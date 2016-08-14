



Фидель Кастро в 1959 году

Фидель Кастро — бесспорный герой «холодной войны» и одна из самых влиятельных политических фигур XX века, отмечает испанское издание La Vanguardia. Сегодня ему исполняется 90 лет. Человек, который изменил судьбу своей страны, бросил вызов США, поставил планету на грань ядерного конфликта, продвигал идеи мирового коммунизма, живой символ кубинской революции — празднует свой юбилей.

Несмотря на то, что уже изъят из общественной жизни, передав власть своему младшему брату Раулю, Фидель Кастро до сих пор оказывает огромное влияние на темпы и масштабы развития Кубы. Его физическое присутствие успокаивает ту часть в аппарате Коммунистической партии и вооруженных силах, которая озабочена продвижением экономических реформ и сближением с Вашингтоном.

Он оставил руководящий пост из-за проблем со здоровьем в 2006 году. Его спорадические выступления в роли «солдата идей» — это формула, которую Фидель придумал для описания своей теперешней деятельности. Он сменил военную экипировку на спортивную. Его размышления и аналитика часто публикуются в центральной печати, что создает в кубинском обществе неизменный эффект присутствия.

Как человек, находящийся выше «добра и зла», он избегал любого намека на изменения в прежней политике, которая была разработана его братом Раулем в первые годы нахождения у власти. Фидель воздерживался от публичного высказывания своего мнения вплоть до сентября 2010 года, когда состоялся VI съезд Компартии. Именно тогда были приняты рекомендации для последующих реформ.

Только тогда Фидель Кастро благословил процесс, признав, что «кубинская модель больше не работает даже для нас». «Или исправляем ее, или мы погибнем», — вторил ему Рауль. Пришло время «обновить» неэффективную систему централизованного планирования и «преобразовать неправильные представления о социализме», что ставит под угрозу завоевания «революции».

После VI съезда в апреле 2011 года на Кубе была разрешена покупка-продажа домов и автомобилей, выдача земли крестьянам на условиях договора, был легализован частный бизнес в 179 профессиональных направлениях, высокие политические должности разрешалось занимать не более чем два срока подряд (по пять лет).

После этого Фидель подолгу не появлялся на публике, и, когда слухи о его смерти слишком возбуждали общество, он своим появлением снимал напряжение. Он выбрал для себя дипломатическое направление работы, принимая официальных лиц, то Папу Римского Франциска, то президента Франции Франсуа Олланда и других. Многие жаждут познакомиться и пообщаться с ним, как с последним осколком уходящей эпохи.

В декабре 2014 года Рауль объявил о потеплении отношений между Гаваной и Вашингтоном. Кубинцам разрешили легально выезжать из страны в США на срок до двух лет. Фидель молчал, что было воспринято всеми как одобрение. Десятки тысяч людей выехали из страны. Также был принят закон об иностранных инвестициях, что стимулировало привлечение иностранного капитала, частично открыт доступ к Интернету.

Барак Обама стал первым президентом США, вступившим на кубинскую землю с 1928 года, чтобы прекратить полувековую вражду между странами. «Нам не нужно, чтобы Империя нас чем-то кормила», — написал Кастро после визита американского президента. Я не доверяю Соединенным Штатам, резюмировал он. На VII съезде Коммунистической партии, сгорбленный и хрупкий, Фидель произнес короткую речь, в которой выразил надежду, что еще придет черед, и идеи коммунизма восторжествуют.

Фиделю не нравится, когда его обвиняют в культе личности. Не существует ни одной школы или фабрики, носящей его имя. Он не диктатор, может быть, поэтому Бог и даровал ему долголетие и народную любовь. Он не пошел по пути Уго Чавеса в Венесуэле, Франко в Испании, Ким Ир Сена в Корее. У Фиделя Кастро есть неизменный статус единственного лидера и надежной опоры кубинского народа. Сегодня в стране пройдут культурные мероприятия, презентации книг, выставок, неопубликованных фотографий, концерты трубадуров и оркестров, танцевальных коллективов. Множество детских хоров на площадях и в парках будут петь «отцу всех детей на Кубе» свои песни. Программа торжеств распространяется далеко за пределами Кубы. Юбилей Фиделя Кастро празднуют в Боливии, Эквадоре и Венесуэле.