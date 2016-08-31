Азъ Буки Веди — Глаголъ Добро Есть: памятники книгам
Без книги в мире ночь и ум людской убог,
Без книги, как стада, бессмысленны народы.
В ней добродетель, долг, в ней мощь и соль природы,
В ней будущность твоя и верных благ залог.
Виктор Гюго
Во всем мире есть множество замечательных, порой поражающих воображение, памятников книгам, достойных внимания людей всех возрастов — от мала до велика. Предлагаем ознакомиться с некоторыми из них в России.
1. Памятник первопечатнику Ивану Фёдорову (Москва)
Бронзовый памятник первопечатнику Ивану Федорову (1510−1583) был открыт в Москве 12 октября 1909 года. Его создал архитектор Иван Машков по проекту преподавателя Московского училища живописи, ваяния и зодчества Сергея Волнухина художника, скульптора, одного из основоположников символизма и модерна в русской пластике.
На небольшом постаменте, над которым возвышается фигура Ивана Федорова в одежде посадского человека, дата выпуска первой печатной книги: 19 апреля 1563 года и знак «И.Ф.» на бронзовом диске своего рода экслибрис, которым первопечатник помечал свои издания. На обратной стороне пьедестала выбиты слова Ивана Федорова из послесловия к изданной им книге: «Первее нача печатати на Москве святые книги» и девиз: «Ради братии моих и ближних моих».
2. Памятник «Раскрытая книга» (Санкт-Петербург)
Памятник из гранита установлен на Университетской набережной напротив здания Санкт-Петербургского государственного университета. На книге высечены строки Пушкина «Люблю тебя, Петра творенье…».
Создатели «Раскрытой книги»: автор проекта, член правления Союза художников России Эвелина Соловьева, архитектор Олег Романов, искусствовед Абрам Раскин и ПО «Возрождение». Торжественное открытие памятного знака «Послание через века» состоялось 25 октября 2002 г. и было приурочено к 300-летнему юбилею Петербурга и 265-летию Василеостровского района.
3. Скульптурная композиция «Размышление о Маленьком Принце» (Санкт-Петербург)
Во внутреннем дворе СПбГУ установлена скульптура «Размышление о Маленьком Принце». Здесь на стопке книг, как на троне, сидит аллегорический образ философа жизни, правдолюбца и правдотерпца — Шута и держит в руках раскрытые страницы чудесной истории Экзюпери.
На развороте книги можно прочитать цитату из «Маленького Принца» на французском и русском языках: «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь». А сам Маленький Принц расположился у подножия постамента, на третьей снизу книге.
Скульптурная композиция была открыта 21 октября 2002 года. Это работа современного мастера, члена Союза художников России Арсена Аветисяна.
4. Композиция «Книга-источник знаний» (Омск)
Памятник «Книга — источник знаний» в Омске на улице Ленина, у входа в магазин «Центр-книга» задуман и выполнен скульптором Александром Капраловым. Сделана композиция из металла методом электродувной сварки.
Скульптура весом 200 кг представляет собой раскрытую книгу, на страницах которой изображены буквы и персонажи из сказок. Авторская трактовка осталась неизвестной широкой публике, поэтому каждый додумывает сам.
Примечательно, что в Омске есть еще один памятник, посвященный книге.
5. Памятный знак «Роман И.А. Гончарова «Обломов» (Ульяновск)
Памятный знак «Роман И.А. Гончарова «Обломов» установлен в Ульяновске в сквере И.А.Гончарова (угол улицы Ленина и улицы Гончарова). Выковали памятный знак кузнецы Ульяновского кузнечного двора «Корч» по заказу ТК «Мебельград».
Памятный знак установили в 2005 году рядом с памятником Ивану Александровичу Гончарову вместе с «Философским диваном» писателя. Через год, в июне 2006 года, рядом с диваном появились и «тапочки Обломова».
В сентябре 2006 года в Гончаровском сквере у «Философского дивана Обломова» расположилась молодёжная площадка первого в Ульяновске «Обломовского фестиваля».
6. Памятник Н.М.Карамзину в виде семи томов (Остафьево, Московская область)
Бронзовый памятник историку, крупнейшему русскому литератору Николая Михайловичу Карамзину открыт в усадьбе Остафьево графом Сергеем Дмитриевичем Шереметевым в 1911 году к 100-летию написания Карамзиным «Записки о древней и новой России».
Памятник выполнен в виде семи томов знаменитого труда Карамзина «История Государства Российского», над которым он работал в Остафьево в течение 12 лет. Рядом расположены свитки и чернильница с пером, символизирующие начатый здесь же восьмой том.
7. Памятник книге (Новокузнецк, Кемеровская область)
Памятник расположен в сквере возле зданий Центральной детской библиотеки и Новокузнецкого филиала-института Кемеровского государственного университета. Открытие памятника состоялось в 2008 году.
Памятник представляет собой книгу, лежащую на пьедестале, на страницах которой размещен русский и армянский алфавит. Такой подарок сделал председатель фонда «Союза Армян Кузбасса», генеральный директор производственного объединения «Вард» Сарик Михайлович Абрамян.
Открытие памятника приурочено к 65-летию Кемеровской области, 390-летнему юбилею Новокузнецка и 405-летию образования армянской азбуки. Памятник символизирует дружбу двух культур и народов.
8. Памятник книге (Барнаул)
Памятник представляет собой раскрытую книгу, на страницах которой с одной стороны изображены буквы армянского алфавита, а с другой — русского, внизу книги — золотой ключ:
Памятник книге, символизирующий российско-армянскую дружбу, подарили Барнаулу армяне. Идея создания памятника принадлежит Грачье Егиазарю (он закончил биологический факультет АлтГУ), а воплощали ее в жизнь работники Колыванского камнерезного завода.
Выбор места установки памятника книги не случаен: буквально в нескольких шагах от него — главный корпус АлтГУ.
Этот памятник — знак признательности армянской общины русскому народу, знак дружбы, толерантности. Подарок на 70-е Алтайского края.
9. Памятный знак Томасу Манну (Светлогорск, Калининградская область)
В небольшом курортном городке Светлогорске, расположенном на берегу Балтийского моря, который до Второй мировой войны назывался Раушен, неподалеку от дома, где в 1929 году отдыхал и написал свою новеллу «Марио и волшебник» немецкий писатель Томас Манн, установлен мемориальный валун с бронзовой книгой.
На левой странице книги изображен портрет Томаса Манна, а на правой — слова на немецком и русском языках: «Ты сохранил величье языка, любя его, как любит только тот, кто пережил изгнанья годы».
Памятный знак был открыт 6 июня 2003 года немецким писателем Гюнтером Грассом. Его авторы — Людмила Богатова и Олег Сальников.
10. Памятник книге «КапиталЪ» (Новосибирск)
Самая большая железная книга в Новосибирске находится над входом в книжный магазин на ул. Горького. Это большая книга, которая установлена таким образом, что создается ощущение парения в воздухе.
На страницах, отмеченных закладкой, по-русски написано только слово «Капитал». Но это не название книги, и даже не цитаты из творчества Карла Маркса. На раскрытых страницах написаны известные латинские пословицы. Например, «Величайшее несчастье — быть счастливым в прошлом», «Я мыслю, значит, я существую», «День учит день» и другие.
Памятник книге открыт в 2008 году на стене одного из домов по улице Горького. Открытие памятника книге «КапиталЪ» было приурочено к открытию одноименного книжного магазина в этом же здании.
11. Памятник книге (Сургут, Югра)
Памятник расположен на улице Ленина. Памятник создан скульптором Александра Капралова. Он является выпускник омского «худграфа». Скульптор работает не только с металлом, его работы из камня и дерева можно увидеть во многих музеях.
Памятник находится на территории перед Сургутским государственным университетом. Установлен в июле 2002 года.
12. Памятник юному читателю (Таганрог, Ростовская область)
Памятник юному читателю установлен в Таганроге у Библиотеки им. А. П. Чехова. Очень красивая библиотека выстроена на деньги Антона Павловича Чехова, архитектор Федор Осипович Шехтель, друживший с писателем.
Создал Памятник юному читателю скульптор Лындин Дмитрий Васильевич (г. Ростов-на-Дону).
13. Памятник «Ходок с собачкой» (Челябинск)
Памятник находится у здания Законодательного собрания на улице Кировка — это пешеходная улица в центре Челябинска, которая получила своё «второе название» от, уже ставшего нарицательным, названия московского Арбата.
Любопытна скульптурная композиция «Ходок с собачкой». Она показывает крестьянина с собачкой, внимательно читающего указ. Памятник не случаен, ведь именно в стоящем здесь здании принимают законы Челябинской области.
Автор скульптуры — Константин Гилев.
* * *
Чистых радостей светлый исток,
Закрепленье счастливого мига.
Лучший друг, если ты одинок, —
Это книга. Да здравствует книга!
(Татьяна Щепкина-Куперник)