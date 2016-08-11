Встреча в Москве президентов России и Армении Владимира Путина и Сержа Саргсяна завершила «восточный цикл» политико-дипломатических действий России, начавшийся в Баку с саммита глав России, Азербайджана и Ирана, продолжившийся в Санкт-Петербурге, где Путин принимал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана. Учитывая, что темы переговоров в Баку и в Санкт-Петербурге так или иначе затрагивали и интересы Армении, Москва решила закольцевать этот цикл личной встречей с лидером Армении. К тому же, в отличие от Азербайджана и Турции, Армения для России, как заявил Путин в ходе переговоров со своим армянским коллегой Саргсяном в узком составе, является главным стратегическим партнером в Закавказье. По словам Путина, «мы последовательно строим союзнические отношения, причем по самым чувствительным линиям, и на международной арене, имея в виду прежде всего пространство СНГ».

kremlin.ru Владимир Путин и Серж Саргсян на совместной пресс-конференции. Москва, Кремль, 10 августа 2016 года

Кстати, импульсы по одной из таких линий хорошо прочувствовали в России, когда в начале апреля вспыхнула карабахская война, грозящая дестабилизировать ситуацию на ее южных рубежах с потенциальным подключением некоторых других государств. Поэтому усилия Москвы по формированию регионального альянса с участием Азербайджана и Ирана, носящего главным образом экономическое содержание, выстраивание широких коммуникационных коридоров Север — Юг объективно выводит за скобки стремление решать имеющиеся региональные конфликты только силовыми средствами.

С другой стороны, Москва просчитывает и возможные варианты участия Армении в предлагаемых коммуникационных схемах, учитывая, прежде всего, то, что эта страна, в отличие от соседних Азербайджана и Грузии, уже интегрировалась в Евразийский экономический союз. В то же время Армения — единственное государство в этом союзе, которое находится в состоянии вооруженного конфликта с Азербайджаном из-за нагорно-карабахского конфликта. Не случайно Путин в беседе с Саргсяном отметил, что «в ходе встречи в Баку с президентом Азербайджана Алиевым мы, конечно, не могли пройти и мимо этой острой темы» и проинформировал своего армянского коллегу о результатах своих бакинских бесед.

Тут не было никаких неожиданностей, поскольку накануне своего визита в Баку и в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым он четко высказал свою позицию. Путин назвал заблуждением заявления о том, что Россия пытается монополизировать работу, связанную с нагорно-карабахским урегулированием, отодвинуть в сторону других посредников, отметив при этом, что Россия не намерена навязывать Азербайджану и Армении готовые рецепты по решению конфликта и призывает конфликтующие стороны «выйти на компромиссное решение — без победителей и побеждённых».

Напомним, что ранее в некоторых СМИ циркулировали слухи о том, что с участием Москвы якобы готовится какой-то сценарий по освобождению ряда районов в обмен на признание так называемого промежуточного статуса Нагорного Карабаха. Более того, эти слухи были быстро подхвачены многими зарубежными СМИ и выдавались как за реальный факт, на основе которого выстраивались некие «геополитические планы переориентации политики России в Закавказье в сторону Азербайджана». Так, к примеру, глава бакинского Центра политических инноваций и технологий, политолог Мубариз Ахмедоглу совершенно безапелляционно заявлял: «Всем известно (!), что решение данного конфликта подразумевает и возвращение самого Нагорного Карабаха в состав Азербайджана», который «обещал самый высокий статус автономии». В свою очередь, директор Института политических исследований Сергей Марков уверял, что «урегулирование нагорно-карабахского конфликта сейчас весьма близко к завершающему прорыву», и что «прорыв может произойти по так называемой «казанской» формуле, суть которой в том, что должен произойти обмен семи районов вокруг Нагорного Карабаха, оккупированных Арменией, на деблокаду со стороны Азербайджана».

Кстати, нагорно-карабахскую «карту» разыгрывал и президент Эрдоган. Как сообщала турецкая газета Akşam, Эрдоган накануне визита в Россию заявлял, что «если в первую очередь пять районов Азербайджана будут освобождены от армянской оккупации, то в регионе в прямом смысле этого слова может начаться процесс нормализации». А в Санкт-Петербурге на пресс-конференции Эрдоган отмечал, что «США, Франция и Россия за более чем 23 года не смогли урегулировать нагорно-карабахский конфликт», и в «настоящее время президент России Владимир Путин работает над этим вопросом». В этой связи он предложил создать трехсторонний формат Азербайджан — Турция — Россия с «целью отслеживать и контролировать события в регионе». При этом Эрдоган выразил уверенность, что такой формат «будет способствовать урегулированию нагорно-карабахского конфликта».

В действительности же Эрдоган, как и Алиев, предлагает демонтировать Минскую группу ОБСЕ, «развести» в ней Россию с другими странами-сопредседательницами. Любопытно, что Алиев также подтверждал наличие некоего «российского плана» по урегулированию конфликта. Не случайно армянский журналист на совместной пресс-конференции Путина и Саргсяна обратился с просьбой к лидеру России прокомментировать ситуацию. И получил ответ: «Прежде всего, я полагаю, что в мои обязанности не входит комментировать высказывания своих коллег, в том числе в Азербайджане, Армении и где бы то ни было еще, — уточнил Путин. — Я думаю, что если вы хотите получить глубокую справку, то нужно обращаться непосредственно к авторам статей».

Москва еще раз подтвердила необходимость практической реализации достигнутых в Вене и в Санкт-Петербурге договоренностей по нагорно-карабахскому урегулированию в части создания системы мониторинга на линии соприкосновения конфликтующих сторон и введения международных наблюдателей. В свою очередь Саргсян заверил, что Ереван готов выполнять достигнутые ранее договоренности по нагорно-карабахскому урегулированию, и поблагодарил российскую сторону за участие в дипломатическом урегулировании конфликта. Таким образом, выясняется, что в нагорно-карабахском «уравнении» нет неизвестных величин и вся проблема состоит в факторе политической воли, которую должны проявить прежде всего в Баку и в Ереване.

В целом ситуация в Закавказье выглядит сложной, поскольку этот регион начинает переплетаться нитями различных альянсов: Россия — Азербайджан — Иран, Турция — Азербайджан, Турция — Грузия, Турция — Азербайджан — Грузия. А сейчас Анкара предлагает еще один альянс: Турция — Россия — Азербайджан. Придают ли эти моменты устойчивость региональной безопасности — вопрос открытый, так как существует и официально не оформленный альянс Армения — Иран и военно-политической союз Армении с Россией. Если взглянуть в прошлое, то можно увидеть, что между Россией и Ираном исторически существовали более тесные связи в Закавказье, нежели между Россией и Турцией, а в отношениях между Ираном и Турцией всегда были сложные проблемы из-за их геополитической конкуренции.

Азербайджан в первую очередь стремится поддерживать на самом высоком уровне отношения с Турцией, а с Ираном выйти на стабильный взаимовыгодный торгово-экономический альянс. Армения связана с Россией тесными союзническими отношениями и имеет устойчивые связи с Ираном. Поэтому до формирования нового баланса сил процесс согласования позиций и поиска компромиссов по урегулированию нагорно-карабахского конфликта будет, на наш взгляд, заторможен.

Перевести геополитическую ситуацию в регионе в новую плоскость будет непросто, точно так же, как найти развязки «узлов» конфликта так, чтобы «не было победителей и побеждённых». Тем не менее, как говорится, дорогу может осилить только идущий по ней. Главное, чтобы это была одна общая дорога, а не множество закоулков и переулков. «Россия заинтересована в снижении напряженности в отношениях между нашими соседями, — говорил президент Путин на встрече со своим армянским коллегой. — Продолжим оказывать всяческое содействие поиску развязок карабахского узла в рамках Минской группы ОБСЕ, а также в ходе прямых контактов с Ереваном и Баку. Надеемся, что Армения и Азербайджан смогут выйти на компромиссное, без победителей и побежденных, урегулирование имеющихся конфликтов». Пока к этим словам добавить нечего.