



Полуостров снова хотят сделать яблоком раздора. Совершена провокация диверсантов с Украины в крымском Армянске. Есть человеческие жертвы — россияне. Киев и Вашингтон дружно отвергают факт попытки терактов. Между тем запахло вооруженным конфликтом, войной.

ФСБ РФ сообщила, что диверсанты действовали в ночь с шестого на седьмое августа. Тогда мир еще не знал об этом, тем не менее в Таллине «Деловая газета» (русскоязычный вариант газеты эстонских деловых кругов Äripäev) публикует новость-провокацию «Крым никого не ждёт». В ней сказано: «Туристов просят воздержаться от поездок на полуостров. Нет, не украинские власти просят… Крымские». Мол, морская переправа перегружена и образовались пробки — длинные (до десяти часов) очереди. Да, так — столь высок интерес к Крыму! Но в Таллине дают новость с провокационным заголовком. А завершается новость так: «Ранее сообщалось, что крымские власти заблокировали КПП «Каланчак». Жители Крыма сообщают о том, что в некоторых районах Автономной Республики оккупанты устанавливают блокпосты». Первое: что значит, «ранее сообщалось»? Но когда и где? Второе: не назван источник новости о блокпостах (по использованной в тексте терминологии можно предположить, что он — украинский).

Если эстонские «Деловые ведомости» не ставили задачу создать информационный шум по поводу последних (не первые ведь) террористических действий Украины против России, то нагадить Крыму и России, вне всякого сомнения. Не нравится Евросоюзу и Западу в целом позитивное развитие Крыма, и потому занимаются дезинформацией, способствуют панике и нестабильности.

С этой же целью муссируются спекуляции о жизни крымских татар. Мол, их притесняют и выживают. Да, проблемы есть. Их решают, и если медленнее, чем намечалось, то власти реагируют на это. Последний пример — предупреждение мэру Ялты Андрею Ростенко за бездействие, приведшее к о «нечеловеческим условиям» жизни двухсот семей (в том числе около 50 детей), в основном крымских татар. Прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что уже подготовлены исковые заявления в суд, согласно которым будет признано бездействие власти, которую, помимо этого, обяжут предоставить людям благоустроенное жилье.

Такова жизнь. Но одни «выковыривают» трудности, чтобы радоваться своему разоблачению и ослаблению российских властей. Другие сохраняют объективность, описывая как успехи, так и трудности становления Крыма, причем реально заботясь об их устранении. Вот почему любопытны наблюдения очевидца, который непредвзято воспринимает увиденное и услышанное. К таким относится и таллинский юрист, гражданин РФ, живущий в Эстонии, Александр Кустов. Он совсем недавно вернулся из Ялты, и вот что он, сказал, прежде чем ответить на вопросы журналиста: «Разговаривал я с самыми разными людьми. Были среди них русские, украинцы, татары. Общее мнение тех, с кем я общался, таково: вопрос о том, довольны они или не довольны жизнью после воссоединения с Россией, уже не стоит. Новая жизнь воспринимается как естественное и нормальное состояние — именно так должно быть, иначе быть и не могло».

Приезжает турист в ту же Ялту и заранее хочет знать цены на товары и услуги первой необходимости — это, прежде всего, размещение, еда, развлечения, транспорт. Тут много спекуляций в СМИ, а на самом деле?

И меня предупреждали, что «там» все очень дорого. Начну с общественного питания. Оно — трехуровневое, что ли. Столовая, далее кафе (тоже, вовсе не «забегаловка»). И, наконец, ресторан.

А вот меню в одной из ялтинских, на набережной, в самом центре города, столовых (их сеть разбросана по всему Крыму) по состоянию на 20 июля этого года. Салаты — от 35 до 135 рублей. То есть от 45 евроцентов до 1 евро и 30 центов! В Москве и в Таллине только ахнули бы от таких низких цен. Винегрет — 55 рублей, оливье и витаминка (помидор, огурец, зелень) — 85 рублей. Мидиана (мидии, лук, яйцо, майонез) — 125 рублей. Поехали дальше. Первые блюда (шесть видов) — тот же диапазон цен! Бульон куриный с вермишелью — 60 целковых, солянка мясная — 135. Борщ «Украинский» с мясом (название ни у кого аллергии не вызывает) — 75 рублей, уха по-царски с семгой — 95. Вторые блюда (тринадцать видов): котлета рыбная — 75 рублей, семга на пару — 275, котлета куриная — 70, телятина с овощами — 210. Подается и котлета «Киевлянка», название которой также никого не раздражает. Самые дорогие блюда — 3−4 евро!!! Разнообразны и гарниры — семи видов стоимостью от 35 до 80 рублей. Десерты и пирожные, соответственно, от 85 и 60 рублей до 140 и 100 рублей. Напитки от 30 до 35 рублей, эспрессо-американо — 70, меньше евро! Завтрак в столовой: блинчики, каша овсяная, сырники с изюмом, деруны свиные, творожная запеканка. Все в пределах 30−95 рублей, и лазанья по-итальянски за 195.

А кафе и рестораны не опустошают кошельки?

Мне нравилось обедать в одном дорогом, очень уютном и симпатичном кафе. Цены такие. Филе куриное в кляре — 190 рублей, бефстроганов и печень говяжья тушенная с грибами — по 250 рублей, котлеты из индейки паровые, мясо по-королевски, это свиной балычок с грибами, помидорами и сыром, а еще — утиная ножка, все стоит по 300 рублей. Каких-то четыре с небольшим евро. Столько же заплатишь за шашлыки. Плюс овощная нарезка (200 граммов) — 100 рублей. А также лаваш — 50 рублей, лимонад — 60 рублей, кофе — 50 рублей. Самое дорогое — ножка кролика, тушенная в томатном соусе — 480 рублей или меньше семи евро! Это дешевле, чем в Таллине, где цены в такого уровня заведении кусаются.

А сервис, качество еды, порции?

Если сравнивать с аналогичными заведениями в Таллине, то у нас кое-что несколько лучше. Те же столовые в Крыму рассчитаны на достаточно большой поток людей, поэтому работают, как хорошо отлаженный конвейер, и лишь иногда увидишь очередь из пляжников. Отсутствие длинной очереди и наличие свободных мест — обычное дело. Работают столовые и в десять вечера, а открываются рано утром. Небольшой нюанс — вторые блюда подаются без подливы, что в Эстонии — обычное дело. Но это скорее различие в традициях питания. Что касается качества пищи, то оно ничем не отличается от таллинских «забегаловок», то есть еда, конечно, без изысков, но клиенты всегда довольны. Еще важно, что меню в Ялте не показное — все, что написано, можно заказать. В самих заведениях чисто, и чем выше класс «общепита», тем выше сервис. Повсеместно установлены кондиционеры. Вместе с едой приносят воду или влажные салфетки для мытья рук. После ухода клиентов столы, как правило, тут же приводятся в порядок, и что ценно, туалеты — чистые. Вспомнил Бунина, который писал, что уровень жизни в каждой местности определяется, прежде всего, состоянием кладбищ и туалетов. Короче, к чистоте — никаких нареканий! Даже ожидающие объедков кошки, привычные у входа в пляжную столовку или кафе, не раздражают, они вежливы и терпеливы, не пристают, тем более не заходят в помещение.

Но удручает картина на улицах. По пятибалльной системе я поставил бы три с минусом, несмотря на то, что рано утром набережные поливают и тщательно вымывают, а мусоросборники опорожняют. Увы, к концу дня урны переполнены, и картина просто неприглядная.

В каком состоянии пляжи, не тесно ли там?

Пляжи галечные, любителей позагорать и купаться — в самый раз. Рано утром или во второй половине дня найти свободное место у воды — дело непростое. Отдыхающих очень много. А вот днем можно найти свободное место без проблем. Услуг — через край. Но удовольствия — дорогие. Полетать над морем на парашюте стоит 3000 рублей (10 минут). В аквапарке заказать баги стоит 1200 рублей (60 минут), водный мотоцикл — 1500 рублей (10 минут), водные катамараны — 800 рублей (60 минут), водные лыжи 1000 рублей (10 минут). «Таблетка» — 800 рублей, «Банан» — 300 рублей…

Естественный вопрос: как с времяпровождением отдыхающих?

Каждый день — выступление какой-нибудь звезды российского шоу-бизнеса. Прямо конвейер какой-то. Огромны возможности для отдыха детей. Это — громадный верёвочный комплекс. И аквапарк, и крокодилья ферма (в центре города!)… Вечером на набережной жизнь буквально кипит и кишит. Везде — живая музыка, духовые оркестры, исполняющие старую добрую музыку — вальсы, танго, джаз… Видел, как двадцать пар пожилых людей не стесняются и с удовольствием танцуют тот же старомодный фокстрот. На площадке рядом совсем в другом ритме «зажигает» молодежь лет 15−16. На следующих площадках играют саксофонист, артист, поющий под гитару. Попадаются обязательные на курортах рисовальщики и гадалки. Все это расслабляет, человек реально отдыхает, наслаждаясь вечерней «прохладой», когда море, «умолкнув», отдыхает, а воздух прогрет всего до 23−25градусов.

Если смотреть со стороны, то обеспеченно ли живут крымчане?

В целом жить после воссоединения с Россией в Крыму стало лучше. Это не оспаривается. Питание, одежда, бытовые услуги, транспорт стали более доступным. Это факт. Но приходилось слышать, не в форме досады, а констатации ситуации, что рассчитывали-то сразу на рай, ну, как в Сочи, надеясь на многомиллионные инвестиции со стороны государства, а на деле рай приходится создавать своим трудом, хотя и не без активной помощи из Москвы. Я был в Крыму и в прошлом году и могу заявить, что приходит понимание, что рай сам по себе не явится, самим крымчанам надо крепко поработать, изменив свой взгляд на способы и методы получения дохода и, как результат, достижения благополучия.

Беседовал я и с местными пенсионерами. Спрашивал, хватает ли им средств, чтобы достойно питаться, платить за коммунальные услуги, одеться, чтобы стыдно не было? Отвечали, что «хватает» и еще внукам помогают, но это скорее больше по привычке. Ведь денег всегда, везде и всем не хватает, сколько бы их ни было.

Извините, перебью: а как с безработицей, с трудоустройством?

Хороший вопрос: практически при входе в каждую точку общепита можно прочитать объявление о том, что заведение нуждается в уборщицах и мойщицах посуды, в других вспомогательных работниках.

Но четко разделил бы Крым и Ялту — типичный курорт, а вот Феодосия в значительной степени — промышленный город. Так что сегодня главный источник доходов жителей Ялты — сфера обслуживания и санаторный комплекс, а также бизнес, построенный на сдаче жилья в аренду (впечатление, что сдают буквально все). Очевидно, что сфера обслуживания, и санаторно-курортное лечение в том числе, сегодня плотно связаны с курортным сезоном. Задача ближайшего будущего — сделать услуги Ялты и Крыма в целом доступными в круглогодичном режиме. Крым — это не только рай для лечения и отдыха, он еще и благодатный край для малого и большого бизнеса. Инвестиции точно потекут во все сферы человеческой жизни и деятельности. И эстонский бизнес должен быть начеку. Санкции Запада воспринимаются как дурь и временное явление.

Легко ли найти отпускникам жилье, каково качество проживания?

В объявлениях, как правило, указано наличие в сдаваемых в аренду отдельных квартирах интернета и Wi-Fi. Квартира при этом — со всеми городскими удобствами (кухня, ванная/душ, туалет), а телевизор должен быть современный, то есть плоский. Известные в прошлом «курятники», в которых в одной комнате могли жить несколько семей, территория проживания которых «размечалась» простынями на бельевой верёвке, — это все в прошлом. Можно снять квартиру в многоквартирном доме, можно и в частном. Средняя цена за проживание в квартире на 2−3 человека (с детьми — на 4) равна 2000 рублей в сутки. Это — чуть меньше 30 евро. Это в 2−3 раза дешевле, чем вхороших гостиницах.

Есть ли проблемы с продуктами питания?

Есть абсолютно всё! Всё, что необходимо для нормальной жизни среднестатистического человека. Поражает разнообразие продуктов питания на прилавках магазинов. Кстати, в Ялте не встретишь крупные торговые центры вроде Rimi в Эстонии, зато на каждом перекрестке можно купить свежую выпечку такого качества, что от одного только внешнего вида и запаха, слюнки текут рынки предлагают относительно дешевую и свежую продукцию.

А общение продавца с покупателем, а также местными и приезжими?

Сначала расскажу историю. Решил выпить кваса и попросил продавщицу налить большую кружку. Она говорит: «50 рублей». Я решил подтрунить и спросил: «Я вам или вы — мне?» Не моргнув глазом девушка спросила: «Я не пойму, вы из Одессы?» И мы оба долго смеялись. Так что с чувством юмора в Крыму все в порядке. Отношение продавцов к покупателю открытое, обслуживают от души. Продавцы сами подходят к покупателю. Им все равно, кто вы по национальности, тем более город-то курортный, туристический. Для них главное — оказать услугу, продать побольше товара. Но кое-что прибалта разочаровывает. Мне надо было рано утром ехать из отеля в аэропорт, поэтому сделал по интернету заявку в солидную фирму. Указал, что еду в аэропорт, сообщил и время вылета. Получил подтверждение — заказ принят. Но за десять минут до назначенного времени прибытия такси пришло сообщение, что свободных машин нет и заказ выполнить не представляется возможным. Шок! Позвонил в другую таксофирму — машину подали мгновенно. Правда, и такса была выше обычного, но зато в аэропорт прибыли своевременно.

Хотел бы отметить, что в общественных местах, везде, где я бывал, не было раздражающего шума, громкой речи, мата. Наоборот, не только продавцы и обслуга, но и сами отдыхающие отличаются приветливостью. Любой готов вас сфотографировать, вообще, повсюду царит доброжелательная обстановка. И, наверное, поэтому, а это бросилось в глаза, днем полицейских не встретишь, только редкая патрульная машина проедет. За десять дней, проведенных в Ялте, раза три видел людей в форме. И это — не минус, не почувствовал я потребности в большом присутствии стражей общественного порядка. Показательно, в публичных местах запрещено распитие даже пива, но ни контроля за этим, ни нарушающих это требование, я ни разу не увидел.

И это всё?

Есть и другие проблемы. Например, использование мобильного телефона. Чтобы получить справку или информацию, а ее предоставляют в очень широком «ассортименте», надо звонить только по телефону местного оператора. А купить для этого карточку, позволяющую звонить любым абонентам по всему Крыму, можно, только предъявив паспорт с российской пропиской. Наличие российского загранпаспорта — не выручает. Это оказалось для меня серьезной проблемой. Выручили местные друзья, которые без труда купили такую карточку и передали мне.

Но Крым без крымских вин не представить.

Конечно. И какой выбор! И пива, и вин, и коньяка. И какое божественное качество! О-о-о… Это — отдельная тема. Выбор — сказка!!! Несметное число дегустационных залов и подвальчиков, где вино можно перед покупкой попробовать на вкус. Но не могу отметить, что и квас в Ялте — отменный: очень вкусный и очень холодный. А вот что такое безалкогольное вино, в Крыму никто не знает. Плечами пожимают. А упоминание в меню безалкогольного пива встретил лишь раз.

Только местного производства?

Что вы! На прилавках много зарубежного товара. Например, в аптеках — много немецких лекарств. Аптеки на каждом шагу. Тут Крым ничем не уступает эстонскому уровню. Но что особенно согревало душу — лекарства продают с аннотациями на русском языке, чего не встретишь в «демократической и толерантной» Эстонии, где для трети населения родной язык — русский.

Серьезное впечатление произвели книжные магазины, поразил огромный выбор детской литературы. И еще — игрушек. С ними возникла проблема при пересечении границы с Эстонией — отсутствовал европейский знак безопасности. Это надо иметь в виду тем, кто приезжает отдыхать в Крым из стран Евросоюза, так как далеко не все игрушки имеют нужную отметку. Кстати, «география» игрушек — обширна, их привозят из самых разных стран. В каком-то смысле требование ЕС представляется и торговым ограничением.

А как обслуживают банки?

Банкоматы есть, да и банки как банки. Но общение с операторами и оказание ими услуг — это одни вопросы. С представителями трех различных банков мне пришлось иметь дело. Общался и с чиновниками разного уровня. Сложилось твердое убеждение, что готовность работать с приезжими на международном уровне в Крыму еще очень низка. Нет понятия: резидент или не резидент, гражданин, вид на жительство… В одном из самых солидных банков живая очередь — в порядке вещей, правда, в зале — мягкий кожаный диван, на котором я просидел пятнадцать минут, пока меня не пригласили. (Впрочем, электронные номерки в других банках были). А когда я объяснил оператору, зачем пришел, мне сказали: «Это не ко мне — это Вам в другой кабинет надо». Информации об этом в самом банке я не нашел. Мне вяло так, с российским простодушием, объяснили, что надо, конечно, такую информацию вывесить, но руки не дошли. Более того, часто на сайте банка написано одно, а придешь в банк — узнаешь обратное. Удивило и равнодушие: мол, это вполне допустимо.

Есть проблемы и при обмене валюты. Во-первых, не все купюры евро (в зависимости от страны, выпустившей в оборот деньги) принимаются к обмену. На просьбу объяснить это последовал ответ: «С некоторыми странами Евросоюза мы не работаем». Можно себе представить клиента, которому большинство денег заворачивают обратно. Во-вторых, трудности и с безналичным расчетом. Даже гражданину РФ, живущему в Эстонии, открыть банковский счет в Крыму составляет проблему. Например, необходимо представить нотариально заверенные переводы на русский язык различных документов, свидетельствующих о личности. А банковскую карточку без прописки на территории РФ вообще не оформить. Это делает проблематичным использование безналички, короче 100% финансовых операций приходится на наличные деньги. Мои попытки использовать имеющуюся дебитную, а потом и кредитную карточку не увенчались успехом.

И еще. У меня сложилось впечатление, что в Крыму вообще не ведают, что такое налоговая обязанность гражданина или юридического лица. Никто не скрывает, что везде и всем надо платить наличными. Договоры, квитанции, всё это еще то, к чему следует стремиться. Можно себе представить, сколько же недополучает казна Крыма от такого «дикого» бизнеса.

Пишут, что в Крыму остра транспортная проблема. Так?

При въезде в Ялту в час пик попадаешь в трехчасовую пробку. И это — после часа езды из Симферополя. Но сегодня главная проблема с переправой между Крымом и Кубанью. Транспортный поток в разгар лета, в общем-то, захлебывается. Население и туристов это не радует. Видел инспирированные премьер-министром РФ Анатолием Медведевым футболки с надписью «Денег нет. Потерпите». Но проблема с заторами на дорогах известна, и она решается. Помимо строительства моста между Керченским мысом и Таманью, российское правительство выделяет деньги на строительство современного автобана — федеральной трассы Керчь — Феодосия — Симферополь — Севастополь. Крымчане с нетерпением ждут устойчивой транспортной связи с «материком», новая логистика, помимо удобства для жителей и туристов, даст немало экономических выгод, например, удешевление затрат на перевозки, а значит и снижение стоимости товаров. На момент моего пребывания в Крыму 95-й бензин стоил на материковой части России — 36−37 рублей, в Крыму — 40−41. Кстати, это — 50 евроцентов, что в два раза дешевле, чем в Эстонии. Так что есть надежда, что стоимость топлива в Крыму сравняется с кубанским автомобильным топливом.

Как с общественным транспортом?

Сообщение в основном автобусное. Проезд в любой конец — 13 рублей, это — 20 евроцентов. Платить надо водителю. Такси — проезд до трех километров стоит 150 рублей (два евро). Дорога от симферопольского аэропорта до Ялты составляет 83 километра, и проезд на такси обходится в среднем 1600 рублей (23 евро или километр — 27 центов). На троллейбусе по тому же маршруту проехать намного дешевле — за 190 рублей.

Кстати, дорого ли добираться до Крыма из той же Эстонии?

По-разному. Перелет из Москвы в Симферополь стоит 64 евро, из Петербурга туда же — 132 евро. В два раза дороже, но жителю Эстонии намного дешевле и проще добраться до города на Неве, чем до Белокаменной. Есть авиарейс и из Таллина непосредственно в Симферополь. Пересадка в аэропорту «Шереметьево» занимает непродолжительное время, при этом нет необходимости даже покидать здание аэровокзала, так как секторы прилета и отлета находятся рядом. Это несколько дороже, но удобнее. Характерно: все авиалайнеры загружены полностью.

Из Эстонии кого-то встречали, приезжают ли отдыхающие с Украины? Ваше впечатление о положении крымских татар?

Межнациональные отношения для меня лично особого интереса не представляли, но узнавал многое с любопытством. Главное — никого это не волнует, поскольку нет тут проблем. К примеру, тут и там висят старые вывески на украинском языке, и никого это не задевает. Повсюду слышна украинская речь (каждый четвертый отдыхающий — с Украины), причем я оценил, как она красива и сочна, когда на нем говорят сами носители языка. Был свидетелем, как прилюдно общались на родном языке татары. Столкнулся с группой туристов из Турции.

Немного отвлекусь — в «Пулково» информация на табло прилета-вылета самолетов и иная информация подаются на трех языках: русском, английском… и китайском (!). Для меня это было неожиданно, хотя чуть ли не каждый второй посетитель аэропорта в Петербурге был китайцем, а может, и японцем или вьетнамцем. И в Крыму я видел много гостей из южных стран, например, Индии. Слышал английскую и немецкую речь, особенно по вечерам в ресторанах.

Знакомых из Эстонии не встречал, но эстонскую речь — не один раз. Бросилось в глаза то, что огромное число отдыхающих — с Украины. Об этом говорят регистрационные номера «легковушек» и автобусов. Последние показывают самую широкую географию мест, откуда прибыли туристы. Это Карпаты и Донбасс, Киев и Харьков. Почти везде можно слышать украинскую речь, причем это никого не удивляет и не смущает. Никаких эксцессов между местными жителями и украинцами с Украины не отмечено. Наоборот, общение — дружелюбное.

Конечно, меня интересовало положение крымских татар. Расспрашивал, отчего не видно татар на пляжах, на знаменитой ялтинской набережной. И дело не в том, что там в основном отдыхающие. Оказывается, они… работают. На местном рынке меня поразила многочисленность продавцов-татар. То же самое в разных прибрежных магазинчиках и лавках, предприятиях бытовых услуг. Объяснение простое — этот народ сам по себе исключительно трудолюбивый, они не зарабатывают сдачей в аренду жилья, они пашут в прямом и переносном смысле, то есть продают то, что сами выращивают. Говорили даже, что торговец-татарин в Крыму — это такой у них образ жизни сформировался в курортной зоне.

Есть ли проблемы с чиновничеством, знаменитой в России бюрократией?

Мне кажется, что в Крыму проблема местных чиновников стоит очень остро, как и в России в целом. Но это — болезнь, которую надо пережить, разумеется, борясь с этим социальным недугом. Интересовался, было ли в «украинское» время бюрократии меньше. Ответ был такой: поскольку тогда власти ничего толком не решали, то и проблем с чиновниками не было. Сегодня, отмечали мои собеседники, проблемы возникают потому, что люди поверили, что жить лучше — можно, но за это надо бороться, отстаивать свои права. А потому обратил внимание на объявления, в которых частенько отдельно предлагали услуги юристов, адвокатов по российскому праву.

Наконец, последний, быть может, глупый вопрос: а погода как?

С прибалтийской ни в какое сравнение. Температура воды в Ялте была во второй половине июля 26−27 градусов, воздуха — 30−32. И когда в приземлявшемся в «Пулково» лайнере сообщили, что в Петербурге «всего» 19 градусов и идет дождь, то захотелось тут же улететь обратно.

То есть вы остались довольны Крымом?

Однозначно. В будущем году снова проведу отпуск в Крыму.

Таллин, 12 августа 2016