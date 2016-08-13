



Александр Горбаруков ИА REGNUM Европрогресс Украины

Если смотреть не с привычной одесской, а с европейской колокольни, то Одессе крупно повезло. В городе решили провести не «парад гордости», как, например, в июне этого года в Киеве, а целый фестиваль. Той же самой «гордости». Иначе говоря, ЛГБТ-сообщества, столь милого сердцу Европы и столь амбивалентно воспринимаемого на Украине. Под сочным, по-одесски колоритным названием: «фестиваль квир-культуры «ОдессаПрайд-2016». Решили, долго и упорно готовились. Памятуя о срыве «ОдессыПрайда-2015», еще дольше и упорнее готовили к предстоящему событию одесские власти и публику. В последний момент, правда, один за другим пошли досадные сбои. На открытие фестиваля 10 августа пришло не более полусотни человек, хотя, если верить организаторам, то только официально зарегистрировалось около двухсот человек. 11 августа следующее мероприятие провалилось по «техническим» причинам: администрация отеля Gagarinn, где оно должно было проходить, отказало в аренде конференц-зала. Ударное же фестивальное действо — променад по центру города — сорвалось по мотивам юридического свойства: районный суд Одессы якобы из соображений безопасности запретил все акции, которые должны были состояться 13 августа, под запрет попал и гей-парад. «Европейский» облик жемчужины у моря, блеснув было из-за невесть откуда налетевших, не по-летнему хмурых туч, осветить своим светом город и окрестности не смог, не доросли, видно, одесские граждане и местные суды до настоящей Европы во всей ее красе.

В те самые дни, когда лучшие квир-умы Одесщины под руководством их европейских соратников и в ожидании «целых» 19 иностранных гостей бились над тем, как им наилучшим образом провести свое мероприятие, региональное управление статистики по Одесской области опубликовало статистические данные об уровне жизни одесситов. Цифры выглядят без преувеличения удручающе: среднестатистическая семья в регионе живет за чертой бедности. Совокупные ежемесячные затраты одесского домохозяйства в 2015 г. составили 4887 гривен или около $200. В 2013 г. этот показатель был заметно выше: 3.530 гривен или $440. Ежемесячный расход на одного члена домохозяйства (статистика утверждает, что средняя одесская семья состоит из 2,65 человека) — $75, в 2013-м был около 170. Согласно критериям ООН, если ежемесячные расходы на одного члена семьи не превышают $150, то такая семья живет за порогом бедности.

Потребление продуктов питания в домохозяйствах Одесской области в 2015 г. сократилось, пусть незначительно, но сократилось. И по мясной группе, и по рыбе и морепродуктам (это в Одессе!), и по фруктам и ягодам, и даже по хлебу и хлебопродуктам. В целом по Украине, кстати, тоже зафиксировано сокращение, причем гораздо более существенное, чем на Одесщине. Мяса украинцы в 2015-м съели почти на 10% меньше, чем в 2013-м (представьте себе, что было бы при сравнении с 1913-м). Рыбы и морепродуктов — на 34%, фруктов и ягод — на 24,6%. Получается, что одесситам плохо, но жаловаться на жизнь и на судьбу им грешно. У других еще хуже, заметно хуже. При этом негативная тенденция сохраняется. Цены продолжают неуклонно расти (с начала текущего года уже выросли на 5,7%), тарифы не растут, а взлетают, все выше и выше. Зарплаты же, наоборот, идут вниз. 57,5% расходов семьи в Одесской области приходится на продукты питания. На ЖКХ идет 13%, уже с осени будет идти больше, гораздо больше. Доля затрат на питание в общей структуре расходов является, как известно, одним из показателей благосостояния населения: чем выше доходы, чем выше уровень благосостояния, тем меньше доля, о которой идет речь. Среднестатистический гражданин США тратит на еду 6−7% месячного бюджета, в развитых странах Европы этот показатель выше — 10−15%. В Турции и в Центральной Европе — около 20%. В России — 28,5, в Беларуси — 39,2. «Сытая» по украинским меркам Одесская область отстает от России вдвое, от Турции втрое. Где уж тут мечтать о Европе, если там отставание почти в четыре раза!

В такой ситуации в Одессе, да и на Украине в целом, стоило бы проводить парады не превратно истолкованной «гордости», а бедности. Впрочем, никому в коридорах власти ни в Киеве, ни в Одессе это в голову не приходит. И, смею вас уверить, не придет. А вот что пришло в голову кому-то в столице, это превратить Одессу и Одесскую область в… столицу ЛГБТ-туризма, международного, естественно. Чтобы у нас стало, как в Европе. Согласно опросам общественного мнения, большинство одесситов выступало против проведения в городе гей-фестиваля, и особенно гей-парада. Многие из них не понимали, в чем вообще смысл подобных манифестаций. Их мнение никого не заинтересовало. Вот это уже точно — как в Европе!

Нынешний киевский режим захватил власть, прикрываясь Европой. Ныне, продолжая злоупотреблять Европой, режим П. Порошенко предлагает украинцам повестку дня, в корне отличающуюся от того, что им необходимо. Киевский гей-парад и одесский гей-фестиваль — события из той же оперы. Цель подобных акций — отвлечение внимания от нехватки хлеба насущного, от размышлений о том, кто виноват, что гражданам одной из богатых природными, в первую очередь сельскохозяйственными, ресурсами стран Европы хронически не удается накормить досыта свои семьи. «АТО» — это отвлекающий маневр куда более широкого размаха. Провокационные вылазки диверсионных групп — новая разновидность маневрирования киевской власти, направленного на решение все той же задачи отвлечения внимания людей от грубой и жестокой реальности, в которую их втянули под видом «интеграции в Европу».

…В ходе одного из подходов к прессе председатель оргкомитета «ОдессаПрайд-2016» А. Леонова вдруг решила сообщить журналистам, что фестиваль организовали исключительно граждане Украины, «поддерживающие территориальную целостность страны».