венгрию для подавления революции, их выступление было поддержано горожанами. Императорский двор вновь вынужден был покинуть столицу и укрыться в Ольмюце (совр. Оломоуц в Чехии). 23 октября 1848 г. 70-тысячная армия Виндишгреца и Елачича, имевшая около 200 орудий, осадила Вену и к 31 октября сломила в кровавых уличных боях сопротивление оборонявшей город 40-тысячной армии, состоявшей из солдат гарнизона, национальной гвардии, революционного ополчения.

Венгерская армия, подошедшая к реке Лейта, не решилась атаковать австрийцев и оказать помощь венцам, хотя бы потому, что значительная часть ее руководства считала, что целью их деятельности является борьба с мятежным баном Хорватии, а не с Виндишгрецом. Только 30 октября венгры попытались перейтив наступление, но были разбиты и вынуждены были отступить к Пресбургу. В Словакии, или в «верхней Венгрии», как ее предпочитали называть в Пеште, тем временем начались восстания против венгерского владычества.

Победа Виндишгреца позволила императору вернуться в Вену. 21 ноября во главе правительства был поставлен прибывший из штаба Радецкого сторонник жесткого курса, шурин Виндишгреца — генерал князь Феликс-Людвиг Шварценберг. Князь был реалистом и главной своей задачей считал восстановление мира и порядка, и действовал исходя из фактов, а не принципов легитимизма. Впрочем, это не мешало победителям развернуть репрессии в столице. С ноября по апрель здесь было арестовано 2375 чел., не считая тех, кто был подвергнут аресту и отпущен на свободу. 2045 чел. предстало перед военным судом, 72 приговорены к смерти, 25 из них казнены. 2 декабря 1848 г. Фердинанд I вынужден был отречься от престола, который занял его 18-летний племянник Франц-Иосиф I. «Он талантлив, благороден, умеет и может много работать. — Рекомендовал своего преемник Фердинанд Николаю в день отречения. — Я прошу благородного отношения к нему со стороны Вашего Величества; я уверен, что он сумет оправдать его и я черпаю спокойствие и уверенность в мысли, что Ваше Величество соблаговолит даровать ему поддержку своей дружбой и советами.»

Поддержка России была чрезвычайно важным условием благополучного правления нового правителя Дунайской монархии. Вернув контроль над столицей, новое австрийское правительство было еще далеко от восстановления контроля над подвластными, а в значительной степени — неподвластными ему территориями. После подавления восстания в Вене армия Виндишгреца и Елачича, усиленная пополнениями (всего около 130.000 чел.) 16 декабря 1848 г. вернулась в Венгрию и 5 января 1849 г. взяла Пешт, революционное правительство переехало в Дебрецен. 12 января Виндишгрец, уверенный в своей полной победе, издал обращение к регулярным частям, находившимся под контролем революционного правительства, призывая их вернуться под имперские знамена. Однако успехи австрийцев закончились на взятии столицы. У Виндишгреца стали изымать войска, чтобы усилить позиции Австрии на итальянском и германском направлениях.

Весьма непростой и явно выходящей по последствиям за границы Дунайской монархии была борьба Вены и Пешта в Трансильвании. Эта провинция граничила с оккупированными Дунайскими княжествами, и победа национальной венгерской революции в ней могла легко привести к волнениям среди валахов и молдаван. Влияние революционных событий почти немедленно проявилось в Дунайских княжествах уже осенью 1848 г. Николай I предупреждал правителей этих турецких автономий, что «не потерпит никаких покушений, направленных к изменению политической организации, установленных для обоих княжеств.» Однако в сложившейся обстановке они не могли действовать решительно, как это им предлагал император. Княжества сближались. Создаваемая в них во многом усилиями выходцев из Трансильвании школа выдвинула идею единой румынской нации. Создавались нормы нового литературного языка, основанного на идеях очищения молдавского и валашского языков от славизмов и тюркизмов и заменой их французскими эквивалентами. Господари вынуждены были постоянно лавировать между требованиями собственных либералов, призывавших поддержать родственное валашское население за Карпатами, борющееся против венгров, а также советами Петербурга и Константинополя сохранять спокойствие. В результате кризис в Валахии привел к изгнанию господаря Георгия Бибеско из Бухареста. Свой престол потерял и господарь Молдавии Михаил Стурдза. В сентябре 1848 г. в Молдавию вошли русские войска, после чего в Валахию были введены турецкие части. МИД депешей от 19(31) июня заявил о том, что задачей этого решения было сохранение законного порядка и восстановления спокойствия в княжествах. Петербург обязался немедленно после этого вывести войска по согласованию с Турцией.

К концу 1848 года небольшие по численности венгерские отряды в Трансильвании оказались в весьма тяжелом состоянии, однако благодаря энергичным действиям им удалось нанести поражение валашским ополчениям и восстановить контроль над значительной частью этой территории. Незначительные части австрийской регулярной армии вынуждены были отступить в Буковину. Ее командиры, обратились за помощью к командующими русскими войсками в княжествах ген.-ад. А.Н. Лидерсу. Все это происходило на фоне развязанного здесь революционными войсками террора против православного не-венгерского населения. Велась «война истребительная, война за православную веру и национальность».

«Свирепство их, — писал в обращении к императору Николаю I в 1850 г. сербский патриарх, — не простралося токмо на вооруженные вои, но и на невинная даже в утробе матерней сущая чада, девицы, жены, дряхлые старцы и старицы, падшие во область их. Все, что не могло спастися бегством, без различия пола и возраста было истребляемо и посекаемо. Стада овец, говяд и коней были отгоняемы; питательные вещи, аще поместися не могли, суть огнем сожигались. Особенно свирепствовали венгры и ополчалися на святые храмы Божия, аки бы и с Богом и со святыми его рать имели…»

К просьбам австрийского командования присоединились и представители саксонской (то есть немецкой), сербской и валашской общин Трансильвании, опасавшихся окончательной победы войск ген. Юзефа Бема, решительно наступавших в этой провинции.

Узнав о неудачах своего союзника, Николай I разрешил Лидерсу направить в Трансильванию два отряда, один из которых (4 батальона, 5 сотен и 8 орудий) в январе 1849 г. занял Германштадт (совр. Сибиу, Румыния), а второй (3 батальона, 2 сотни и 8 орудий) — Кронштадт (совр. Брашов, Румыния). С самого начала русских действий, уже 4(16) февраля 1849 г. Шварценберг просил Петербург ограничить действия своих войск этими городами и пограничными с ними округами, что весьма ограничило численность русского отряда, а также и инициативу русского командующего и в конечном итоге обусловило неудачу его миссии. 27 февраля (11 марта) русские войска (2090 пехоты и 350 казаков) были атакованы многократно превосходившими их силами венгров под Германштадтом. Отбив все атаки противника и не получив поддержки от австрийцев, вечером того же дня отряд начал отступление к границе. 8(20) марта история повторилась под Кронштадтом. Таким образом, отправка в Трансильванию незначительных сил не привела ни к чему, кроме незначительных потерь, прикрытию колонн беженцев, спасавшихся от национальных революционеров и повышению авторитета ген. Бема среди своих подчиненных.

Тем временем в Вене считали победу над венграми свершившимся фактом, и 4 марта 1849 г. Франц-Иосиф издал указ, уравнивающей Венгрию в правах с остальными частями своей империи, то есть лишавший ее политической независимости, как королевства, связанного с владениями Габсбургов династической унией. На самом деле передышка в активных действиях на среднем Дунае позволила венгерской армии под командованием Артура Гергея начать контрнаступление. Его успехи привели к тому, что у Австрии опять возник второй фронт. Король Карл-Альберт, находясь под сильнейшим давлением сторонников итальянской национальной революции, нарушил перемирие с австрийцами от 9 августа 1848 г.(оно автоматически продлевалось). 12 марта в штаб-квартиру Радецкого прибыл майор Р.Кадорна. Он сообщил, что через 8 дней сардинцы возобновят военные действия. 17 марта 1849 г. король издал указ о поголовном вооружении всех жителей Ломбардии. Сардинские войска вновь начали наступление в Ломбардии, но в этот раз Радецкий не был застигнут врасплох, и уже 23 марта он вновь разгромил их в 45 км. от Милана, под Новарой. За новую победу Радецкий был произведен в звание генерал-фельдмаршала русской армии.

Пьемонтцы были отброшены к предгорью Альп и отрезаны от линии своего снабжения — дальнейшее сопротивление было невозможно. Их поражение стало серьезным ударом по восставшей Венеции. Там до последнего момента надеялись на деблокаду. 27 марта в город пришла новость о победе австрийцев — в нее поначалу никто не хотел верить. Вскоре она подтвердилась. Но венецианцы по-прежнему отказывались сдаться. Блокада стала более плотной, а 29 июля город был подвергнут сильнейшей бомбардировке. В городе объявили мобилизацию всех мужчин в возрасте от 18 до 55 лет, но его оборона не стала надежней. Гарнизон не был единым — отношения между добровольцами, пришедшими сюда из разных концов Италии, и венецианцами постоянно ухудшались, но город согласился капитулировать только 22 августа 1849 г. Условия сдачи были довольно мягкими. 27 августа над дворцом дожей опять взвился австрийский флаг. В тот же день французский фрегат «Плутон» вывез из Венеции руководителей восстания и добровольческих отрядов.

Разгром Пьемонта привел к немедленному отречению Карла-Альберта, а его преемник Виктор-Эммануил II вынужден был подписать 9 августа 1849 г. мирный договор на условиях status quo ante bellum и выплатить 65 млн. франков контрибуции. Значение этих побед было велико, но они заставили австрийцев держать в Северной Италии 70-тысячную армию в то время, когда эти войска были необходимы им в Венгрии. 6 апреля австрийский корпус был разбит под Генгешем. 14 апреля 1849 г. венгерский парламент, собравшийся в Дебрецене, объявил полную независимость Венгрии и низложил династию Габсбургов, президентом Венгерской республики стал Кошут. 4 мая австрийцы были вынуждены покинуть Пешт, вслед за чем настала очередь цитадели в Буде. 21 мая, после двухнедельной осады, гонвед взял эту крепость штурмом. В мае 1849 г. венгры принудили императорские войска отступить из большей части своей страны. Возникла угроза Вене, которая так и не была реализована по той простой причине, что Гергей считал возможным договориться с императором и, отказавшись от акта 14 апреля прийти к компромиссному решению, которое восстановило бы династическую унию Австрии и Венгрии. Неудачи преследовали австрийцев и в Трансильвании, где в апреле венгерские войска под командованием ген. Бема продолжали теснить лояльные Вене части.

Успехи Бема показались Кошуту столь очевидными, что он поручил генералу умиротворение Баната. В Хорватии, Словакии, Трансильвании и Воеводине шли беспрерывные кровавые столкновения венгерских революционеров и их противников. На контролируемых революционерами территориях постоянно шли казни представителей не сербских общин, включая женщин и детей. Австрийская армия утратила инициативу на венгерском фронте, проходившем в непосредственной близости от Вены. Тем не менее она по-прежнему представляла из себя значительную силу. Проблема заключалась в том, что, обеспечив восстановление власти императора по всей территории Дунайской монархии за исключением Венеции и Венгрии, австрийцы не могли гарантировать быстрого разгрома гонведа. По-прежнему неясной оставалось и то, насколько спокойной останется Сардиния, и насколько контролируемым до взятия Венеции является положение дел в северной Италии. С другой стороны, в условиях финансового кризиса и крайне тяжелого положения с пополнениями, повторение неудачного похода австрийцев на Пешт могло привести к непредсказуемым для них последствиям.

Дальнейшее развитие этого кризиса могло создать долговременную зону нестабильности на границах России. Петербург не без основания опасался, что последствия распада Австрии приведут к ухудшению положения и в Германии, и в Польше, и на Балканах. Не менее, чем Россия, распада Дунайской монархии опасалась и Франция. Образовавшаяся пустота могла привести к созданию объединенных Италии и Германии, что никак не входило в планы Парижа. 30 апреля 1849 г. Франция приступила к интервенции против революции в центральной части Италии. Ее войска разбили отряды Дж. Гарибальди, защищавшие Римскую республику, провозглашенную в ноябре 1848 г. В конце июня 1849 г. французы окончательно разгромили республиканцев и восстановили светскую власть папы. Практически одновременно с этим разворачивались и основные события «венгерского похода» русской армии.