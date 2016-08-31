Без книги в мире ночь и ум людской убог,

Анри Матисс. Натюрморт с книгами и свечой. 1890

Без книги, как стада, бессмысленны народы.

В ней добродетель, долг, в ней мощь и соль природы,

В ней будущность твоя и верных благ залог.

Виктор Гюго

Во всем мире есть множество замечательных, порой поражающих воображение, памятников книгам, достойных внимания людей всех возрастов — от мала до велика. Предлагаем ознакомиться с некоторыми из них в России.

1. Памятник первопечатнику Ивану Фёдорову (Москва)

Андрей Ю. Вуколов Памятник первопечатнику Ивану Фёдорову (Москва)

Бронзовый памятник первопечатнику Ивану Федорову (1510−1583) был открыт в Москве 12 октября 1909 года. Его создал архитектор Иван Машков по проекту преподавателя Московского училища живописи, ваяния и зодчества Сергея Волнухина художника, скульптора, одного из основоположников символизма и модерна в русской пластике.

На небольшом постаменте, над которым возвышается фигура Ивана Федорова в одежде посадского человека, дата выпуска первой печатной книги: 19 апреля 1563 года и знак «И.Ф.» на бронзовом диске своего рода экслибрис, которым первопечатник помечал свои издания. На обратной стороне пьедестала выбиты слова Ивана Федорова из послесловия к изданной им книге: «Первее нача печатати на Москве святые книги» и девиз: «Ради братии моих и ближних моих».

2. Памятник «Раскрытая книга» (Санкт-Петербург)

kdnlsm4 Памятник «Раскрытая книга» (Санкт-Петербург)

Памятник из гранита установлен на Университетской набережной напротив здания Санкт-Петербургского государственного университета. На книге высечены строки Пушкина «Люблю тебя, Петра творенье…».

Создатели «Раскрытой книги»: автор проекта, член правления Союза художников России Эвелина Соловьева, архитектор Олег Романов, искусствовед Абрам Раскин и ПО «Возрождение». Торжественное открытие памятного знака «Послание через века» состоялось 25 октября 2002 г. и было приурочено к 300-летнему юбилею Петербурга и 265-летию Василеостровского района.

3. Скульптурная композиция «Размышление о Маленьком Принце» (Санкт-Петербург)

phil.spbu.ru Скульптурная композиция «Размышление о Маленьком Принце» (Санкт-Петербург)

Во внутреннем дворе СПбГУ установлена скульптура «Размышление о Маленьком Принце». Здесь на стопке книг, как на троне, сидит аллегорический образ философа жизни, правдолюбца и правдотерпца — Шута и держит в руках раскрытые страницы чудесной истории Экзюпери.

На развороте книги можно прочитать цитату из «Маленького Принца» на французском и русском языках: «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь». А сам Маленький Принц расположился у подножия постамента, на третьей снизу книге.

Скульптурная композиция была открыта 21 октября 2002 года. Это работа современного мастера, члена Союза художников России Арсена Аветисяна.

4. Композиция «Книга-источник знаний» (Омск)

Galyshenka Композиция «Книга — источник знаний» (Омск)

Памятник «Книга — источник знаний» в Омске на улице Ленина, у входа в магазин «Центр-книга» задуман и выполнен скульптором Александром Капраловым. Сделана композиция из металла методом электродувной сварки.

Скульптура весом 200 кг представляет собой раскрытую книгу, на страницах которой изображены буквы и персонажи из сказок. Авторская трактовка осталась неизвестной широкой публике, поэтому каждый додумывает сам.

Примечательно, что в Омске есть еще один памятник, посвященный книге.

5. Памятный знак «Роман И.А. Гончарова «Обломов» (Ульяновск)

Galyshenka Памятный знак «Роман И.А. Гончарова «Обломов» (Ульяновск)

Памятный знак «Роман И.А. Гончарова «Обломов» установлен в Ульяновске в сквере И.А.Гончарова (угол улицы Ленина и улицы Гончарова). Выковали памятный знак кузнецы Ульяновского кузнечного двора «Корч» по заказу ТК «Мебельград».

Памятный знак установили в 2005 году рядом с памятником Ивану Александровичу Гончарову вместе с «Философским диваном» писателя. Через год, в июне 2006 года, рядом с диваном появились и «тапочки Обломова».

В сентябре 2006 года в Гончаровском сквере у «Философского дивана Обломова» расположилась молодёжная площадка первого в Ульяновске «Обломовского фестиваля».

6. Памятник Н.М.Карамзину в виде семи томов (Остафьево, Московская область)

Владислава Памятник Н.М.Карамзину в виде семи томов (Остафьево, Московская область)

Бронзовый памятник историку, крупнейшему русскому литератору Николая Михайловичу Карамзину открыт в усадьбе Остафьево графом Сергеем Дмитриевичем Шереметевым в 1911 году к 100-летию написания Карамзиным «Записки о древней и новой России».

Памятник выполнен в виде семи томов знаменитого труда Карамзина «История Государства Российского», над которым он работал в Остафьево в течение 12 лет. Рядом расположены свитки и чернильница с пером, символизирующие начатый здесь же восьмой том.

7. Памятник книге (Новокузнецк, Кемеровская область)

Galyshenka Памятник книге (Новокузнецк, Кемеровская область)

Памятник расположен в сквере возле зданий Центральной детской библиотеки и Новокузнецкого филиала-института Кемеровского государственного университета. Открытие памятника состоялось в 2008 году.

Памятник представляет собой книгу, лежащую на пьедестале, на страницах которой размещен русский и армянский алфавит. Такой подарок сделал председатель фонда «Союза Армян Кузбасса», генеральный директор производственного объединения «Вард» Сарик Михайлович Абрамян.

Открытие памятника приурочено к 65-летию Кемеровской области, 390-летнему юбилею Новокузнецка и 405-летию образования армянской азбуки. Памятник символизирует дружбу двух культур и народов.

8. Памятник книге (Барнаул)

Galyshenka Памятник книге (Барнаул)

Памятник представляет собой раскрытую книгу, на страницах которой с одной стороны изображены буквы армянского алфавита, а с другой — русского, внизу книги — золотой ключ:

Памятник книге, символизирующий российско-армянскую дружбу, подарили Барнаулу армяне. Идея создания памятника принадлежит Грачье Егиазарю (он закончил биологический факультет АлтГУ), а воплощали ее в жизнь работники Колыванского камнерезного завода.

Выбор места установки памятника книги не случаен: буквально в нескольких шагах от него — главный корпус АлтГУ.

Этот памятник — знак признательности армянской общины русскому народу, знак дружбы, толерантности. Подарок на 70-е Алтайского края.

9. Памятный знак Томасу Манну (Светлогорск, Калининградская область)

ashipilin.ru Памятный знак Томасу Манну (Светлогорск, Калининградская область)

В небольшом курортном городке Светлогорске, расположенном на берегу Балтийского моря, который до Второй мировой войны назывался Раушен, неподалеку от дома, где в 1929 году отдыхал и написал свою новеллу «Марио и волшебник» немецкий писатель Томас Манн, установлен мемориальный валун с бронзовой книгой.

На левой странице книги изображен портрет Томаса Манна, а на правой — слова на немецком и русском языках: «Ты сохранил величье языка, любя его, как любит только тот, кто пережил изгнанья годы».

Памятный знак был открыт 6 июня 2003 года немецким писателем Гюнтером Грассом. Его авторы — Людмила Богатова и Олег Сальников.

10. Памятник книге «КапиталЪ» (Новосибирск)

Алёна Груя Памятник книге «КапиталЪ» (Новосибирск)

Самая большая железная книга в Новосибирске находится над входом в книжный магазин на ул. Горького. Это большая книга, которая установлена таким образом, что создается ощущение парения в воздухе.

На страницах, отмеченных закладкой, по-русски написано только слово «Капитал». Но это не название книги, и даже не цитаты из творчества Карла Маркса. На раскрытых страницах написаны известные латинские пословицы. Например, «Величайшее несчастье — быть счастливым в прошлом», «Я мыслю, значит, я существую», «День учит день» и другие.

Памятник книге открыт в 2008 году на стене одного из домов по улице Горького. Открытие памятника книге «КапиталЪ» было приурочено к открытию одноименного книжного магазина в этом же здании.

11. Памятник книге (Сургут, Югра)

Galyshenka Памятник книге (Сургут, Югра)

Памятник расположен на улице Ленина. Памятник создан скульптором Александра Капралова. Он является выпускник омского «худграфа». Скульптор работает не только с металлом, его работы из камня и дерева можно увидеть во многих музеях.

Памятник находится на территории перед Сургутским государственным университетом. Установлен в июле 2002 года.

12. Памятник юному читателю (Таганрог, Ростовская область)

Galyshenka Памятник юному читателю (Таганрог, Ростовская область)

Памятник юному читателю установлен в Таганроге у Библиотеки им. А. П. Чехова. Очень красивая библиотека выстроена на деньги Антона Павловича Чехова, архитектор Федор Осипович Шехтель, друживший с писателем.

Создал Памятник юному читателю скульптор Лындин Дмитрий Васильевич (г. Ростов-на-Дону).

13. Памятник «Ходок с собачкой» (Челябинск)

Елена Серегина Памятник «Ходок с собачкой» (Челябинск)

Памятник находится у здания Законодательного собрания на улице Кировка — это пешеходная улица в центре Челябинска, которая получила своё «второе название» от, уже ставшего нарицательным, названия московского Арбата.

Любопытна скульптурная композиция «Ходок с собачкой». Она показывает крестьянина с собачкой, внимательно читающего указ. Памятник не случаен, ведь именно в стоящем здесь здании принимают законы Челябинской области.

Автор скульптуры — Константин Гилев.

* * *

Чистых радостей светлый исток,

Закрепленье счастливого мига.

Лучший друг, если ты одинок, —

Это книга. Да здравствует книга!

(Татьяна Щепкина-Куперник)