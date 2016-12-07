«Кризис в стране», «Денег нет» — такими отговорками все чаще пользуются новосибирские работодатели, чтобы уволить сотрудника «по собственному желанию» и не выплачивать ему положенную по закону компенсацию за сокращение.

geralt Увольнение

Жительница Новосибирска, попросившая не называть ее имени и фамилии, несколько лет работала в одной из известных проектных организаций города, затем ушла в декретный отпуск. Спустя три года решила вернуться на свою должность, но в первый же день руководство предприятия заявило, что «в компании происходит то же самое, что и в стране», и «из-за резкого падения ликвидности, отсутствия инвестиций (…) ухудшения ситуации на строительном рынке» работы для нее нет. Практически все сотрудники предприятия находятся в отпуске без содержания, и большинство не получали зарплаты с марта 2015 года.

На аргумент сотрудника о том, что подразделение, в котором она трудилась, расформировано, то и уволить ее должны по сокращению штата, руководитель организации предложил перейти на должность с окладом почти в два раза меньше. После отказа гендиректор заявил, что все, кто уволились до этого, ушли по собственному желанию, и если сотрудник не согласен с этим, то увольнять по сокращению штата его точно не будут, так как денег на положенные по закону выплаты нет. При этом работнику пообещали, что создадут «невыносимую атмосферу на рабочем месте, каждый шаг будет контролироваться и будут даваться такие задачи», чтобы сотрудник либо не выдержал сам, либо не смог справился с ними. «Мы будем искать любые основания для вашего увольнения, другого выхода нет, ничего личного. Я защищаю тех людей, которые остались», — сказал директор.

Для более весомого аргументирования он пригласил еще четырех сотрудников, в том числе и начальника юридического отдела. В результате работнику не оставалось ничего, кроме как написать заявление на увольнение по собственному желанию.

Таких историй сегодня можно встретить очень много. Правда, рассказываются они либо анонимно, либо на закрытых сайтах и форумах, чтобы другие смогли как-то себя обезопасить. Но обезопасить себя от произвола работодателя в реальности очень трудно. Конечно, существуют нормы закона, Трудовой кодекс и прочие нормативные правовые акты, которыми должны руководствоваться и работодатели, и работники.

Исполняющий обязанности заведующего кафедрой административного, финансового и корпоративного права Новосибирского государственного университета экономики и управления Олег Шерстобоев говорит, что Трудовой кодекс закрепляет ряд гарантий для работников и знание трудового законодательства, может помочь защититься в случае неправомерных действий работодателя.

«То есть, основная, законная гарантия для работника — это стать «буквоедом», изучить свои права, предоставленные нормами Трудового кодекса РФ, иными нормативными правовыми актами. Нужно внимательно ознакомиться со всеми локальными актами, принятыми в организации (инструкциями, приказами, регламентами и пр.). Они закрепляют правила корпоративного поведения, регламентируют поведение работников, но одновременно закрепляют правила для работодателей, лиц, занимающих руководящие должности, тем самым, ограничивая их поведение. Случается, что работодатель сам «забывает» о тех правилах, которые он устанавливает. Таким образом, знание своих возможностей позволяет работникам выстраивать отношения с руководством, не дает последнему чрезмерно увеличивать объем претензий к ним, дает возможность ссылаться на эти нормы при необходимости защиты своих прав», — подчеркнул в беседе с ИА REGNUM Олег Шерстобоев.

Но в реальности, все решается за закрытыми дверями директора и с применением морального давления. Не каждый выдержит такой натиск и вообще захочет продолжить борьбу, чтобы потом остаться в этом же коллективе с этим же руководством. Да и перспектива быть уволенным по какой-нибудь статье и «подпортить» себе трудовую книжку, тоже мало кого радует. А написав заявление об увольнении по собственному желанию под натиском эмоций и людей доказывать свою правоту уже становится поздно.

Есть в Новосибирской области, правда, и Государственная трудовая инспекция, которая почти ежедневно публикует новости о проделанной работе. Но дозвониться по номеру горячей линии, как и связаться с руководством ведомства нам не удалось. Горячая линия все время занята, а вот по номерам канцелярии и руководителя рубку просто никто не берет. Редакция ИА REGNUM направила в ведомство запрос и по случаю, указанному выше, и по общему положению дел в регионе, но ответа пока не последовало.

В свою очередь, органы статистики Новосибирской области провели выборочное обследование населения по проблемам занятости. И согласно данным Новосибирскстата, в среднем за II квартал 2016 года численность экономически активного населения региона в возрасте 15−72 лет составила 1442,3 тыс. человек (в том числе, занятые — 1328,4 тыс. человек, безработные — 113,9 тыс. человек). Это 69,2% от общей численности населения области в этом возрасте.

Уровень занятости населения в Новосибирской области в среднем во II квартале 2016 года составил 63,8%, уровень безработицы — 7,9%. При этом, по Сибирскому федеральному округу на тот же период уровень занятости составил — 62%, уровень безработицы — 8,3%, по России: 65,5% и 5,7% соответственно.

Как сообщили ИА REGNUM в министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов региона, в Новосибирской области на 1 августа было зарегистрировано 16,8 тысяч безработных. Правда, по официальным данным, вакансий на тот же период было в два раза больше — 34,3 тысячи.

«За полгода (по сравнению с 1 января) численность официально зарегистрированных безработных уменьшилась на 1675 человек. За последний месяц (по сравнению с 1 июля) — уменьшилась на 543 человека», — подчеркнула ИА REGNUM начальник управления занятости населения Надежда Цветкова.

По тем же официальным данным, за полгода в организациях Новосибирской области уволены по сокращению 4,1 тыс. человек, за июль — 577 человек. В режимах сокращенного рабочего времени в первом полугодии работали 7,2 тыс. человек в 91 организации. За полгода (по сравнению с 1 января) численность работающих в режимах сокращенного рабочего времени увеличилась на 7,5%. За последний месяц (по сравнению с 1 июля) численность работников, переведенных на режим неполной занятости, увеличилась на 3%.

Уровень официальной безработицы по состоянию на 1 августа — 1,2%, что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года.

Власти тут же отчитываются, что с учетом сложившейся социально-экономической ситуации, «с начала года было увеличено число мероприятий, направленных на проведение активной политики занятости и снижение напряженности на рынке труда, выделены дополнительные средства на профессиональное обучение и переподготовку, организацию оплачиваемых общественных работ и временных рабочих мест, на организацию сельской самозанятости».

По цифрам расклад следующий: с начала года более 25,5 млн рублей из бюджета области было направлено на поддержку предпринимательских инициатив безработных граждан. Всего с начала года оказано более 3,5 тыс. государственных услуг по содействию самостоятельной трудовой занятости безработных, практически каждый второй из них — это житель сельской местности. Организовавшим свое дело оказывается финансовая поддержка на оплату организационных расходов при регистрации. Для стимулирования сельской самозанятости дополнительно к этому виду поддержки предусмотрено субсидирование бизнес-проектов безработных. Всего при содействии центров занятости населения собственное дело в этом году организовали около 400 человек. Трудоустроены около 39 тысяч человек.

Однако, увольнения в этом году еще предвидятся и сильнее других пострадают те, кто трудятся в организациях государственного и муниципального управления — около 800 человек. В значительно меньшем количестве — в сфере транспорта и связи, торговли, предприятиях финансовой сферы.

При этом региональное минтруда не делает прогнозов. Но проанализировав ситуацию на рынке труда, специалисты министерства подчеркивают, что «по итогам оценки показателей различных параметров рынка труда за последние два года, отмечено, что трудовая занятость стала характеризоваться более выраженным, чем в предыдущие три года, сезонным характером». Так, уровень официальной безработицы в течение года имеет периоды как повышения, так и снижения. В соответствии с плановыми значениями целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области «Содействие занятости населения в 2014—2020 годах» ожидается, что уровень официальной (регистрируемой) безработицы будет колебаться в пределах года от 0,2 до 0,3 процентных пунктов.