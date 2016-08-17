Польша создала помеху, но не проблему. Так в сжатом виде можно сформулировать реакцию шести партнеров — «Газпром» (Россия), Engie (Франция), OMV (Австрия), Shell (Великобритания-Нидерланды), Uniper (Германия) и Wintershall (Германия) — по проекту «Северный поток-2» на отказ Варшавы в лице антимонопольного комитета (UOKiK) согласовать решение о создании совместного предприятия на базе проектной компании Nord Stream 2 AG, которое должно было заниматься строительством газопровода. Накануне, 12 августа, стало известно, что Nord Stream 2 AG (она в настоящий момент полностью контролируется «Газпромом») останется в прежнем статусе. Как сообщается в ее пресс-релизе, «каждый из заявителей будет самостоятельно искать возможности вклада в проект… Будущие партнеры продолжат свое плотное сотрудничество и общие усилия, направленные на укрепление энергетической безопасности поставок газа в Европе».

Ян Матейко, «Станчик», 1862 И снова шуту пора думать о Польше

«Это было бы слишком прекрасно, чтобы быть правдой, будто решение UOKiK сможет способствовать остановке проекта «Северный поток-2», — заявил эксперт Института Собеского Павел Нерада. — Но оно основательно и ясно подтверждает, что эта конструкция имеет негативное влияние на подлинную свободную конкуренцию в поставках газа, прежде всего, для Польши, а также для всех стран региона. Проект по своей сущности противоречит принципам функционирования общего европейского рынка». Польские политики и эксперты и ранее неоднократно заявляли о важности соблюдения Европейским союзом своих «принципов» в энергетической сфере. Однако нельзя не заметить и другое: в последнее время позиция Варшавы по этому вопросу начала принимать контроверсийный характер, а новые заявления ее официальных лиц противоречат старым. Например, в пресс-релизе антимонопольного комитета позиция ведомства объясняется тем, что «Газпром» занимает доминирующее положение в поставках газа в Польшу, сделка может привести к дальнейшему укреплению власти компании над клиентами в нашей стране». А правительственное Польское агентство печати говорит о том, что «Северный поток-2» угрожает «европейской солидарности» и мешает бизнесу с Украиной.

Так что же главнее? Судя по словам представителя кабинета министров Польши по вопросам газовой и энергетической инфраструктуры Петра Наимского, проблема вовсе не в «доминирующем положении «Газпрома» на внутреннем рынке или «европейской солидарности». Во-первых, как уже сообщало ИА REGNUM, еще 30 мая Наимский заявил, что польская компания PGNiG не будет продлевать долгосрочный контракт с «Газпромом» на поставку газа из России. По его словам, Варшава отныне стремится не подписывать контракты, рассчитанные на долгий период. Суть в том, что, как Наимский пояснял в марте этого года, Польша планирует построить газопровод Baltic Pipe, который соединит страну с Норвежским шельфом. Варшавские экономические аналитики утверждали в этой связи, что «Северный поток-2» может «сделать больно» польским проектам, поскольку он вступает в прямую конкуренцию с уже имеющимся СПГ-терминалом в Свиноуйсьце и в будущем — норвежским коридором. Но при этом последние два проекта в Польше рассматривают как элементы хаба для экспорта газа за пределы страны. При чем тут внутренний рынок, тем более что долгосрочных контрактов с «Газпромом» больше подписывать не будут? Получается, что Варшава использует государственное антимонопольное агентство в собственных интересах для недобросовестной конкуренции на внешних рынках.

Во-вторых, сам же Наимский в интервью порталу Biznes Alert в начале августа этого года сообщил, что тенденции ЕС в сфере энергетики и польская стратегия «часто несовместимы». В настоящее время министерство энергетики Польши разработало руководящие принципы для новой энергетической политики. И, как говорит Наимский, «пожалуй, самое главное, что в защите польских интересов мы должны противостоять правилам, которые применяются в Европейском союзе». Например, Брюссель хочет вытеснить уголь, а Варшава настаивает на том, что уголь должен остаться ключевым элементом производства электроэнергии. «Наша основная предпосылка заключается в том, чтобы Польша имела свою безопасную и суверенную энергетику, — подчеркнул представитель кабинета министров. — Суверенитет дают нам свои собственные природные ресурсы. И сырье, которое мы имеем в изобилии сейчас и в течение многих лет в будущем, это уголь. Мы не следуем по пути Германии, Испании и Скандинавии, так как не можем в такой же степени субсидировать возобновляемые источники энергии». Получается, что Варшава крайне избирательно подходит к «европейской солидарности» — она вспоминает о ней, когда нужно торпедировать выгодные проекты для европейских компаний, и забывает, когда речь заходит о ее собственной угольной промышленности и борьбы Брюсселя за сокращение выбросов углекислого газа.

Такая «хитрая» польская игра вызывает раздражение у Германии. Ведущая немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, комментируя проект «Северный поток-2», заявляет: «Россия рассчитывает на Европу. Это утверждение кажется смелым во времена экономических санкций и «игры мускулов». Но как еще объяснить то, что российский государственный гигант «Газпром» ведет строительство нового газопровода по дну Балтийского моря в Германию, тем самым укрепляя связи с Западом?». При этом налицо противостояние некоторых стран, в том числе Польши, проекту, и за этим противостоянием «стоят собственные индивидуальные экономические интересы». Но если президент России Владимир Путин в рамках соглашения по «Северному потоку-2» и не только ему продемонстрирует свою готовность соблюдать «международные стандарты и политические ценности», он сможет доказать, что Россия ставит на Европу, заключает издание. А значит в Берлине попытки Варшавы блокировать проект начинают воспринимать не только как элемент недобросовестной конкуренции на газовых рынках, что выводит Польшу за пределы Евросоюза, особенно, если также учитывать активную игру польских политиков против немецкого канцлера Ангелы Меркель в отношении беженцев.

Фактически Варшаве открывают «третий фронт», после Германии и России — теперь уже со всем Евросоюзом (хотя более точным будет сказать, что конфликт идет преимущественно со странами-основателями ЕС). В этой связи Варшава может столкнуться с неприятной ситуацией, когда она на себе самой испытает действие «европейской солидарности» против раздражающего выскочки.