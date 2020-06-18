



Модест Колеров ИА REGNUM Узкоколейная железная дорога (Кудемская)

Русский Север, в символах которого ныне господствуют его столица Архангельск и Архангельская область, — это целая галерея памятников и мемориальных мест православной церкви, русской культуры, советской истории и современной России: Соловки, деревянная архитектура, Ломоносов, Северодвинск, Плесецк. Это сотни лет борьбы за выживание и колонизации через половину земного шара — вплоть до Америки, до Ново-Архангельска.

Борьбу за жизнь и за сохранение за Россией земли предков и сегодня обыденно, без комиксов пропаганды и без кинематографического пафоса, совсем рядом с Архангельском — 35 километров от Архангельска до Северодвинска по новой роскошной дороге и от Северодвинска ещё 36 километров по узкоколейке — ведут новые, молодые русские люди, на остатках лесопилки медленно отстраивая посёлок Белое Озеро, в котором теперь пока нет иных улиц, кроме противотанковых, но есть даже коттеджи совершенно европейского типа. И поскольку узкоколейка эта, построенная в 1949 году и отремонтированная, кстати, в 1980-е годы студенческим отрядом МГУ при участии постоянного автора ИА REGNUM Олега Айрапетова, — главное средство транспортного доступа в этот посёлок (наряду с велосипедами и мотоциклами и, наверное, верховыми), то борьбу эту новые люди ведут практически на острове, к которому иного пути нет. Их главный транспорт, кроме изолированных на острове внедорожников, — частные мотодрезины. Муниципалитет Северодвинска, содержащий для них узкоколейную железную дорогу с целым пассажирским поездом, в иных местах уже разобранную, достоин хвалы и уважения.

Я проехал по этой дороге на мотодрезине туда и обратно 72 километра, овеваемый ветром, вцепившись в поручень, вдавившись весом в запятки. И вернулся здоровым, молодым и сильным.