В зоне внимания украинской региональной прессы на неделе с 4 по 10 августа был Крым.

Иван Шилов ИА REGNUM

Федеральная служба безопасности России заявила о предотвращении подготовленных разведкой министерства обороны Украины терактов в Крыму, передает «Сіверщина» (Чернигов). Согласно сообщению, объектами терактов должны были стать критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. Как сообщили в ФСБ, в ночь с 6 на 7 августа в районе Армянска была обнаружена группа диверсантов. «На упреки Москвы ответили в Службе безопасности Украины, — информирует издание. — По словам советника СБУ Юрия Тандита, «Украина не захватывает и не возвращает силой свою территорию, и не будет этого делать». А жаль, что не собирается…».

Российские спецслужбы задержали за организацию терактов, которые готовились на территории Крыма, Евгения Панова, пишет «Индустриалка» (Запорожье). 39-летний мужчина из Энергодара, он один из лидеров местной самообороны, работал водителем на Запорожской АЭС, был призван по мобилизации в 37-й отдельный мотопехотный батальон ВСУ, где имел позывной «Юджин». В августе прошлого года ушел на дембель. Друзья мужчины отмечают, что с 8 августа он перестал выходить на связь. А родные Евгения Панова настаивают на том, что его выкрали и силой увезли на полуостров. «Мой родной брат Евгений, житель города Энергодар Запорожской области, в субботу утром 6 августа уехал на встречу с друзьями и пропал, — утверждает Игорь Котелянец. — Эту поездку заранее он не планировал, в эти дни он собирался поехать в Запорожский военный госпиталь на плановую реабилитацию, после участия в «АТО». В последний момент поездку в госпиталь пришлось отменить, Евгений на своей машине уехал к друзьям на дачу. Перезвонил он жене в субботу вечером, сказал, что у него все нормально, и пообещал, что в воскресенье, а самое позднее в понедельник утром будет дома. Поскольку у него старый телефон и он часто садится, то жена спокойно ждала его дома, и только факт, что он не перезвонил в воскресенье, у нее вызвал тревогу. Когда в понедельник Евгений не вернулся, жена позвонила родным. Мы бросились его искать. Узнали, где он, только в среду из средств массовой информации».

В минувшее воскресенье российская «оккупационная» власть без всяких объяснений прекратила пропуск людей на полуостров с материковой Украиной, пишет «Новий день» (Херсон). Из-за искусственно созданных «оккупантами» очередей на административной границе с Крымом у людей не выдерживали нервы. На пункте пропуска «Чонгар» автомобиль с украинской регистрацией создал конфликтную ситуацию и пытался прорваться вне очереди. На просьбу пограничников вернуться на свое место гражданин, находившийся в автомобиле, отреагировал бранью. Дальше — больше, водитель пытался прорваться через границу и едва не сбил пограничника. Наряд вынужден был сделать предупредительный выстрел вверх и задержать двух мужчин, находившихся в автомобиле. Они переданы представителям Национальной полиции… Перекрытие дороги в Крым в будущем может повторяться сколько угодно раз. Причем, представители «оккупационной» власти даже не обременяют себя какими-то объяснениями.

На Херсонщине даже после открытия пунктов пропуска через «административную» границу с «оккупированным» Крымом напряжение только возросло, рассказывают «Херсонцы» (Херсон). Как заявил председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев, он «хотел бы попросить украинцев от себя лично: удержитесь от поездок в Крым, в том числе на отдых». По словам губернатора, в этом году Херсонская область ждет до 3,5 млн. отдыхающих, хотя «очень много негативной информации забрасывается российской стороной. Когда мы заявляем публично, что Херсонскую область уже посетило около трех миллионов отдыхающих на фоне грустной ситуации в Крыму, очень выгодно корреспондировать картинки о том, как здесь опасно. Специально создаются различные мифы, цель — сорвать курортный сезон».

Как узнал «Реал» (Винница), мэрия Винницы хочет запретить туроператорам работать с Крымом и «оккупированной» частью Донбасса. Крымское направление в курортный сезон до 2014 года было одним из самых популярных среди винничан. В связи с «аннексией» полуострова и «оккупацией» части Донбасса ситуация несколько изменилась — городские власти хотят принять решение, запрещающее рекламу туров на эти территории. Соответствующее решение рассмотрят на очередном заседании исполкома горсовета. Запретить отправлять группы на «занятую российскими войсками» территорию Украины в мэрии не могут — не имеют полномочий вмешиваться в хозяйственную деятельность предпринимателей, но вопросы рекламы остаются в введении местной власти. Поэтому формулировка будет именно таковой. Стоит отметить, что курорты Крыма по-прежнему предлагались винничанам летом 2014 и 2015 годов. Сколько автобусов с горожанами туда отправили, подсчитать сложно, но, видимо, популярность «крымского» направления падала. Нынешним летом мониторинг показал, что отправиться с группой на полуостров уже довольно проблематично. Тем не менее, дабы предупредить публичный набор туристов, власти решили принять превентивные меры.

К морю в Крым ехать уже не хочется, тем более — отвозить туда свои деньги, пишет «Рідне Прибужжя» (Николаев). У нас, как говорится, по месту жительства есть свое море — теплое, с песчаными пляжами, с «бананами» и вялеными бычками. Но вот, что увидела на месте корреспондент издания: «После нескольких часов релакса захотелось в туалет. Согласитесь, ничего удивительного в этом нет. Поинтересовалась у соседки, куда они ходят. В ответ услышала удивленное: «Так в море, куда же еще… Тут туалетов поблизости нет». Окинув пристальным взглядом окружающую действительность, обнаружила, что ни маленьких «деревянных домиков», типа сортира, ни биотуалетов тут действительно нет. То есть, нет самого необходимого для жизнедеятельности человека — отхожих мест. Понимаете — НЕТ! Ни бесплатно, ни за деньги, ни в какой другой форме! Следовательно, это означает, что тысячи отдыхающих, которые сейчас расслабленно нежатся на солнце с раннего утра и до позднего вечера, ходят по-маленькому (а может, и по-большому!) в воду. Причем это далеко не капля в море. Насколько известно из школьных учебников, нормальный взрослый человек в день мочится до 7 раз, выделяя при этом до полутора литров мочи… Стало не по себе. Иду дальше, по направлению к зеленым насаждениям. Оказалось, что на побережье нет урн, более того, по дороге не посчастливилось увидеть хотя бы одну раздевалку, не говоря уже о душевых или рукомойниках. Убирается береговая линия из рук вон плохо, скамеек для отдыха нет, наружного освещения нет, мусорных свалок уйма, антисанитария, вокруг валяются пластиковые одноразовые стаканчики от пива, пустые пластиковые бутылки, целлофановые пакеты, упаковки от мороженого. Дороги в ужасном состоянии, трава некошеная».

На Европейской площади Днепропетровска появились урны, украшенные национальной символикой, передает «Днепр вечерний» (Днепропетровск). Урну с гербом Украины журналисты издания обнаружили возле крыльца одного из магазинов на Европейской площади. Продавцы магазина не знают, кто украсил мусороприемник гербом. Рабочие, убирающие утром площадь, тоже пожали плечами: «Недавно какие-то активисты ее расписали…». Креативность этого творения стоит отметить. Вот только лучшее ли это место для нанесения герба страны? Ведь в урну бросают только отходы… Новаторство излишне креативных патриотов вызвало шквал осуждения в соцсетях.

В эти августовские жаркие дни стоящее в позе «дачника» население Украины получило от премьера Гройсмана целый мешок шикарных подарков, все прелести которых им придется оценить очень скоро, рассказывает «Жизнь Луганска» (Луганск). Каждая группа населения получила «по заслугам». Малышей лишили прививок — уже два пятилетних ребенка чуть не погибли от столбняка. Студентов планируют избавить от стипендий, министерство образования уже получило соответствующий проект постановления от кабинета министров. Старики будут ограничены в субсидиях на оплату ЖКХ, что позволит забирать управляющим конторам их квартиры за долги. Школьники теперь будут обязаны платить за свое питание в школах и забыть о бесплатных кружках по интересам. Ну, а вишенка на торте будет сюрпризом для всех слоев населения: энергичная команда Гройсмана подготовила некий документ, под туманным названием: «Про реалiзацiю пiлотного проекту щодо цiноутворення на товари i послуги у сфери виробнiцтва та реализацii продовольчих товарiв». Это воистину ордер на геноцид с голодомором украинцев! Под видом «мониторинга рентабельности ценообразования», планируется провести максимальное повышение цен на все группы товаров, упаковку, аренду торговых площадей и оборудования. По сути, снимаются все ограничения в формировании ценообразования! Теперь возможно все.

Московский патриархат готовит бойцов «АТО», сообщает «Реал» (Винница). 12 августа начала работу третья лагерная смена православной военно-патриотической парашютно-десантной школы в Погребище Винницкой области. На этот раз ее участниками стали 19 детей «киборгов», в том числе участников «АТО». На базе школы действует палаточный лагерь, где дети совмещают изучение духовных истин с военным делом: прыжки с парашютом, рукопашный бой, огневая подготовка. Ранее школу ежегодно за две смены проходили 200 юношей и девушек. В связи с ростом желающих в 2016 году впервые открылась третья смена. Выпускникам школы рады во всех аэромобильных и не только частях Вооруженных сил Украины. Многие из ребят уже стали участниками «АТО». Ну, а в самой Тульчинской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата серьезно обиделись на Анатолия Матвиенко, вложившего деньги в строительство храма в Бершади. Обещав ранее передать церковь религиозной громаде, парламентарий передумал и собирается недвижимость подарить городу. Передача строения в коммунальную собственность привела к нешуточному скандалу. Верующим говорят, что у них отбирают храм. Политик ставит конкретное условие. Он считает, что местные власти могут передать в пользование церковь любой конфессии «до создания Единой поместной украинской церкви». Такая формулировка указана в дарственной депутата. И именно она возмутила епархию, поскольку там считают, что к такому решению нардепа подтолкнула новая тенденция украинского политикума по поддержке неканонических Церквей.

На сегодняшний день на Донбассе конфликты возникают не только между сторонами боевых действий, но и между украинскими военными, информирует «Полтавщина» (Полтава). Звонки, поступающие в волонтерскую службу эмоциональной поддержки «АТОЛ ЛИНИЯ» в Полтаве доказывают, что в последнее время эта проблема становится все более актуальной. За последние месяцы увеличилось количество звонков от лиц, которые были свидетелями или участвовали в конфликтах между украинскими военнослужащими. Причинами таких ситуаций сами бойцы называют эмоциональное выгорание. Об одной из таких ситуаций рассказывает координатор волонтерской службы эмоциональной поддержки «АТОЛ ЛИНИЯ» Ольга Алексеенко: «Недавно на мой личный номер около после 23 часов (после времени работы линии) поступил звонок от одного из бойцов. Звонил мужчина, по голосу — средних лет, немного навеселе, но говорил четко. Свое не слишком трезвое состояние он объяснил тем, что в другом состоянии ему не так «комфортно» было бы разговаривать. Он рассказал о том, что не решался говорить до этого — «разборки» среди своих вне боя. Иногда элементарный мордобой, но были случаи и с применением оружия».

Журналисты «Волинь» (Луцк) побывали на фестивале «Бандерштат»: «Историк Вахтанг Кипиани презентовал на фестивале карты «Топонимия Крыма» — карты с восстановленной исторической топонимикой, которая исчезла после депортации с полуострова крымскотатарского народа. Экземпляры таких карт передали и в луцкие школы… Кипиани был шеф-редактором в телевизионном проекте «Великие украинцы» и «адвокатом» Степана Бандеры в передаче. «Современной Украины не было бы без бандеровского проекта, — рассуждает историк. — Благодаря людям, которые ушли в лес, в подполье, у потомков сформировался миф о свободной Украине. Дети повстанцев сохранили эту память, а их внуки восстановили эту страну. Со Степана Бандеры не стоит лепить икону, но без него не было бы нынешней Украины».

Недавняя резолюция польского Сейма по делу польско-украинского конфликта на Волыни в 1943—1944 годах уже спровоцировала немало комментариев в политической и экспертной среде Украины, рассказывает «Zaxid.net» (Львов). Комментарии политиков (за исключением разве посла Украины в Польше Андрея Дещицы) лишний раз подтверждают любительский уровень украинского политического класса. В украинском политическом дискурсе наблюдается непонимание исторического контекста проблемы, специфики польско-украинских отношений в последние 25 лет, а также непонимание европейского измерения современного кризиса в польско-украинских отношениях. Политика современной польской власти, в частности историческая, во многих отношениях является антиевропейской. Европейская интеграция берет начало в катастрофе Второй мировой войны, в осознании ограничений и опасностей идеи национального государства, управляемого исключительно собственными национальными интересами. Процесс обработки и преодоления тяжелого наследия Второй мировой войны в конце концов был сведен к короткой формуле: признание вовлеченности в Холокост является современным входным билетом в Европу. В этой формуле «Холокост» следует понимать в узком и широком смыслах. В широком — как своеобразный символ и наиболее последовательная попытка «одной группы европейцев уничтожить каждого члена другой группы европейцев». Принятие этой формулы предусматривало основательное переосмысление национальной истории и исторической политики европейских государств. Варшава перед вступлением в Евросоюз тоже приняла эту формулу. Если сейчас Польша пытается вернуться к героически-мартирологической исторической политике, значит ли это, что и Украина должна повторять чужие ошибки? Украина только стремится стать членом ЕС. И если она хочет воспользоваться шансом, то должна быть просто образцовой в вопросах соответствия европейским критериям, в частности касающихся истории и памяти.