Профессия соединять половинки, которые ищут друг друга в этом бренном мире, существует давно. И востребована ровно столько же времени, сколько существует. Развиваясь и технологизируясь в ногу с обществом и прогрессом. В последние пару десятков лет свою лепту в расширение процесса внес распад Советского Союза и обретшая в умах многих экс-советских граждан невиданную силу установка «заграница нам поможет». Впоследствии вера в спасение именно таким путем усилилась с помощью Интернета. Кандидатов в мужья (жены) на европейских и американских просторах подыскивать стало совсем легко и просто — нажми только кнопочку мыши. Бывают, конечно, накладки, когда выдающий (щая) себя за лицо, чей банковский счет просто-таки разрывается от притока средств, на деле оказывается не тем, кем притворялся. Но, в конце концов, процент статистической погрешности — штука существующая вечно, а в таких азартных играх, как «выйти замуж за иностранца», еще и очень высокого уровня.

missukraine.ua Мисс Украина 2016

Если есть спрос, значит, будет и предложение. Имеются, конечно, в жизни разные возможности решения экономических проблем — например, индустриализация, развитие сельского хозяйства, научные исследования… Но это все — крайне медленные пути. Быстрых же возможностей наладить жизнь известно только две. Первая — выиграть в лотерею. Вторая — подцепить богатого мужа (жену). Есть, правда, еще и третья — украсть что-нибудь по-крупному, но это скорее плохая идея, чем хорошая. Потому ее даже и в число подходящих вариантов вносить не стоит.

Когда вокруг — разруха и бесперспективность, а также «все уже украдено до нас», как говорилось в гайдаевской комедии, второй вариант — самый привлекательный. Что, в общем-то, понятно: при первом же варианте надо еще и на лотерейные билеты тратиться, а при втором — только подключиться к интернету. К своему, чужому ли, неважно. Важно, что так быстрее и проще.

Если в какой сфере украинская экономика и развивается, судя по информации, коей располагает корреспондент испанского издания, упомянутого выше, то именно в организации электронных свах. Десятки брачных агентств прочно оккупировали виртуальное пространство незалежной, предлагая все большее количество реального (в это хочется верить посетителю) товара. Сайты работают на нескольких языках, поскольку украинские дамы пользуются большим спросом у немцев, испанцев, итальянцев «и разных прочих шведов», точно знающих, что украинка: а) умеет отлично готовить, б) красива, в) не будет пытаться качать права «на чужой территории», поскольку законов ее не знает, а платить знающему (адвокату) ей нечем.

Брачные агентства группируются, в основном, в столице государства, что в общем, логично. Там и население три миллиона (есть из кого выбирать) и сервисы соответствующие (бары-рестораны-дискотеки-номера) в необходимом количестве и разнообразии имеются. Так что иностранцу, прибывшему на смотрины после долгой переписки, демонстрирующей полное совпадение взглядов, будет, куда сводить избранницу с целью проверки наличия всех ее добродетелей, заявленных в анкете. При необходимости снабдят переводчиком, гидом, носильщиком, записывающими устройствами, etc.

Изучавший явление непосредственно в Киеве корреспондент издания Альберто Паломо констатирует:

«Потенциальные кандидаты в мужья валят сюда просто валом. Одна сорокалетняя дама по имени Алина, желающая выйти за импортного гражданина, пожаловалась, что на прошлой неделе ее уже отсмотрели три серьезных кандидата, но время было потрачено впустую. Итальянец казался романтиком на расстоянии, но оказался чересчур прагматиком в положении «лицом к лицу». Норвежец проявил себя мужчиной, склонным к запоям. С израильтянином почти срослось, но в последний момент он исчез. Она готова переехать куда угодно, потому что, по ее же словам, «работу искать на Украине бесполезно, а если и найдешь, то будешь вкалывать всю жизнь на то, чтобы тебе платили пенсию 40 евро».

«У украинских женщин нет перспектив приблизиться к стандартам западного мира, — раскрывает тайну испанский журналист. — Они почти сто лет были под советским игом, и этим все сказано (так в оригинале, прим. — ИА REGNUM ). Со своими 45,4 миллиона человек населения Украина занимает 70-е место в мире по размеру минимальной заработной платы — 116 евро в месяц. Сравните с испанскими 754€, люксембургскими 1525 € или голландскими 1923 €».

В дополнение к негативному материальному фактору существует еще и отрицательного характера демографический: как доверительно сообщила Альберто Оксана, «ответственное лицо из Daisy Bride», одного из многочисленных брачных агентств, на «Украине просто нет мужчин».

Реальность, данная корреспонденту в ощущениях, правда, позволяет ему считать слова «ответственного лица» некоторым художественным преувеличением.

«На самом деле, — пишет он, — мужчины существуют, но они несколько в дефиците: на 15,4 миллиона представителей сильного пола в возрасте от 15 до 64 лет приходится 16,8 миллиона представительниц пола слабого (их возрастной диапазон не указан — прим ИА REGNUM ). Средний возраст мужчин — 35,1 года, женщин — 42,5 года. Украинки привыкли выходить замуж раньше, чем в Европе и рожать детей молодыми. Старение — еще один фактор, подталкивающий их к активному поиску мужа».

Как поведала корреспонденту все та же Оксана, «менталитет украинской женщины в последнее время несколько изменился, они стали более открытыми и раскованными. Теперь у них больше возможностей, и они хотят лучшей жизни». В чем проявляется это «больше возможностей», Оксана не сочла необходимым обрисовать, а журналист-иностранец самостоятельно установить это не смог. Чужая страна — потемки, знаете ли.

Что ему удалось установить абсолютно точно — так это то, что если вы хотите открыть беспроигрышное дело на Украине, то организуйте брачное агентство, не прогадаете. К его дверям совершенно стопроцентно не зарастет народная тропа. Даже если численность заграничных мужчин, решивших найти свою половинку на Украине, окажется не столь высока, как хотелось бы, потенциальные невесты об этом не узнают. Мечта же о светлом западном будущем без проблем и хлопот, будет исправно месяц за месяцем (в арифметической, а то и геометрической прогрессии) увеличивать клиентуру вашей фирмы по осчастливливанию нуждающихся. И, соответственно, прибыль ваша неминуемо будет пухнуть день ото дня. Ибо, несмотря на мизерные зарплаты (см. выше), 3000 евро на годовой поиск незабвенного, несравненного, богатого, непьющего, щедрого и т.д. (набор позитивных качеств прилагается) у мужеискательниц находится. Среднее количество клиенток брачного агентства — 600 единиц. Перемножайте.

Одна беда, транслирует корреспондент переживания Натальи, владелицы фирмы Marriage by Natali — в последнее время иностранец пошел в основном арабского да индийского происхождения. Никакого расизма, упаси Боже, но. «Они, конечно, красавцы все писаные, да только ненадежны страшно. С ними приходится предварительную видеоконференцию клиентки по скайпу проводить». Поконферировать с потенциальным мужем — тоже дело не бесплатное. 88 евро за видеоразговор. Переводчик оплачивается отдельно. Вряд ли Наталья расстраивается от притока дополнительных доходов.

Бизнес на любви к иностранцам, как видим, даже в украинских условиях полного экономического хаоса — вещь устойчивая, прибыльная, а главное — от какой-либо ответственности за последствия совершенно свободная. Вы считали этого человека посланным вам Богом на всю оставшуюся жизнь? Вас переполняло счастье и ощущение сбывающейся мечты? Мечта сбылась. Что будет дальше — ваши личные проблемы. Разладится что — приходите, подберем новую половинку. За новые деньги, разумеется.