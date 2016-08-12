Агрессия Польши против России и «Чудо на Висле» её предателей
Сегодня, 13 августа, исполняется 96 лет с начала одного из самых неоднозначных сражений в истории России XX века — Варшавской битвы. В Польше разгром Красной армии патетически именуется «Чудом на Висле», являясь историческим бальзамом для русофобов.
В том, что память о битве — неестественная, надрывная — у поляков жива, автор этих строк убедился пару лет назад на Доминиканской ярмарке в Гданьске. Там я набрёл на аутентичные бронзовые статуэтки Юзефа Пилсудского. Узнав, что я русский, пан продавец с едкой усмешкой сказал: «Бери в память о том, как наш Юзюк вашего Сталина…», — и далее, сжав кулаки, показал неприличный жест. Это он «Чудо на Висле» имел в виду.
Итак, что нужно знать современному российскому читателю о Варшавской битве? Что в ней погибло 25 тысяч красноармейцев и более 100 тысяч попали в плен. В плену десятки тысяч русских солдат сгинули в польских концлагерях (для полной информации об издевательствах над нашими соотечественниками, узниками «концентрационных лагерей смерти» Второй Речи Посполитой, не хватит места в этом историческом очерке).
Российскому читателю необходимо знать, что столь взлелеянный поляками «освободительный» характер Варшавская битва несёт лишь в том случае, если её рассматривать особняком, игнорируя общую историческую картину (точно так же однобоко в Польше трактуют Пакт Молотова — Риббентропа, забывая, что задолго до пакта Польша, став союзником Гитлера, аннексировала часть Чехословакии — Тешинскую область, надеялась на помощь рейха в случае польско-советского конфликта и очень хотела стать соучастником войны Гитлера против СССР).
В насквозь пропагандистском польском художественном фильме «Варшавская битва. 1920» (где красноармейцы похожи на вурдалаков из голливудского «От заката до рассвета») есть эпизод, который отвечает на вопрос — была ли освободительной польско-большевистская война? Когда уланы Пилсудского под музыку направляются брать Киев, в кадре мелькает кучка протестующих с кроваво-красным транспарантом — Rece precz od Rosji sowieckiej («Руки прочь от Советской России»).
Исторический факт того времени — Польша, два года назад получившая независимость, о которой мечтала последние 120 лет, решила ухватить Господа за бороду и под шумок расширить свои границы за счёт рассыпавшейся империи.
В 1919 году и в первой половине 1920 года Войско Польское оккупировало — иначе не скажешь — Минск и Киев. Конечно же, уважаемый современный читатель, это не были республиканские столицы. Это были крупнейшие центры западных частей вчерашней Российской империи. И в этой связи говорить о Пилсудском как о «могильщике большевизма» смешно.
«Хотя он (Пилсудский) коммунизм отвергал и осуждал, ему было безразлично, какой строй утвердится в России, — пишут польские историки Дарья и Томаш Наленч в работе «Юзеф Пилсудский. Легенды и факты». — Он был даже готов, хотя и с характерной для антикоммуниста гримасой неудовольствия, признать правительство большевиков, так как ошибочно оценивал его характер и поэтому был убеждён, что оно погрузит Россию в хаос, лишив её великодержавности».
Историкам также известны слова Пилсудского: «Моя мечта — дойти до Москвы и на Кремлёвской стене написать: «Говорить по-русски запрещается».
Кстати, о походах на Советскую Россию британский журнал New Statesman писал в 1922 году в откровенно издевательском тоне:
«С чисто военной точки зрения это была весьма необычная оборонительная кампания, которую когда-либо знала история. Помчались, чтобы сломать себе шею, вглубь Южной России, ворвались в Киев и устремились дальше на юго-восток в сторону Чёрного моря. Остановились на линии, в два раза длиннее прежнего фронта, образуя большой выступ, который в любом случае трудно было удержать, даже если бы польские силы были в несколько раз многочисленнее, чем в действительности. Если так выглядела оборонительная операция генерала Пилсудского, то он является самым бездарным генералом, какого только можно найти за пределами Китая».
Польский общественный консенсус о том, что Варшавская битва была «поворотным пунктом в истории Европы» (мол, Советы несли огонь революции в Европу да сломались о Варшаву) — предлагаю оставить в покое. Представляется логичным другое решение, а именно вынужденный ответ Москвы после подобных «оборонительных операций» пилсудчиков (читай: прямой вооружённой агрессии Польши). Опять же здесь следует учесть историческую данность — Польша в те годы была неотъемлемой частью Российской империи, отколовшейся лишь вчера. И возврат Речи Посполитой «на родину» представлялся для руководства Советской России как само собой разумеющийся (уважаемый читатель, проведи сам параллели в новейшей истории России).
Почему Красная армия проиграла Варшавскую битву? По мнению белорусского историка Николая Малишевского, весь секрет «Чуда на Висле» связан с тем, что отборные части РККА, которые могли бы разбить пилсудчиков под Варшавой, были оттянуты на южном направлении, воюя против белой армии Врангеля и взбунтовавшихся тамбовских крестьян. Бои с врангелевцами окончательно не позволили большевикам сосредоточиться на польском фронте. И, конечно, не нужно сбрасывать со счетов помощь Польше со стороны Антанты как в технике (прежде всего, самолёты), так и в военном руководстве.
Из тактических промахов военные историки отмечают беспрецедентный взлом шифров Красной армии. Это сделали выдающиеся польские математики Вацлав Серпиньски, Станислав Лесневски и Стефан Мазуркевич (два последних — ученики Серпиньского). Но, читая их биографии, понимаешь, что профессора, всецело обязанные карьерой России, после распада страны элементарно предали свою Родину. Вот лишь некоторые биографические штрихи к портретам шифровальщиков.
Учителем Вацлава Серпиньского был известный русский математик Георгий Вороной, преподававший в Варшавском университете. Когда началась Первая мировая война, Серпиньски с семьей уехал из Польши — сначала в Вятку, а затем — по ходатайству русских математиков Егорова и Лузина — ему было позволено жить и работать в Москве. После Октябрьской революции Серпиньски вернулся в Варшаву, где спустя три года добровольно предложил Пилсудскому свои знания против Советской России. (Через два десятка лет судьба уготовила Вацлаву Серпиньскому нацистский концлагерь, из которого он был освобождён в феврале 1945 года красноармейцами).
Станислав Лесьневски вообще родился в Серпухове, а школьные годы провёл в Иркутске. Отучившись в Берлинском и Львовском университетах, с началом Первой мировой войны Лесьневски также вернулся в Россию, где до 1918 года преподавал в польской средней школе в Москве.
Эти математики, разгадав шифр РККА, с августа 1919 и до конца 1920 года приняли несколько тысяч радиограмм. В августе 1920 года поляки дешифровали 410 радиодепеш, подписанных командующим Западным фронтом Михаилом Тухачевским, комиссаром 45-й стрелковой дивизии Ионой Якиром и командующим 3-м кавалерийским корпусом Гаем Гаем. Таким образом, ключевой удар Пилсудского по 16-й армии под командованием Николая Соллогуба стал следствием перехвата и расшифровки телеграммы Тухачевского о передислокации подразделений РККА на Западном фронте.
История распорядилась так, что практически все военачальники РККА, сражавшиеся в польско-советской войне 1919−1920 годов, были расстреляны в 1937 году как враги народа (Тухачевский, Гай, Якир, Соллогуб, Корк, Восканов, Хвесин…). Поражение Западного фронта в Варшавской операции, по мнению историков, повлияло на судьбу Тухачевского со товарищи.
…Немного о термине «Чудо на Висле». Современные поляки вкладывают в это понятие некую божественную, внеземную поддержку первого главы Польского государства. Первоначально же это определение придумал политический противник Юзефа Пилсудского. 14 августа 1921 года в газете Rzeczpospolita оппозиционный депутат Сейма Станислав Строньски опубликовал ироничную заметку под заголовком «О, чудо на Висле». В этой статье проводилась мысль, что «при таком фатальном Верховном главнокомандующем только провидение и чудо могут спасти Польшу».