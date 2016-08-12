Отношения между Казахстаном и Россией порой напоминают бразильский или турецкий сериал: сегодня — мир да любовь, а завтра — развод и девичья фамилия. И снова любовь, затем снова развод. Причем перепады в настроениях наблюдаются в основном у жителей Казахстана — как простых смертных, так и элиты. Со стороны России отношение стабильно ровное.

Казахстан

Впрочем, иногда Жириновский или Лимонов нет-нет да и выскажутся по теме возврата исконно русских земель, которые сейчас являются казахскими. В самой России такие заявления проходят почти незамеченными. В Казахстане подобные выступления воспринимают куда серьезнее: как повод браться за оружие и отстаивать территориальную целостность.

Проходит время. Россия так и не вводит свои войска, не аннексирует северные области Казахстана. Остывают горячие головы казахских национал-патриотов. И снова мир да любовь.

Но при этом в Казахстане зорко следят за всем, что творится как в России, так и самой Россией. Оттого и часты публикации — пророссийские и антироссийские — в казахстанских СМИ. Можно сказать, ни дня не проходит без упоминания соседнего государства всуе. Вот и за прошедшие семь дней без России не обошлось.

Русская государственность — наследство китайцев

В Казахстане очень трепетно относятся к истории: к истории казахской государственности, к традициям и к генеалогии. Практически каждый знает наизусть свое шежире (генеалогическую родословную) вплоть до седьмого колена. Не знать своих предков считается большим позором.

Предков получается немало. И, отслеживая их жизненный путь, иногда представляется случай сделать историческое открытие, а то и написать фундаментальный труд по истории Казахстана, если повезет — вызывающий ажиотаж и споры среди историков других стран.

На минувшей неделе некоторые казахстанские СМИ перепечатали материал российской газеты «Аргументы недели» под заголовком «Историки по-новому взглянули на взаимоотношения России и Казахстана». В этой статье обозреватель Сергей Виноградов делает краткий обзор новой книги казахстанского историка и политолога Султана Акимбекова под названием «История степей».

«Последние лет двадцать, а то и больше, у нас в России не утихают споры. Все хотят выяснить, кто мы такие есть. Европа или Азия? Или Евразия? И откуда есть пошел русский мир? От Киевской Руси? От Византии? От монголов, завоевавших русские княжества в XIII веке и навязавших Руси свою систему управления? А может, и не навязавших. Ведь по утверждению многих уважаемых историков, монголы только дань с русских земель брали да ярлыки на княжение выдавали. А князья уж правили, как умели. И систему управления выстраивали так, как им было удобно. В общем, споры продолжаются, и конца им не видно. Как мы думали, это наши, внутрироссийские споры. Наш, внутренний вопрос. Наши заботы. И, например, к попыткам западных авторов вклиниться в вечный российский спор относились хоть и с любопытством, но весьма скептически. Но, оказывается, есть и взгляд с Востока. Так сказать, со стороны потомков тех, кто непосредственно участвовал в российских событиях уже многовековой давности. В этом смысле очень для нас поучительна недавно вышедшая книга казахстанского историка Султана Акимбекова «История степей: феномен государства Чингисхана в истории Евразии» — отмечает в предисловии к обзору Сергей Виноградов.

Чем же поучительна эта книга и почему она вызвала интерес у российской прессы?

«Конечно, основное внимание в книге уделено истории Монголии, Китая, Казахстана и Средней Азии. Но и России нашлось место в 900-страничном труде. И это тем более интересно, что так называемый русский вопрос рассматривается здесь как часть некоего глобального исторического процесса. В частности, Акимбеков, не претендуя на истину в последней инстанции, просто размышляет вместе с нами. И вместе с нами пытается понять, каким образом изначально аморфные русские княжества постепенно превратились в сильные и даже деспотичные. Автор приходит к выводу, что на этот процесс повлияла монгольская имперская традиция и связанная с ней откупная система, установленная в период монгольского владычества над Русью. Князья брали у монгольского государства откуп на сбор налогов с населения, которое стало податным, полностью зависимым от князя. А в случае неповиновения князья обращались за помощью к тем же монголам. И эту помощь получали. Таким образом, податная система была выгодна как монголам, так и князьям. И она же легла в основу традиций государственного управления», — поясняет обозреватель.

При этом, судя по книге, монгольская государственность сама является следствием китайских традиций.

«Следовательно, как полагает Акимбеков, русская государственность при посредстве монголов стала чуть ли не прямой наследницей государственности китайской. Этим он (Акимбеков— ИА REGNUM ) объясняет возникновение централизованного управления, появление почтовой службы, таможни, системы сбора налогов и т.д. При этом, вопреки устоявшемуся в России мнению, Акимбеков в становлении русских государственных традиций полностью исключает роль Византии. Хотя, казалось бы, именно пришедшее из Византийской империи христианство во многом повлияло на становление, по крайней мере, Московской Руси», — удивляется Виноградов.

Есть в книге Акимбекова и другие открытия для российского обывателя. К примеру, то, что «именно в период монгольского господства Русь стала оформляться в государство централизованное». Или то, что «Монгольская империя, в отличие от всех остальных кочевых государств, была, в первую очередь политическим проектом Чингисхана. В основе этого проекта — только семья основателя империи».

Подытоживая свой обзор, Сергей Виноградов пишет: «Для нас, россиян, исторические перипетии наших ближайших соседей чрезвычайно важны. Потому что слишком многое нас связывает, и слишком большое влияние мы оказывали друг на друга на протяжении веков. Поэтому «История степей» — это в огромной мере и наша история. А историю надо знать».

Неправильный угол зрения

Впрочем, не только история Казахстана вызывает у россиян отличную от казахской оценку. События дней текущих тоже, как выясняется, расцениваются в России не так, как надо. Этой теме на минувшей неделе была посвящена статья в казахстанской газете Central Asia Monitor (CAM). Статья так и называется: «Российские СМИ оценивают события в Казахстане совсем иначе, чем мы сами».

«Российские СМИ пишут о Казахстане не так часто, особенно если сравнить с тем огромным потоком информации, который ежедневно выдает наша пресса о северном соседе. Однако есть у журналистов РФ ряд излюбленных «казахских тем», которые они готовы смаковать долго и упорно. И в прошедшие летние месяцы это проявилось довольно выпукло», — пишет автор материала.

Забегая вперед, отмечу, что внимание автора привлекли газеты «Комсомольская правда», «Взгляд» и Федеральное агентство новостей.

«Нынешним летом под прицелом российских СМИ оказался «неудавшийся госпереворот» в Казахстане и все, что ему сопутствовало. Казалось бы, в этом нет ничего удивительного, если бы не интерпретация произошедших событий (на поводу у которой часто шли и казахстанские СМИ). Дело в том, что российские коллеги рассматривали их по большей части через призму противостояния РФ и Запада. Без тени сомнения они заявляли, что смена власти в Казахстане должна была пройти именно по украинским лекалам, а конкретно — с целью создания пояса нестабильности вокруг России. Вот, к примеру, выдержка из колонки обозревателя «Комсомольской правды» Александра Гришина, посвященной актюбинским терактам: «Устроить хаос на гигантской территории с большой долей русскоязычного населения — это значит, с очень высокой вероятностью, втянуть в конфликт и Россию. В условиях санкций из-за Крыма и т.д. это означает не просто ослабить внимание к происходящему на Украине, но и ослабить Москву, получить повод для новых санкций, а там, если повезет, и перенести конфликт на российскую территорию. При помощи бородачей, соседних или усердно пестуемых экстремистами местных радикалов», — цитирует Central Asia Monitor своих российских коллег.

Дальше автор публикации упомянул нашумевшую в Казахстане статью «Каких рисков нам ждать от наступающего августа?» директора аналитического департамента компании «Альпари» Александра Разуваева, опубликованную в газете «Взгляд».

«Александр Разуваев, размышляя об экономических и политических рисках, которые ждут Россию в августе 2016-го, высказал такое мнение: «В качестве военных рисков рассматриваются прежде всего Казахстан и Восток Украины. Казахстан — ключевая страна Евразийского союза, член ОДКБ и новая мишень для террористического интернационала. В случае серьезного осложнения ситуации Россия просто вынуждена будет вмешаться. Большая Чечня на южных границах России однозначно Москве не нужна». Разумеется, это не могло не вызвать волну возмущения среди казахстанского экспертного сообщества, которое зачастую закрывает глаза на опрометчивые заявления соседей (ввиду их многочисленности). Политолог Султанбек Султангалиев, посоветовав российским коллегам быть весьма осторожными в своих высказываниях, даже назвал их «главными проблемами России» наряду «с дураками и дорогами», — говорится в публикации.

Как уже отмечалось выше, толика внимания досталась и Федеральному агентству новостей.

«Естественно, что на фоне происходящего некоторые российские СМИ поспешили затронуть вопрос самочувствия русских граждан Казахстана. И здесь, на наш взгляд, особенно выделилось Федеральное агентство новостей, опубликовавшее статью «Россия в стороне не останется: эксперты об угрозе майдана в Казахстане». Ее автор задается вопросами: «Как же в случае успеха казахстанского «майдана» и победы националистов поведут себя русские жители этой страны? Насколько заразителен для них пример Новороссии, явившейся ответом на приход неонацистов к власти в Киеве?» Отвечая на них, правозащитник Матвей Цзен отметил, что русское население Казахстана вряд ли сможет сыграть важную роль в любых событиях гипотетической казахстанской революции: «России все равно, будет ли этот режим русофобским или русофильским, это не входит в интересы РФ, — поясняет свою позицию эксперт. — Но если в Казахстане будут приходить к власти антироссийские силы, которые ориентируются на Вашингтон или Пекин в большей степени, чем на Москву, то Россия будет действовать», — полагает он».

Завершая свой обзор российской прессы, казахстанский журналист приходит к выводу, что посыл их публикаций сводится к одному: «целятся в Казахстан, а стреляют в Россию»…

«И ладно, если бы он был адресован только российской аудитории. С учетом мощного влияния российских медиа на казахстанских граждан остается только догадываться, какой след произошедшие события оставили в их сознании и каких последствий от такой «информационной промывки» следует ждать в будущем», — резюмирует автор.

Хор про турецкого султана

Вопросы, поднятые Central Asia Monitor, безусловно, правомерны, поскольку российское информационное поле имеет значительное влияние в Казахстане. Понятно, что казахстанцам хотелось бы получить и обратную ситуацию: когда казахстанские СМИ влияют на умы россиян. Но даже казахстанские события в российской прессе отражаются в совсем небольших объемах.

Правда, бывают и исключения. История о том, как президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на этой неделе поспособствовал восстановлению российско-турецких отношений, вышла практически во всех средствах массовой информации. ИА REGNUM подробно писало об этом. Отметим только, что в казахстанских СМИ история о том, как казахстанские дипломаты помогали писать письмо Эрдогана Владимиру Путину, и о том, какой вклад внес в это дело Нурсултан Назарбаев, была освещена весьма широко, но преимущественно перепечатками из российских и турецких СМИ.

К примеру, международное информационное агентство «Казинформ», являющееся, по сути, одним из главных рупоров госпропаганды, сделало обзор турецких публикаций, в которых президент Казахстана награждается самыми лестными эпитетами.

«Заслуживают внимания оценки некоторых турецких аналитиков, которые прогнозировали, что урегулирование турецко-российских отношений под силу только президенту Казахстана. В своей авторской статье «Турецко-российская напряженность может быть разрешена под руководством Назарбаева», опубликованной на сайте агентства Cihan"на английском языке 22 января 2016 года, директор аналитического центра Ankara politikalar merkezi Хасан Канболат указал на роль и место Казахстана в системе международных отношений. При этом он подчеркнул, что авторитет президента Назарбаева на мировой арене позволит стать медиатором между враждующими сторонами, особенно, когда это касается Турции и России. Таким образом, в подобных материалах, нашедших место на первых страницах турецких СМИ, особо подчеркивается, что президент Казахстана стал инициатором восстановления турецко-российских отношений, которые постепенно возвращаются на прежний уровень добрососедства. Наряду с этим в последние дни в посольство Казахстана в Турецкой Республике поступают телефонные звонки и письма из разных уголков страны от представителей экспертных и деловых кругов, задействованных в сфере туризма и сельскохозяйственной отрасли, с выражением неподдельной благодарности и признательности президенту Казахстана Н. Назарбаеву», — говорится в обзоре.

Пора кончать с Европой

О непререкаемом авторитете президента Казахстана Нурсултана Назарбаева пишет и казахстанская газета «Время». Причем комплименты в адрес Назарбаева звучат из уст не казахстанского, а российского политолога — лидера движения «Суть времени» Сергея Кургиняна. Статья называется «России пора покончить с мечтой об объединении с Европой».

«В Казахстане есть политический лидер — Нурсултан Абишевич Назарбаев, который управляет ситуацией легким шевелением пальцев. Он добился полной управляемости Казахстаном и шутя может создать один политический рельеф или другой. Он как Господь Бог может сотворить любой мир», — дает Сергей Ервандович характеристику казахстанскому лидеру.

Отвечая на вопрос корреспондента о том, есть ли у России необходимость в углублении отношений с Казахстаном, российский политолог отмечает, что «при существовании России в качестве самостоятельного мирового центра сил это придется сделать обязательно».

«Конечно же, вы знаете, есть и экстремистские силы, как в числе казахов, которые говорят «да нам эти русские даром не нужны», так и среди русских, которые говорят «мы заберем по Солженицыну часть земли, но не более того». Но это — не Путин и не Назарбаев. Эту игру ведут другие люди. Для России входить в Европу или в какой-либо другой союз и тащить за собой Казахстан — это безумие. А вот создавать самостоятельный центр мировых сил, отказавшись входить в Европу, — тогда, конечно же, в первую очередь надо брать Казахстан. В союзники. Не крепостного под нагайкой казака, а именно полноправного союзника. И делать это надо очень мягко. Но это уже другой тип стратагемы. Это сделают те, кто скажет, что европейская мечта была ошибкой и мы начинаем новую сборку. Как только русская элита это скажет и проявит гибкость, а не будет вести себя нахраписто «все под нас должны лечь», вот тогда Новый Союз будет создан, и очень быстро. И его создание начнется в Азии», — поясняет Сергей Кургинян.

Что касается будущего, то, по его мнению, через 10 лет в мире будут новые центры сил с населением до 500 миллионов человек. И России надо забыть про объединение с Европой, но обратить свой взор на Казахстан, Киргизию и других своих соседей. Впрочем, и самим этим странам тоже надо крепко задуматься над вопросом сближения с Россией.

«Вот сейчас в Турции возобладает османизм сильно. И что будут делать Армения или Грузия? Ждать американской помощи? Но кто сказал, что эта помощь будет? А если сдвинутся большие плиты? Если османизм сдвинется в сторону Армении? Кто будет защищать от этого? Иран? А какова вероятность того, что Иран, решившийся защитить Армению, потом выведет из нее свои войска? Или может лучше все же стать вилайетом Османской империи? Это ведь тоже проходили. Не от хорошей же жизни шли к русскому царю за помощью. Все понимали, что и рука жесткая, и нрав суровый, но все равно лучше, чем персы или турки. И ничего не изменилось в геополитике. Прошло всего 25 лет, и мы видим, что уже шевелится Эрдоган. Пока еще робко. Но когда он зашевелится в полную силу, он же пойдет по привычным своим константам. А Америка не будет держать глобальный порядок. Она его нигде не держит. Она все в Египте сдала…» — считает Кургинян.

В завершении интервью политолог акцентирует внимание на том, насколько серьезно обстоят дела.

«Если за эти 10 лет наши элиты не примут конкретных решений, то могут быть любые последствия. Идет укрупнение пространства. Снова собираются империи. Собирается халифат. Китай будет расширяться, как и подобает супербрату. Что-то должна будет сделать Персия, поскольку в халифат она не войдет, учитывая шиитское вероисповедание, а воевать ей не хочется. Значит, придется прикупать что-то фарсийское, чтобы не умереть. Дальше эти плиты начнут перестукиваться. Мир будет перестроен. Пусть не через 10, но через 15 лет. Так что все это — незаконченный спектакль», — отмечает Кургинян.

Вместо послесловия

Во время встречи с редактором одного из казахстанских онлайн-СМИ зашел разговор про российско-казахстанские отношения. Собеседник вспомнил историю конфликта с российским послом в Казахстане и высказал свои соображения по вопросу российского влияния в стране: «Я ему говорю: вы понимаете, что вы, как посол, должны проводить титаническую работу по разъяснению политики того государства, интересы которого вы здесь представляете? Но вы ведь ничего не делаете! Поэтому про вас тут никто ничего не знает. Знают, что есть на карте Алма-Аты белое пятно под условным названием Генеральное консульство Российской Федерации. И все. А вы, как канцелярские крысы, только печати и штампики ставите всем, кто желает в Россию выехать. Да с турфирмами по туристическим турам работаете. Вот и вся ваша деятельность. А он мне в ответ: «Неправда. Мы с различными организациями работаем и с общественными объединениями». Я ему отвечаю: «Вот и заметно, что вы работаете с какими-то неизвестными организациями, которые вас с собой в эту бездну неизвестности и тянут». В общем поругались мы сильно. Но ситуация с тех пор так и не изменилась. Я даже не знаю, кто сейчас у нас генконсул. Тут вся проблема в том, что в России с прежних времен осталась твердая уверенность, что все бывшие советские республики спят и видят, как бы снова войти в состав России. И не понимают, что никто уже этого не хочет. Жизнь уже другая. Поэтому вот и проблемы возникают. Да и не уважают в России чаяния наших республик».

Показателен такой пример: 10 августа новый федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, выступая в Казани на круглом столе на тему «Информационные технологии и права человека — опыт Республики Татарстан», дважды назвала Татарстан Казахстаном.

Известный казахстанский политолог Марат Шибутов по этому поводу пошутил: «Ну, ей простительно — она же доктор юридических и философских наук всего лишь».

Но людей, которые относятся с юмором к таким ляпам, в Казахстане с каждым днем становится все меньше.