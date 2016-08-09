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Иван Шилов ИА REGNUM

Встреча глав РФ и Турции, состоявшаяся 9 августа в Санкт-Петербурге, отодвинула на второй план новости с Олимпиады, проходящей в Рио-де-Жанейро.

Встреча лидеров РФ и Турции 9 августа стала первой после того, как Турция сбила российский бомбардировщик Су-24 в ноябре 2015 года. На улучшение отношений двух стран надеются и в Турции, и в России.

Что важно, это первый зарубежный визит Реджепа Тайипа Эрдогана после неудавшейся попытки государственного переворота в Турции в ночь с 15 на 16 июля, положившей начало массовым чисткам в Турции и ставшей причиной резкого ухудшения отношений Анкары со странами Запада. Как отмечает Forbes, вдобавок ко всему встреча проходит на фоне сирийского кризиса, в который становятся все больше вовлечены как Россия, так и Турция, и в урегулировании которого оба государства заинтересованы.

Как сообщала испанская АВС, в том, что Эрдоган выбрал Россию для своей первой поездки после неудачного переворота 15 июля, нет ничего случайного. По мнению редакции, следует считать это выражением признательности за предупреждение о готовящемся перевороте, которое президент РФ успел отправить турецкому коллеге за некоторое время до неприятного события: «Путин был одним из немногих мировых лидеров, которые поддерживали Эрдогана однозначно с самого начала. Российский лидер отличается и еще одним качеством: он воздерживается от вопросов относительно происходящей сегодня инволюции демократии в Турции».

По мнению редакции АВС, сегодняшняя встреча Эрдогана и Путина — не просто знак примирения после конфликта со сбитым российским самолетом, но свидетельство развивающегося процесса нормализации отношений между двумя странами, начавшегося с момента принесения Эрдоганом извинений за случившееся с Су-24.

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Ожидалось, что основной темой встречи станут вопросы экономического сотрудничества — в первую очередь снятие санкций и возобновление чартерного авиасообщения.

«Это будет исторический визит, новое начало. Я думаю, что в ходе наших с дорогим и уважаемым другом Владимиром обсуждений будет открыта новая страница в двусторонних отношениях», — заявлял накануне переговоров Эрдоган.

В числе экономических тем будет рассмотрен проект строительства газопровода «Турецкий поток», отмечало издание Forbes. Это важнейший мегапроект двухстороннего сотрудничества, о строительстве которого Владимир Путин объявил во время своего визита в Турцию еще в декабре 2014 года. Министр энергетики Александр Новак в интервью «России 24» заявлял, что сейчас речь о строительстве двух ниток, «вторая из которых будет предназначена для европейских потребителей и может быть проложена по дну Черного моря и через территорию Турции».

Помощник президента России Юрий Ушаков сделал предположение, что на встрече может быть поднят вопрос выплаты Турцией компенсации за преднамеренно сбитый турецкими ВВС российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией.

О сегодняшней встрече Путина и Эрдогана писала и немецкая пресса. Газета Tagesspiegel также обращает внимание, что визит является сигналом для Запада — это, прежде всего, попытка нового начала в отношениях между Турцией и Россией. Так как визит проходит в момент эскалации напряженности в отношениях между Эрдоганом и Западом. Возникает вопрос, сформируется ли на базе России и Турции новый альянс. Путина и Эрдогана сближает то, что оба они не доверяют Западу.

Телеканал ARD считает, что сегодняшняя встреча Эрдогана с Путиным является признанием Турцией силы России. Обе страны связывают не только общие интересы, но и соперничество. Сегодня официально заканчивается период семимесячной заморозки отношений.

В конце июня турецкий лидер в письме к российскому президенту извинился за уничтожение российского истребителя вблизи границы с Сирией в ноябре 2015 года. Кроме того, Эрдоган приказал арестовать пилотов, которые сбили российский самолет, уточняет телеканал.

Газета Die Zeit пишет, что Эрдоган ищет у Путина поддержки, он хочет быть ближе к русским. С США же турецкое правительство сейчас пререкается по поводу экстрадиции проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого правительство Турции считает вдохновителем попытки переворота. Да и с Германией и ЕС у Анкары сейчас враждебные отношения.

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Около 13:00 9 августа самолет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Airbus A330−243 Prestige приземлился в петербургском аэропорту «Пулково». Вылетев из Анкары, борт пролетел над Черным морем, вошел в российское воздушное пространство между Сочи и Новороссийском и далее следовал над российской территорией, не входя в воздушное пространство Украины, через которое пролегает кратчайший путь между Анкарой и Санкт-Петербургом.

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Переговоры президентов проходили в Константиновском дворце в Стрельне. По итогам встречи Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дали совместную пресс-конференцию.

Путин отметил: «Мы с вами хорошо знаем, что за предыдущие годы уровень и характер отношений между нашими странами достиг беспрецедентно высокого уровня и качества. Однако после известной трагедии, в результате которой погибли наши военнослужащие в ноябре прошлого года, они скатились на очень низкий уровень, деградировали. Вместе с тем Ваш сегодняшний визит, несмотря на очень сложную внутриполитическую ситуацию в Турции, говорит о том, что мы все хотим возобновления нашего диалога, восстановления отношений во имя интересов народов Турции и России».

Он также подчеркнул, что был одним из первых, кто позвонил главе Турции и выразил слова поддержки по преодолению внутриполитического кризиса, связанного с попыткой государственного переворота. «Хочу ещё раз сказать, что это наша принципиальная позиция: мы всегда выступаем категорически против любых попыток неконституционных действий. В этой связи хочу выразить надежду на то, что под Вашим руководством турецкий народ справится с этой проблемой и порядок, конституционная законность будет восстановлена», — заявил глава РФ.

Эрдоган в свою очередь поблагодарил Путина за то, что он нашел время и принял его в гостях: «Мы планировали, как Вы помните, встретиться на «большой двадцатке». Как Вам известно, из‑за случившегося нам пришлось немножко изменить наши планы. Ещё раз благодарю за возможность встретиться с Вами. Турецко-российские отношения действительно вошли в положительное русло. Процесс по определению таких огромных целей Вам и мне известен. Уверен, что теми шагами, которые мы с Вами совершим, мы начнём ещё более расширяющий процесс. Действительно, Ваш звонок сразу после попытки переворота и меня лично, и моих коллег, и наш народ очень обрадовал. То, насколько наш народ стоит против всяких попыток переворота и насколько хочет демократии, чётко и ясно было проявлено в воскресенье, когда был организован митинг демократии».

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По итогам встречи Путин заявил, что приоритетным является выход на докризисный уровень двухстороннего сотрудничества: «Это действительно насущная задача, ведь только за пять месяцев текущего года объем российско-турецкого товарооборота просел на 43%. Если вспомнить, что в прошлом году спад был 23−26%, то понятно, что эта тенденция очень печальная. Нам предстоит кропотливая работа по реанимации торгово-экономического взаимодействия».

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Также Путин отметил, что вопрос ближайшего времени — возобновление чартерного авиасообщения с Турцией и возвращение российских туристов в Турцию.

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А министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев после встречи президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что в этом году может быть снято российское продовольственное эмбарго на турецкие овощи и фрукты.

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Реакция на встречу последовала и со стороны финансовых рынков. Потепление в отношениях между этими странами уже подтолкнуло к росту котировки российского рубля и турецкой лиры против американского доллара, заявил руководитель департамента аналитики АНАЛИТИКА Онлайн Глеб Задоя.

«Уже сейчас абсолютно ясно, что практически все заявления, подписания договоров и т.д. будут сопровождаться позитивной динамикой национальных валют. Будь то отмена продуктового эмбарго или возобновление прямых рейсов авиакомпаний, все это будет нести в себе только позитив. На этом фоне во вторник вечером курс доллара на ММВБ упал до 64 рублей 60 копеек, курс евро опустился до 71 рубля 75 копеек, индекс ММВБ упал до 1954 пунктов, а цены на смесь Brent выросли до 45,50 доллара за баррель», — подчеркнул Задоя.

«Россия приходит в Сирию всерьёз и надолго». Президент России Владимир Путин 9 августа внес на ратификацию в Госдуму соглашение между Москвой и Дамаском о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ на территории Сирии. Данная информация размещена в базе данных нижней палаты парламента.

«Законопроект № 1 145 328−6 «О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики» находится на рассмотрении», — говорится в сообщении.

Ещё раньше, 29 июля, правительство Российской Федерации одобрило соглашение, предусматривающее размещение авиагруппы Воздушно-космических сил в Сирии.

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По мнению главы Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семёна Багдасарова, данный шаг свидетельствует о том, что Россия намерена закрепиться в Сирии на длительный, если не постоянный, срок.

«Ратификация этого соглашения должна окончательно легализировать наше пребывание в этой стране и показать, что мы пришли в эту страну не временно, а на постоянной основе, при этом, все наши действия в Сирии носят стратегический характер», — сказал Багдасаров в разговоре с ФБА «Экономика сегодня».

Специалист уверен, что данный шаг демонстрирует факт стремления России к закреплению в сирийском регионе до тех пор, пока она не решит своих стратегических задач в полном объёме.

В свою очередь, замглавы Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов полагает, что за соответствующим шагом стоит реализация долгосрочной стратегии России как в Сирии, так и во всём мире: «С этой точки зрения внесение данного соглашения в Государственную думу свидетельствует о том, что нахождение России в Сирии и наша помощь легитимному сирийскому правительству в установлении мира и порядка на ее территории — это долгосрочная стратегия, а не сиюминутные тактические действия. Факт ратификации этого соглашения показывает, что Россия пришла на территорию Сирии всерьез и надолго, а пребывание российских войск в эпицентре сирийского военного конфликта само по себе является очень серьезным фактором ближневосточной политики».

По его словам, «российские войска будут находиться в Сирии ровным счетом до тех пор, пока не будет окончательно разрешен сирийский кризис, для чего Россия прилагает усилия, как военного, так и политического характера».

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При этом Шаповалов подчеркнул, что разные страны отреагируют на этот шаг со стороны РФ по-разному, но главного негатива стоит ожидать со стороны США и НАТО: «Наши партнеры получат очередные доказательства того, что Россия очень серьезно подходит к разрешению сирийского кризиса. Так что, можно говорить, что благодаря этому решению наши доброжелатели будут полагаться еще больше на позицию России в мире, видя во внешнеполитической линии России залог стабильности, которая гарантирована в первую очередь тщательным выполнением со стороны Москвы своих обязательств. В то же самое время нужно подчеркнуть то обстоятельство, что, если объективно посмотреть на реальный порядок вещей, то интересы России и интересы так называемой западной коалиции, что называется, имеют точки соприкосновения, которые заключаются в задаче полного разгрома террористов в Сирии, а также на прилегающих к этой стране территориях Ближнего Востока».

По мнению главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова, соглашение «демонстрирует не тот факт, что война в Сирии продолжается, а, наоборот, говорит о том, что ошибки, которые произошли на Ближнем Востоке и привели к кровопролитию, не должны повториться никогда».

«Потому соглашение и бессрочное. Наша база будет опорой для сирийцев и всех стран в регионе, которые захотят сотрудничать с Россией в борьбе с международным терроризмом», — сказал Озеров «Парламентской газете».

По его словам, бессрочный характер позволяет России «вкладывать деньги не оглядываясь на сроки действия»: «Теперь мы будем иметь гарантии, что это не закончится через три, пять, десять лет. Не надо думать, что возможный приход спустя время иных политических сил внутри Сирии приведёт к тому, что соглашение будет разорвано. Международный опыт свидетельствует, что те же США, у которых не в пример больше военных баз за рубежом, при смене режимов, как, например, в Гуантанамо, соглашения эти не разрывались».

В то же время, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко пояснил изданию, что данный шаг является легализацией «нашего военного присутствия в Сирии на международном уровне: «Теперь мы будем иметь там полноценную авиабазу, и, разумеется, это важный фактор, связанный с борьбой с международным терроризмом. Ратификация этого соглашения говорит о том, что Россия пришла на Ближний Восток всерьёз и надолго. Наша авиабаза должна стать надёжным форпостом по борьбе с силами международного терроризма в регионе».

«Соглашение было достигнуто между нашими президентами: Владимиром Путиным и Башаром Асадом. Мы два легитимных и суверенных государства, и это соглашение надо было ратифицировать в соответствующих парламентах наших стран. А по времени это затянулось потому, что нужно было оказывать реальную помощь. Сейчас у нас есть все юридические основания, все делается в соответствии с международным правом без нарушений, в отличие от некоторых западных государств, которые фигурировали в иракских событиях и в Афганистане», — заявил «Газете.Ru» старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, директор Центра стратегических исследований и анализа «Россия — Восток — Запад» Владимир Сотников.

При этом он подчеркнул, что российская помощь сирийскому правительству в борьбе против запрещённой в России террористической организации ИГИЛ не направлена на борьбу с оппозицией: «Мы не нарушали ни одной нормы устава Совета Безопасности ООН, по которому каждое государство-член имеет право на коллективную и индивидуальную самооборону, что правительство Башара Асада и выполнило. Теперь это чисто функционально-формальная вещь, юридически закрепляющая это соглашение. Аналогичная процедура последует и в САР, и тогда какая-либо почва из-под ног наших недоброжелателей, относящихся с подозрением к российской политике в регионе, будет выбита».

Замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин не уверен, что ратификация документа будет означать новое полномасштабное развёртывание боевых действий ВС РФ: «Возвращение большой авиагруппы в Хмеймим совершенно точно определяется не подписанием бумажек, а политической и военной целесообразностью. На мой взгляд, там надо наращивать группировку в разы, ее и сокращать было нельзя. Объем определяется возможностями самой базы, какую группу она перенесёт».

Обозреватель МИА «Россия Сегодня» Александр Хроленко полагает, что будущее российской авиабазы Хмеймим зависит от условий обстановки и времени завершения боевых действий, и даже если придется расширить рамки операции ВКС (или включить наземные действия), соглашение придаст российским действиям безусловную легитимность: «Договор нацелен на мирную жизнь, однако в Сирии неспокойно. Вооруженная борьба с террористами может продлиться месяцы и годы. Российской войсковой группировке необходимо поддерживать высокую боеготовность в порту Тартус, на авиабазе Хмеймим, и для этого созданы все внутрисирийские и внешние международно-правовые условия».

Он напоминает, что соглашение предусматривает безвозмездный и бессрочный характер действия, «однако даже злые языки не смогут назвать условия кабальными»: «Если одна из сторон решит прекратить действие договора, то об этом просто необходимо письменно уведомить партнера, и в течение года с даты получения уведомления договор перестанет работать».

«Политическое благородство, совпадение сирийских и российских интересов приносят плоды — Сирия крепнет, а террористические группировки планомерно уничтожаются, несмотря на ожесточенное сопротивление. Это признают даже противники России на Западе», — резюмирует Хроленко.

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