



khamenei-ir.deviantart.com Али Хаменеи

ООН защищает курдских боевиков в Иране

6 августа Верховный комиссар Организации объединенных наций (ООН) по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн осудил казнь 20 человек в Иране. К смертной казни они были приговорены по обвинению в терроризме и угрозе национальной безопасности исламской республики, передает агентство IRIB. Приговор приведен в исполнение 2 августа. Все 20 заключенных были этническими курдами и приверженцами суннизма. Группа боевиков задержана в июле 2016 г. в районе иранского Курдистана. Это уже не первая попытка со стороны ООН упрекнуть Тегеран в нарушении прав человека.

Первой реакцией стало письмо главы Совета по правам человека (СПЧ) Ирана Мохаммада Джавада Лариджани, которое он направил Зейду Раад аль-Хусейну. «Мы сожалеем, что заявление представителя ООН игнорирует масштаб преступлений, совершенных террористами. Иран приложит все усилия для обеспечения безопасности своего народа и продолжит решительную борьбу с терроризмом как внутри страны, так и за ее пределами», — приводит отрывок из письма агентство Tasnim News.

Иранский политик напомнил аль-Хусейну о «попытках террористов создать исламистскую группировку внутри Ирана, разбойных нападениях, убийствах мирных граждан и священнослужителей». Глава СПЧ ИРИ посоветовал ООН сосредоточиться на борьбе с реальной угрозой терроризма, с которой столкнулось мировое сообщество, а «не поощрять экстремистов, посылая двусмысленные сигналы».

Вслед за Мохаммадом Джавадом Лариджани в заочный спор с представителем ООН вступил глава судебной системы Ирана Садег Амоли Лариджани. Он заверил о готовности Тегерана сохранять свои принципы, в отличие от западных международных организаций, ООН и Верховного комиссара по правам человека.

«Иран никогда не пойдет на компромисс в вопросе борьбы с терроризмом. Мы никогда не поступимся своими религиозными, этическими и правовыми ценностями в угоду ложным заявлениям так называемых защитников прав человека. К сожалению, некоторые страны Запада и международные организации не отреагировали должным образом на террористические акты ИГИЛ (запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, когда они обезглавливали там людей. В тоже время, они упрекают нас за то, что мы искореняем террористов на своей территории. Это показывает их двойственного отношение к терроризму», — цитирует Садега Лариджани агентство ISNA.

По мнению главы судебной системы, результатом политики двойных стандартов стали теракты в США и Европе. «Иран не позволит превратить свою территорию в место постоянных террористических актов, которые пытаются совершать экстремистские движения. Активную помощь им оказывают некоторые региональные государства и Запад. Мы не позволим никому вмешиваться во внутренние дела и угрожать нашей национальной безопасности», — резюмировал главный судья Ирана.

3 августа министерство разведки Ирана сообщило о задержании 102 членов террористических группировок «Тоухид» и «Джихад». На счету преступников убийство 20 человек, а также 40 раненных. Группировка действовала в западной провинции Курдистан.

Иракский Курдистан ищет альтернативу Турции

9 августа заместитель генерального секретаря партии «Патриотический союз Курдистана» Бахрам Салех во главе высокопоставленной делегации прибыл в Тегеран. Бахрами провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани и спикером Меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани. Главной темой переговоров стала борьба с терроризмом, операция по освобождению Мосула и укрепление ирано-иракских экономических отношений в курдских районах.

Визит иракского политика начался с встречи с Али Шамхани. По мнению секретаря ВСНБ ИРИ, вопрос единства между различными террористическими группами остается ключевым для решения кризиса в Ираке.

«Уничтожение ИГИЛ (запрещена в РФ) в Ираке станет важным фактором в установлении мира и укреплении национального единства. Это одна из причин, по которой некоторые западные и региональные государства поддерживают «Исламское государство» и его идеологию. Они не заинтересованы в урегулировании иракского вопроса», — передает слова Шамхани агентство Tasnim News. Секретарь ВСНБ выразил готовность Ирана укреплять политические и экономические отношения с Иракским Курдистаном. Салех высоко оценил поддержку в борьбе с терроризмом, которую Иран оказывает Ираку.

В этот же день канал Press TV опубликовал интервью с представителем Регионального правительства Курдистана (КРГ) в Иране Назимом Дабахом, в котором он объяснил причину затягивания подписания нефтяного соглашения между Тегераном и Эрбилем.

«Иранское правительство сделало первым шаг к КРГ, предложив нефтяное соглашение. Уже прошло три месяца, а от Эрбиля нет ответа. Пришло время определиться: да или нет», — подчеркнул Дабах. По мнению представителя КРГ, на решение Курдистана влияет соглашение с Анкарой, в котором закреплены условия продажи нефти между Иракским Курдистаном и Турцией на 50-летний срок.

В середине июля 2016 г. Иран и КРГ договорились о технических деталях плана по строительству трубопровода мощностью 250 тыс. баррелей в сутки. Идея нефтепровода, соединяющего нефтяные месторождения Иракского Курдистана с нефтеперерабатывающими заводами Ирана, возникла в начале 2014 г. На это время приходится обострение разногласий между КРГ и центральным правительством Ирака по выплатам Багдада за экспорт нефти, который осуществляется через трубопровод Ирак-Джейхан. Помимо этого, усилилась напряженность в отношениях Анкары и Багдада по вопросам сирийского кризиса и отношению к деятельности ИГИЛ.

У Тегерана имеются тесные отношения с иракским центральным правительством в Багдаде. Власти Ирака опасаются односторонних соглашений КРГ с иностранными государствами по разработке нефтегазовых месторождений и торговле энергоресурсов. Запасы нефти в Иракском Курдистане оцениваются в 45 млрд баррелей.

Построят ли Иран и Индия крупнейший в мире подводный газопровод?

Управляющий директор Национальной иранской газовой экспортной компании (NIGEC) Али-Реза Камели сообщил о текущем состоянии переговорного процесса с Индией по строительству подводного трубопровода.

«Индийская сторона совместно с рядом европейских фирм изучила проект и подтвердила его целесообразность. Мы предложили три маршрута для транспортировки газа в Индию: по земле, по мелководью и глубоководный путь. Индийская компания остановилась на глубоководном маршруте и готова инвестировать в проект», — заявил Камели агентству Mehr News.

Переговоры между Тегераном и Нью-Дели о строительстве газопровода ведутся несколько лет. После заключения «ядерной сделки» и отмены антииранских санкций, Индия подтвердила свои намерения довести этот проект до конца. Газопровод по дну Аравийского моря имеет для Индии стратегическое значение.

К 2021 г. прогнозируется увеличение потребностей индийской экономики в голубом топливе в два раза до 517 млн кубометров в сутки. Реализация заявленного проекта позволит не только сэкономить, но и обеспечить безопасность транспортировки газа.