Российский авторынок находится в состоянии упадка, борется с падением цен на нефть, девальвацией рубля и катастрофичным снижением спроса. Пока продажи авто массового сегмента стремительно падают, и предприятия сокращают объёмы производств, премиальные бренды продаются куда лучше. Став самой продаваемой премиальной маркой в России, и без того популярный Mercedes на волнах кризиса решил основательно взяться за российских клиентов. После многолетних метаний компания Daimler всё же намерена поставить точку в вопросе строительства завода Mercedes в России. Здесь и девальвация окажется на руку, а соглашение не останется без внимания и с политической точки зрения.

voxxter.ru Логотип Mercedes-Benz

Переговоры о постройке завода по производству Mercedes в России шли более 10 лет. Вопрос о строительстве предприятия особенно оживился в 2014 году, когда председатель правительства России Дмитрий Медведев наложил запрет на госзакупку машин иностранного производства, который не распространяется на те зарубежные модели авто, которые производятся на территории страны. Уже к концу года немецкая компания занялась выбором площадки и вышла на диалог с регионами.

В качестве вариантов по строительству завода Daimler рассматривал множество мест: Татарию, Свердловскую область, Санкт-Петербург, Калугу, Калининград. В начале 2015 года также появилась информация, что под строительство завода рассматривается также Владимирская область. Администрация Владимирской области начала переговоры с немецким концерном Mercedes-Benz относительно строительства завода по сборке легковых автомобилей этой марки, и по словам губернатора Алексея Марченко, на выбор инвестора было предложено несколько производственных площадок, а также подчеркнул, что требования к техническим мощностям, логистике и уровню кадров будущего завода у Mercedes-Benz весьма высокие. Именно поэтому намного больше шансов было, как предполагалось, у тех регионов, где уже есть опыт работы с автомобильными заводами, а также выстроены логистические маршруты.

Северная столица выступала наиболее вероятным претендентом на размещение завода, так как там уже успешно действуют заводы по производству автомобилей Hyundai, Ford, Nissan, Toyota, Scania и Man. Также одним из преимуществ города является наличие порта. Так, в 2015 году автомобильный концерн Daimler-Benz AG обратился к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой бесплатно предоставить площадку с инженерными коммуникациями под строительство завода по производству легковых машин, однако переговоры в результате закончились ничем.

При всех преимуществах Петербурга, логичный ответ на вопрос «почему не здесь?» всё же имеется. Если брать статистику продаж автомобилей марки Mercedes за последние несколько лет, то выходит, что в среднем в России покупают около 40−45 тысяч автомобилей этого бренда. По предварительным данным, мощность завода составит 25−30 тысяч машин в год. Следовательно, продукция будет производиться исключительно для внутреннего рынка, и значительно проще собирать Mercedes недалеко от столицы, где такие машины пользуются особым спросом, доставлять его в остальные регионы оттуда легче, чем везти машины с северо-запада. Не исключено, что отказ Петербургу от Daimler основан на чем-либо более весомом, но это остаётся в тайне: как заявили корреспонденту ИА REGNUM в комитете по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, с немецкой стороной подписано соглашение о конфиденциальности, и никакие данные в комитете предоставить не могут.

Однако, кроме того, что компания долго выбирала площадку, возникала информация, что завода Mercedes и вовсе не будет в России. Причиной этому, как писали западные СМИ, является глубокий экономический спад. Так, в марте этого года в появилась информация, что компания Daimler рассматривает создание автомобильного завода по производству автомобилей Mercedes на территории Польши вместо России, как это предполагалось ранее.

Между тем основной причиной, по которой немцы постоянно откладывали принятие окончательного решения, в Mercedes называли неопределенность российского законодательства. Но всё же решение наконец-то принято: в рамках ПМЭФ-2016 было подписано соглашение о строительстве завода Mercedes-Benz в Подмосковье в индустриальном парке «Есипово», сообщили в июне власти Московской области. Более того, чиновники рассчитывают, что производство на предприятии стартует в 2019 году. Однако представители Mercedes в России утверждают, что дело до сих пор находится на этапе переговоров, и никаких решений пока не принято — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор «Мерседес-Бенц Рус» Ян Мадея. По его словам, планы российской стороны по началу производства уже в 2019 году некорректны, и говорить о том, что строительство предприятия начнётся в 2016 году также преждевременно.

Тем не менее, предварительные характеристики завода уже появляются на страницах СМИ: автопроизводитель планирует собирать на российском заводе 30 000 автомобилей, а инвестиции в проект составят около 200 млн евро ($ 224 млн), сообщает деловая газета Германии Handelsblatt со ссылкой на неназванные источники в отрасли. Но все технические и логистические особенности завода имеют куда менее весомое значение, чем та политическая выгода, которая будет получена от расширения экономических связей, возникающих при появлении подобного предприятия.

Декларация о строительстве завода флагмана немецкой автоиндустрии в период санкций и колоссального давления на Россию можно рассматривать, как ярко выраженную фронду, или «фигу в кармане», которую демонстрирует крупный немецкий бизнес по отношению к политическому руководству своей страны. Штаб-квартира концерн Daimler-Benz AG находится в Штутгарте (столица Баден Вюртемберга). Именно местные депутаты активно лоббируют снятие санкций с Российской Федерации.

Политическое значение завода Mercedes в России видят и на Украине. Стремящейся к сближению с Европой Украине оказывается непросто принять тот факт, что российский рынок оказался более привлекательным, да и то, что сотрудничество Германии с Россией как с экономической, так и с политической точки зрения зрения куда более плотное, чем хотелось бы.

«Санкции против РФ существуют лишь в бравурных речах политиков. А реалии, увы, иные. Автоконцерны не хотят терять рынок страны-агрессора, поэтому строят там автозаводы и дают низкую отпускную цену авто (да еще и зафиксировали в рублях). Разрешают открывать автодилеров в нашем Крыму», — заявил глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко, передаёт издание «Русская весна».

Приход Mercedes-Benz в Россию со своим производством вопрос практически решенный, несмотря на чиновничью волокиту. Стратегически важный для Daimler российский рынок готов принять нового производителя, и терять такой шанс с точки зрения бизнеса и государства было бы, мягко говоря, неправильно.