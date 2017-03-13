



ИА REGNUM Флаг Индии

Индийские СМИ в очередной раз распространили информацию о том, что совместный российско-индийский проект MTA (Multirole Transport Aircraft — многоцелевой транспортный самолёт) находится в тупиковом положении в связи с тем, что между сторонами отсутствует согласие в вопросе выбора двигателя для нового самолёта. Перспективный транспортник, именуемый в России Ил-214, должен был стать заменой для всех устаревающих Ан-32 в составе ВВС Индии (более 100 бортов), а также обновить парк военно-транспортной авиации России, заменив далеко не новые Ан-12, Ан-26 и Ан-72. MTA должен был обладать грузоподъёмностью 32 тонны, лететь при полной загрузке на расстояние 2000 км и иметь крейсерскую скорость 800 км/ч. Подробнее: Российско-индийский проект смены Ан-32 завис

Все дело в двигателе?

Информация о том, что проект MTA зашел в тупик, не нова — первые новости об этом из Индии появились ещё в декабре 2015 года. Тогда индийские источники писали о том, что установка на самолёт новой модификации проверенного временем российского двигателя ПС-90 не устраивает Дели, тогда как Москва категорически отказывается пересмотреть это решение. Индийская сторона требует разработать двигатель «с чистого листа», оснащенный электронно-цифровой системой управления (FADEC), обеспечивающей минимальный расход топлива, а представители «Объединённой авиастроительной корпорации» (ОАК) считают при этом, что ПС-90 вполне достаточно для реализации заданных изначально тактико-технических характеристик. При этом российская сторона также указывает на то, что изначально вопрос о разработке нового двигателя Индией не ставился. Подробнее: РФ и Индия расходятся в вопросе разработки военно-транспортного самолёта

В итоге, такая ситуация привела к тому, что в январе 2016 года директор ОАО «Авиационный комплекс имени Ильюшина» Сергей Вельможкин заявил о том, что проект MTA замораживается из-за позиции индийской стороны. Тем не менее неспешные работы по созданию как минимум российской версии Ил-214 идут — проводится «продув» полноразмерного макета самолёта в аэродинамической трубе.

MTA: жив или мёртв?

Что касается перспектив самолёта в Индии — то Дели не имеет «россыпи» альтернативных вариантов — авиапарк стареет, а предложить заточенную специально под Индию машину да еще и с высоким уровнем локализации производства пока некому. Демонстративное подписание меморандума с Украиной в марте 2016 года не имеет под собой никаких реальных оснований, кроме как торга, — в нынешнем положении эта страна вряд ли может всерьез рассматриваться в качестве разработчика перспективной авиации. Что же касается альтернатив на западе — то они имеются: например, военно-транспортный самолёт С-130. Однако производить его в Индии американцы вряд ли позволят, да и цена наверняка будет выше. А европейский A-400M и вовсе такой «сырой», и пока ещё неудачный, что закупать его может только очень «рисковый» человек. Поэтому имеется далеко не нулевая вероятность того, что в итоге Россия и Индия придут к какому-то консенсусу. Особенно в свете того, что в РФ активно идёт разработка нового авиадвигателя ПД-14, одна из модификаций которого может быть установлена на Ил-214.

Совместные проекты с Индией — сложности стоят того

Помимо MTA, Россия ведет с Индией и другие совместные проекты в сфере ВПК. Имеется опыт как налаживания сборки и частичного производства российской военной техники на территории Индии (например, танков Т-90С), так и создания модификаций российских изделий специально под требования заказчика — это истребители Су-30МКИ, противокорабельные ракеты BrahMos. Все эти проекты стали «золотой жилой» для российского ВПК, во многом сохранив потенциал предприятий в тяжелые годы 1990-х и начала 2000-х, когда гособоронзаказ был минимален.

На данный момент ключевым совместным проектом является истребитель пятого поколения FGFA (Fifth-Generation Fighter Aircraft), являющийся двухместной экспортной версией российского Т-50 ПАК ФА (Перспективный комплекс фронтовой авиации), который находится на этапе испытаний и, предположительно, пойдет в «серию» в 2018 году. Переговоры с Индией идут непросто — однако, судя по последним публикациям в индийских СМИ, имеются положительные подвижки. При успешной реализации проекта, который предусматривает закупку Индией 200 истребителей, ОАК получит выручку равную минимум $20 млрд — и это лишь стоимость самих самолётов. На обслуживании, запчастях и вооружении для этих машин российский ВПК заработает ещё не один миллиард. Таким образом, несмотря на то, что с Индией долго и сложно вести переговоры, их результаты стоят этих усилий.

Подробнее: Российско-индийский военный «контракт века» готов?