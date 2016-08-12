Смоленская крепостная стена (Смоленский кремль) — главный исторический памятник города-героя Смоленска, созданный как оборонительный объект. Уже который год правозащитники и журналисты города бьют тревогу по поводу его состояния. Горы мусора, следы пожарищ и разруха, надписи на стенах, распитие спиртных напитков и несанкционированные пикники возле стен и непосредственно на крепостной стене, куда осуществляется свободный доступ граждан, в том числе несовершеннолетних, несмотря на вопиющие нарушения техники безопасности при посещении высотных архитектурных строений — вот каким предстает Смоленский кремль для жителей и гостей города-героя.

Алексей Барановский Внутреннее убранство Смоленского кремля

Как заявил корреспонденту ИА REGNUM общественный деятель, юрист Алексей Барановский, ни одна из крепостей, которые ему удалось увидеть (Астраханский кремль, Тульский, Нижегородский, Казанский), не находится в таком плачевном состоянии.

Алексей Барановский Виды Смоленского кремля

«Как смолянину мне это крайне грустно сознавать. Я обратился к губернатору Смоленской области Алексею Островскому и задал ряд вопросов по ситуации со Смоленским кремлем. В том числе, каков статус памятника архитектуры и истории «Смоленская крепостная стена»? Какие ведомства/службы/государственные/муниципальные учреждения следят за текущим состоянием Смоленской крепостной стены и близлежащей территорией вокруг неё? Какие средства и из каких бюджетов/фондов на это выделяются? Кто контролирует их работу? Какие работы сегодня производятся на участке от башни Авраамиева до башни Заалтарная за 3-метровым зеленым забором? С какой целью на указанной огражденной территории возведены капитальные строения коттеджного типа? И какой срок завершения работ на этой территории, если они проводились к 1150-летию Смоленска, которое было торжественно отпраздновано в 2013 году. Реакцией на обращения стал субботник на территории Смоленской крепости. Но явно, что разовыми акциями здесь не обойтись», — пояснил Барановский.

Отметим, что знатоки архитектуры утверждают, Смоленский кремль — не просто оборонительное сооружение. Он создан по канонам высокого искусства. А Борис Годунов назвал Смоленскую крепостную стену «красотой неизглаголенной, подобно которой нет во всей поднебесной, ибо как на важной боярыне красовито лежит многоценное ожерелье, прибавляя ей красоты и горделивости, так Смоленская стена станет теперь ожерельем всея Руси Православной на зависть врагам и на гордость Московского государства».

Алексей Барановский Пейзаж у Смоленской крепостной стены

Смоленская крепостная стена — главное историческое украшение города, признанное объектом федерального значения. Именно это обстоятельство, по мнению Алексея Барановского, привело к тому, что Министерство культуры Российской Федерации во главе с Владимиром Мединским «кивает» на смоленские власти, те — на Минкульт. А воз и ныне там.

Однако похоже, что к культуре в Смоленске, как и во многих местах, относятся по остаточному принципу. В настоящее время в Вильнюсе идет судебный процесс над нашим соотечественником Михаилом Машковым. Как пояснил сам Машков корреспонденту ИА REGNUM, некоторое время назад, будучи председателем Смоленского отделения Союза художников, он получил устное согласие от ряда меценатов Смоленска на издание альбома-каталога «Художники земли Смоленской».

«Самым экономичным вариантом оказалось издание книги в Вильнюсе, на 40 процентов дешевле того счета, который нам выставила смоленская типография. Когда заказ был уже готов, наши смоленские партнеры отказались его оплачивать. Договора у меня не было. В результате, литовская сторона выставила мне иск на сумму более миллиона рублей, у меня арестовано имущество. Сейчас идут судебные заседания. Все мои попытки обратиться к руководству Смоленской области, в том числе, через структуры федеральной российской власти ни к чему не привели. Я понимаю, что чисто юридически они не обязаны выкупать тираж. Но подумайте сами, как это выглядит в той же Литве? И разве заниматься культурой и сохранять память великих художников, которые творили на Смоленской земле, надо только в том случае, если выделен бюджет, который требуется освоить? Этой ситуацией шокирован не только я, но и многие русские в Литве. А выхода пока нет», — пояснил Михаил Машков.

Эта ситуация тем более удивительна, что нынешний губернатор Смоленской области Алексей Островский, будучи депутатом Государственной думы, возглавлял Комитет по делам СНГ и связям с соотечественниками. Кому, как не ему известны все нюансы российско-литовских отношений. В том числе и то, как этот конфуз с изданием книги выглядит сейчас в Литве.

Так кто, все-таки, реально займется сохранением исторической памяти в Смоленске?