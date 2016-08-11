Это место сюрпризов, загадок и научных находок, уникальная природная лаборатория под открытым небом. 9 августа 1941 года главное камчатское чудо — Долину гейзеров — обнаружили Татьяна Устинова и ее проводник Анисифор Крупенин.

Фото из архива Кроноцкого государственного заповедника Татьяна Устинова в Долине гейзеров

«10.07 — 9.08.1941 год, — записала в полевом дневнике Устинова, — Маршрут: Кроноки — вулкан Крашенинникова — вулкан Кихпиныч — верховье Тёплой речки. Участники: Устинова, Крупенин. Лошадь Оленуха, собака Дружок. В походе пробыли 31 день».

Во время этого похода его участники наткнулись на обширное термальное поле с гейзерами и кипящими источниками, совершив одно из последних великих географических открытий на Земле. Сегодня Долина гейзеров — символ полуострова и самое притягательное место Камчатки. Ежегодно здесь бывает до 4000 человек. Природные комплексы от присутствия людей не страдают, заверяют в заповеднике: последние десять лет были потрачены на создание особой туристической инфраструктуры — настильных троп, смотровых площадок, вышек для наблюдения за животными и гостиничных домиков.

«За эти 75 лет во взаимоотношениях Долины и человека были разные этапы. Был и полный запрет на посещение, и массовый пеший туризм. Можно с уверенностью сказать, что та модель туризма, которая функционирует в Кроноцком в наши дни — самая оптимальная за всю историю заповедника», — отметил директор ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Тихон Шпиленок.

Если для туристов долина реки Гейзерной — место, где можно своими глазами увидеть невероятную красоту и мощь бьющей из-под земли воды, сделать редкие снимки, то для ученых — возможность поработать в природной лаборатории, где мать-Земля лишь слегка приоткрывает свои тайны, загадывая все новые и новые загадки. Одна из таких загадок — разноцветная почва Долины. Сейчас в районе реки Гейзерной работает очередная экспедиция, задача которой — найти взаимосвязь между температурой почвы и составом растительности, а также выяснить, что влияет на цвета грунта в Долине гейзеров. Для этого ученые собирают образцы так называемого «термозёма» — почву термальных полей. Год назад уже были получены данные о том, как температура и минеральный состав влияют на расцветку термальной глины. Её удивительное цветовое разнообразие — от сиреневого до ярко-жёлтого — отмечают все, кто попадает в Долину гейзеров.

Напомним, что Долина гейзеров находится на территории Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника, который является частью Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Она расположена в каньоне реки Гейзерной на участке длиной около 8 км и шириной до 4 км. На территории Долины можно наблюдать все известные современные формы гидротермальной деятельности — постоянно действующие и пульсирующие кипящие источники, горячие озера, гейзеры, грязевые и водные котлы, грязевые вулканчики, паро-газовые струи — фумаролы.