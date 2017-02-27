Идя к выходу из состава СФР Югославии и к государственному суверенитету, хорваты переболели «детской болезнью независимости» — национализмом. Эту беду довелось узнать и почувствовать на собственной шкуре не только Хорватии, а и другим постсоциалистическим странам. У земляков Й. Броз-Тито она протекала с особой остротой и разрушительной силой. В силу особенностей национального исторического пути эмансипация национальной государственности в конце ХХ века пошла у них на фоне системной апелляции к периоду Второй мировой войны. Тогда, после капитуляции королевской Югославии на территории нынешних Хорватии и Боснии Гитлером было создано марионеточное государство — Независимая Держава Хорватия (НДХ). Тон в ней задавали усташи — хорватские фашисты, оставившие в истории Балкан недобрый, кровавый след преступлениями против человечности и геноцидом сербов. При первом президенте Хорватии Ф. Туджмане обновленное усташское движение пользовалось немалой популярностью среди населения, было в фаворе у власти, выпячивалось напоказ, всячески прославлялось, провозглашалось гордостью нации.

Медаль СССР «За победу над Германией». 1945

Реализация проекта европейской интеграции в 2000-е годы была для Загреба весьма непростой работой по целому ряду причин. Одной из них как раз стало твердое требование Брюсселя и Берлина, имевшее целью снять остроту проблемы реабилитации хорватских пособников национал-социализма, добиться ее маргинализации в хорватском общественном сознании, обеспечив его «стыковку» с представлениями, считавшимися в Европе политкорректными. Отказ от мифов и призраков прошлого давался хорватам непросто, но определенные позитивные сдвиги тут, в конце концов, наметились. Звучавший прежде едва ли не на каждом углу, по любому поводу и без повода приветственный клич усташей «За Родину — готовы!» практически исчез из повседневного обихода. Заменить его после вступления Хорватии в Европейский союз на более, так сказать, актуальный «За Европу — готовы!» никому в голову, естественно, не пришло.

Тем не менее праздновать полную победу рано: усташская идея и поклонение усташскому движению окончательно из практики общественной жизни Хорватии не ушли. О них время от времени вспоминают, ими от случая к случаю пытаются эпатировать и хорватское общественное мнение, и Европу. Очередной инцидент подобного плана произошел 5 августа в городе Книн, бывшей столице Республики Сербская Краина, уничтоженной двадцать один год назад силами Армии Хорватии при активном участии отрядов самообороны, действовавших под усташскими знаменами и лозунгами. В этот день, накануне годовщины начала операции «Буря», там был организован концерт известного проусташскими взглядами певца М. Перковича-Томпсона, в ходе которого со сцены и из зала звучали усташские приветствия, было совершено ритуальное сожжение флагов Сербии. Радио-телевидение Хорватии вело прямую трансляцию мероприятия, заключительным аккордом которой стали кадры фейерверка, сопровожденные громогласными возгласами толпы: «За Родину — готовы!».

Случай, как это обычно бывает в самой Хорватии и в соседней Сербии, приобрел широкую огласку, послужив в очередной раз поводом для всплеска градуса напряженности в остающихся далекими от добрососедских хорватско-сербских отношениях. Получил он и юридическую оценку, причем безотлагательно. Хорватские правоохранительные органы, попав в непростую ситуацию, не стали прятать голову в песок, а поступили так, как должны были поступить, в четком соответствии с действующим законодательством. «Могу подтвердить, — сообщила пресс-секретарь Шибенско-книнского полицейского управления М. Косор, — что нами возбуждено два уголовных дела за унижение достоинства иностранного государства против мужчин 27 и 44 лет, сжегших флаг Республики Сербии, пять административных дел по факту нарушения общественного порядка, а также еще одно — за нарушение «Закона об общественных собраниях».

Инцидент в Книне вызвал активную реакцию хорватских политиков. Оценки, надо сказать, звучали различные, от осуждающих такого рода манифестации до их одобрения. Смысл большинства комментариев сводился к трем тезисам: подобные действия следует рассматривать как провокацию, такие провокации недопустимы, полиция реагировала адекватно и правильно. В подобном духе высказался председатель одной из ведущих политических партий, «партии Туджмана», — «Хорватская демократическая общность» — А. Пленкович, назвавший особо возмутительным факт сожжения сербского флага. Рефреном в ряде комментариев звучал мотив, связанный с оглядкой на Европу: там не поймут, осудят. Кое-кто позволил себе обратить внимание на то, что акции, подобные книнскому концерту 5 августа, не способствуют восстановлению нормальных отношений с Сербией.

Не осталась в стороне от дискуссии и президент Хорватии К. Грабар-Китарович, выступившая с однозначно очерченной проевропейской позиции. Сохраняя дипломатическую дистанцию и избегая прямолинейных формулировок, она заявила, что решение о публичном употреблении приветствия усташей должен выносить суд на основании действующего законодательства, подобные вещи запрещающего. Добавив, что в стране много других проблем, более острых и насущных, таких, например, как уровень жизни, зарплаты, и сказав, что «нам всем надо сосредоточиться на создании лучших условий для жизни в Хорватии для всех». Может быть, дело тут в том, что первая в истории страны женщина-президент — политик, не связанный ни личной судьбой, ни карьерой с событиями двадцатилетней давности? Китарович не только декларирует свое желание быть президентом для всех хорватов, но и пытается что-то делать в этом направлении. Социальные проблемы она ставит во главу угла, отодвигая национальные на второй план. Как в Европе, не на словах, а на деле.

Возможно ли нечто подобное на Украине? Не в смысле концерта, выдержанного в таком духе, как концерт Перковича в Книне, — такое, безусловно, возможно, а в отношении той реакции, которую вызвал книнский концерт в хорватском истеблишменте и у хорватской полиции. Вряд ли. Сегодня вряд ли. В будущем же вполне вероятно, что станет возможно. Отношение к теме, о которой идет речь, в хорватском обществе неоднозначно. Есть немало сторонников взгляда на усташей как на национальных героев, борцов за независимость Хорватии. Однако на официальном уровне все в большей мере утверждается подход, диктуемый европейскими правилами и нормами, Новая или, по крайней мере, обновленная государственно-политическая элита не только не идет на поводу у национал-радикалов, но даже не пытается заигрывать с ними. Украину, скорее всего, ждет то же самое. Рано или поздно, но ждет. Резолюция польского парламента о признании Волынской трагедии геноцидом поляков — первый серьезный сигнал о том, что такого развития событий Киеву не избежать, как не удалось избежать его Загребу.

Украинским соответствием усташскому кличу «За Родину — готовы!» является приветствие «Слава Украине!». Сегодня оно на Украине в почете и в моде. Оно звучит на улице, его можно услышать в государственных учреждениях, в дешевых кафе и в дорогих ресторанах, на заправочных станциях и в вагонах поездов, кое-кто из ректоров ведущих киевских вузов с него начинает заседания Ученого совета. Как скоро может повториться «хорватский» сценарий в украинских условиях? Не тот, что предполагает общевойсковую операцию наподобие хорватской «Бури» против Донбасса, а тот, что даст возможность полиции следить за соблюдением законодательства, привлекая к ответственности всех, кто его нарушает. Вопрос не из простых. Однако если сближение с Европой является для Киева не пустым звуком, то услышать вместо «Слава Украине!» — «Слава Европе!» или просто «Здравствуйте!» — можно будет уже достаточно скоро.