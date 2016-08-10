Процедура импичмента Дилмы Руссефф будет продолжена — такое решение принял Сенат Бразилии. После Олимпийских игр состоится окончательное голосование, в котором будет поставлена точка с историей одного из самых странных импичментов в истории Бразилии. Импичмента, в котором президента обвиняют не за коррупционные преступления с целью личной наживы. А за то, что она, в том числе, используя административный ресурс, и, действительно, не всегда законно направляла средства на поддержку социально незащищенных слоев и развитие гуманитарного сектора.

Илья Репин. Женщина с кинжалом. 1870-е

На самом деле, программа социальной интеграции, реализуемая правительством Бразилии при Дилме Руссефф, позволила сократить индекс социальной уязвимости на 27%. Такие данные обнародовал Институт прикладных экономических исследований. Риск социальной изоляции также значительно снизился. Эти результаты были достигнуты в период правления Луиса Инасио Лула да Силва, а затем и Дилмы Руссефф, сообщало ранее AVN. Число домохозяйств, не имеющих доступа к воде и канализации, снизилось с 8,91% до 6,12% в течение последних десяти лет. Между 2005 и 2015 годом в Бразилии сократилась с 30,57% до 16,7% младенческая смертность. Повысилось качество школьного образования, комментирует La Radio del Sur. Как сообщало ранее ИА REGNUM, Дилма Руссефф своей победой на выборах 2014 года обязана проведением в жизнь экономической политики с акцентом на социальные программы и борьбу с бедностью.

Отметим, что добровольно-принудительное изъятие денежных средств у крупных корпораций с целью использования их для латания дыр в социальной сфере — практика, распространенная не только в Бразилии. И при желании, под подобное правонарушение можно подвести половину действующих глав государств. Если не больше. Дилму Руссефф обвиняют и в том, что финансирование ее выборной президентской компании также осуществлялось за счет привлечения средств из Petrobras, но на самом деле, удивляться такой практике выборной компании может только ханжа. Или человек далекий от политики. Да, это незаконно. Но почему под раздачу попала именно Руссефф? Доказать же причастность Руссефф к коррупционным схемам в Petrobras пока не удалось.

Формально, Руссефф была отстранена от управления страной в мае 2016 года. Отстранение произошло по инициативе оппозиции, обвиняющей президента в сокрытии дефицита государственного бюджета Бразилии в ходе избирательной кампании 2014 года, писало ранее ИА REGNUM. Опять же, с какой целью был сокрыт этот дефицит?

Сама Дилма, прошедшая ужасы пыток в застенках диктатуры, не теряет присутствия духа и намерена бороться до конца. Сейчас она готовит обращение к нации, в котором призовет страну к досрочным президентским выборам. И на этих выборах шансов на победу у предавшего ее вице-президента Мишела Темера ничтожно мало. Правда, у самой Руссефф их не намного больше. Но, все-таки, больше.

А пока, если за импичмент выскажутся две трети сенаторов, Руссефф окончательно отправится в отставку и против неё можно будет начать полномасштабный судебный процесс, а её место до выборов 2018 года займёт вице-президент Мишел Темер. Если две трети голосов набрать не удастся, то Дилма Русеф немедленно вернётся на своё место; однако, по мнению аналитиков, такой вариант чрезвычайно маловероятен, комментирует Euronews.

При этом, напомним, что значительная часть гонителей и обвинителей Дилмы Руссефф, как из депутатского корпуса, так и из числа ведущих политиков, сами находятся под следствием по обвинению в коррупции. Только денежные средства они использовали отнюдь не на бедные индейские общины Амазонии или на социальные программы среди жителей фавел. Вот такой странный импичмент по-бразильски.