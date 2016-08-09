



Александр Горбаруков ИА REGNUM Экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса полон решимости победить Россию немедля

После обвинений американских демократов в том, что Владимир Путин взломал электронные письма, чтобы помочь Трампу, кандидат от республиканцев парировал: «Может быть, русские смогут восстановить потерянные сообщения из электронной почты Хиллари Клинтон?»

Не смешно и тянет на «предательство» — раздался крик в ответ. После этого Трамп заявил New York Times о том, что русское вторжение в Эстонию, если и случится, не должно вызвать военный ответ США. Еще более шокирующим выглядел его призыв не выполнять свои обязательства по НАТО в соответствии со статьей 5. Война с Россией за Эстонию, убеждал Трамп элиты США, «подрывает архитектуру безопасности, которая сохраняла мир в течение 65 лет».

«Более интересной, однако, была реакция [на подобные заявления] «срединной» Америки. Или, если говорить точнее, ее отсутствие. Американцам, кажется, от этого ни жарко ни холодно. Что это значит?» — задается вопросом The American Conservative.

«Военные гарантии Америки, щедро выданные десяткам стран Европы, Ближнего Востока и Азии с 1949 года, и ставшие основой общественной поддержки, которая существовала во времена холодной войны у США, исчезают на глазах. Первый сигнал, указывающий на это, мы получили в 2013 году, когда Барак Обама, утвердил «красную линию» — против использования отравляющего газа в Сирии, и когда ее перешли, он обнаружил, что у него нет общественной поддержки для воздушных и ракетных ударов по режиму Асада.

Страна поднялась, как один, и… сказала ему забыть об этом, что он и сделал. Мы пребывали в состоянии войны с 2001 года и теперь видим руины Афганистана, Ирака, Сирии, Ливии и Йемена, помним о тысячах убитых и раненых, массе пропавших без вести. Может кто-то скажет, что наша «партия войны» хорошо нам послужила?

Ни один президент времен холодной войны и не мечтал о вступлении Эстонии в НАТО и не мечтал дать столь безумную гарантию. Эйзенхауэр отказался вмешаться, чтобы спасти венгерских повстанцев. Джон Ф. Кеннеди отказался остановить строительство Берлинской стены. Джонсон не сделал ничего, чтобы помешать событиям Пражской весны. Рейган никогда не рассматривал военные шаги, чтобы остановить разгром Солидарности. Были ли все эти президенты низкопоклонниками и изоляционистами?

Скорее всего, они были реалистами, которые признавали, что, хотя мы и молимся за то, чтобы плененные народы однажды стали свободными, мы не собираемся рисковать и начинать мировую или ядерную войну.

В 1991 году президент Буш сказал украинцам, что любая декларация о независимости от Москвы была бы актом «самоубийственного национализма». Сегодня ястребы хотят привести Украину в НАТО. Это означало бы, что Америка может решиться на войну с Россией, если это будет необходимо, чтобы сохранить независимость страны, которую Буш считал «самоубийственной».

Мы что — сошли с ума?

Первый Верховный главнокомандующий НАТО генерал Эйзенхауэр сказал, что если войска США и через 10 лет будут по-прежнему находиться в Европе, НАТО провалится. В 1961 году он призвал Джона Кеннеди начать вывод американских войск, во избежание ситуации, когда европейцы станут зависимы от Соединенных Штатов в военном отношении. Был ли он не прав? Даже Барак Обама сегодня говорит о «безбилетниках», которых защищает Америка. Действительно ли это так возмутительно, когда Трамп спрашивает о том, как долго еще США должны нести ответственность за защиту богатых европейцев, которые отказываются призывать солдат и оплачивать собственную оборону, ведь Эйзенхауэр задавал этот же вопрос 55 лет назад?

В 1997 году геостратег Джордж Кеннан предупреждал, что расширение НАТО в Восточной Европе «станет главной роковой ошибкой американской политики в период после окончания холодной войны». Он предсказал яростную реакцию России.

Был ли Кеннан не прав? НАТО и Россия сегодня наращивают силы в восточной части Балтийского моря — там, где не существует никаких жизненно важных интересов США, и где мы никогда не воевали раньше — по той же причине.

Нет никаких доказательств того, что Россия намерена «идти на Эстонию», и нет очевидных причин ей это делать. Но если бы она и сделала это, как бы НАТО выгнало российские войска без воздушных и ракетных ударов, без опустошения этой крошечной страны? И если мы уничтожим русских внутри России, как мы можем быть уверены, что Москва не прибегнет к тактическому ядерному оружию, чтобы одержать победу? В конце концов, Россия не может отступать и дальше. Мы прямо перед ее лицом.

По этому вопросу Трамп, кажется, опять выступает за «молчаливое большинство», и, конечно, возникают вопросы, которые необходимо обсудить. Сколько еще мы должны быть обязаны идти на войну, чтобы защитить крошечную Прибалтику против России, которую та могла бы захватить в течение 72 часов? Когда, если он вообще когда-либо закончится, закончится наш «долг»? Если он вечен, получается, что столкновение с реваншистской и антиамериканской Россией неизбежно? Действительно ли военные гарантии США в республиках Прибалтики незыблемы? Если поколение политиков периода холодной войны не желали идти на войну с ядерным Советским Союзом из-за Венгрии и Чехословакии, то теперь мы готовы воевать с Россией из-за Эстонии?

Возможно, есть компромисс? — Россия гарантирует независимость прибалтийских республик, которые она отпустила. И НАТО отходит от «лица» России. Согласится ли Россия на это или нет, экономические санкции должны стать ответом, а не новая европейская война», — пишет The American Conservative.

Недавно в Варшаве был подписан договор о тесном сотрудничестве НАТО и ЕС. Сейчас Великобритания может в любой момент выйти из Союза, и НАТО может стать единственным связующим звеном между странами Европы, США и Лондоном.

Издание New York Times пишет: «В Варшаве стало ясно, что за внешним единством в Европе скрывается все больше свидетельств разногласий, помимо привлекающего основное внимание разрыва с Великобританией». И «большинство из них касаются вопроса о том, следует ли сдерживать или умиротворять Россию».

На том же саммите президент Франции Франсуа Олланд признался, что Россия для Франции — «не противник и не угроза», а «партнер». The Wall Street Journal пишет, что такой идеологический поворот вполне понятен в связи предстоящими президентскими выборами в 2017 году, а с левыми страны, которые не скрывают свои «московские симпатии», лидер социалистов ссориться вовсе не намерен.

Глава МИД Германии Вальтер Штайнмайер также не стремится поддерживать инициативу НАТО и совместные военные учения в Польше, ведь они, по его мнению, провоцируют Россию.

Заявления поляков о необходимости привлечь к военному сотрудничеству Украину, Грузию и Молдавию были встречены крайне прохладно. В который раз был озвучен тезис о том, что до тех пор, пока на территории этих стран продолжаются замороженные конфликты, они не смогут стать членами альянса.

Что касается Турции, президент Реджеп Эрдоган после недавних событий провел масштабные кадровые чистки в армии, которая считалась второй по численности в НАТО. Также открыт вопрос по поводу дальнейшего использования 20 стратегических объектов альянса: авиабаз и радаров ПВО на территории Турции.