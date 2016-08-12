Сегодня, 13 августа, исполняется 96 лет с начала одного из самых неоднозначных сражений в истории России XX века — Варшавской битвы. В Польше разгром Красной армии патетически именуется «Чудом на Висле», являясь историческим бальзамом для русофобов.

Кадр из польского фильма «Варшавская битва» 1920» Надпись на транспаранте гласит — «Руки прочь от Советской России»

В том, что память о битве — неестественная, надрывная — у поляков жива, автор этих строк убедился пару лет назад на Доминиканской ярмарке в Гданьске. Там я набрёл на аутентичные бронзовые статуэтки Юзефа Пилсудского. Узнав, что я русский, пан продавец с едкой усмешкой сказал: «Бери в память о том, как наш Юзюк вашего Сталина…», — и далее, сжав кулаки, показал неприличный жест. Это он «Чудо на Висле» имел в виду.

Итак, что нужно знать современному российскому читателю о Варшавской битве? Что в ней погибло 25 тысяч красноармейцев и более 100 тысяч попали в плен. В плену десятки тысяч русских солдат сгинули в польских концлагерях (для полной информации об издевательствах над нашими соотечественниками, узниками «концентрационных лагерей смерти» Второй Речи Посполитой, не хватит места в этом историческом очерке).

Пленные красноармейцы в польском лагере

Российскому читателю необходимо знать, что столь взлелеянный поляками «освободительный» характер Варшавская битва несёт лишь в том случае, если её рассматривать особняком, игнорируя общую историческую картину (точно так же однобоко в Польше трактуют Пакт Молотова — Риббентропа, забывая, что задолго до пакта Польша, став союзником Гитлера, аннексировала часть Чехословакии — Тешинскую область, надеялась на помощь рейха в случае польско-советского конфликта и очень хотела стать соучастником войны Гитлера против СССР).

В насквозь пропагандистском польском художественном фильме «Варшавская битва. 1920» (где красноармейцы похожи на вурдалаков из голливудского «От заката до рассвета») есть эпизод, который отвечает на вопрос — была ли освободительной польско-большевистская война? Когда уланы Пилсудского под музыку направляются брать Киев, в кадре мелькает кучка протестующих с кроваво-красным транспарантом — Rece precz od Rosji sowieckiej («Руки прочь от Советской России»).

Исторический факт того времени — Польша, два года назад получившая независимость, о которой мечтала последние 120 лет, решила ухватить Господа за бороду и под шумок расширить свои границы за счёт рассыпавшейся империи.

В 1919 году и в первой половине 1920 года Войско Польское оккупировало — иначе не скажешь — Минск и Киев. Конечно же, уважаемый современный читатель, это не были республиканские столицы. Это были крупнейшие центры западных частей вчерашней Российской империи. И в этой связи говорить о Пилсудском как о «могильщике большевизма» смешно.

Начальник Польского государства Юзеф Пилсудский

«Хотя он (Пилсудский) коммунизм отвергал и осуждал, ему было безразлично, какой строй утвердится в России, — пишут польские историки Дарья и Томаш Наленч в работе «Юзеф Пилсудский. Легенды и факты». — Он был даже готов, хотя и с характерной для антикоммуниста гримасой неудовольствия, признать правительство большевиков, так как ошибочно оценивал его характер и поэтому был убеждён, что оно погрузит Россию в хаос, лишив её великодержавности».

Историкам также известны слова Пилсудского: «Моя мечта — дойти до Москвы и на Кремлёвской стене написать: «Говорить по-русски запрещается».

Кстати, о походах на Советскую Россию британский журнал New Statesman писал в 1922 году в откровенно издевательском тоне:

«С чисто военной точки зрения это была весьма необычная оборонительная кампания, которую когда-либо знала история. Помчались, чтобы сломать себе шею, вглубь Южной России, ворвались в Киев и устремились дальше на юго-восток в сторону Чёрного моря. Остановились на линии, в два раза длиннее прежнего фронта, образуя большой выступ, который в любом случае трудно было удержать, даже если бы польские силы были в несколько раз многочисленнее, чем в действительности. Если так выглядела оборонительная операция генерала Пилсудского, то он является самым бездарным генералом, какого только можно найти за пределами Китая».

Польский общественный консенсус о том, что Варшавская битва была «поворотным пунктом в истории Европы» (мол, Советы несли огонь революции в Европу да сломались о Варшаву) — предлагаю оставить в покое. Представляется логичным другое решение, а именно вынужденный ответ Москвы после подобных «оборонительных операций» пилсудчиков (читай: прямой вооружённой агрессии Польши). Опять же здесь следует учесть историческую данность — Польша в те годы была неотъемлемой частью Российской империи, отколовшейся лишь вчера. И возврат Речи Посполитой «на родину» представлялся для руководства Советской России как само собой разумеющийся (уважаемый читатель, проведи сам параллели в новейшей истории России).

Командующий Западным фронтом РККА Михаил Тухачевский. 1920 год. Военачальнику на тот момент было 27 лет

Почему Красная армия проиграла Варшавскую битву? По мнению белорусского историка Николая Малишевского, весь секрет «Чуда на Висле» связан с тем, что отборные части РККА, которые могли бы разбить пилсудчиков под Варшавой, были оттянуты на южном направлении, воюя против белой армии Врангеля и взбунтовавшихся тамбовских крестьян. Бои с врангелевцами окончательно не позволили большевикам сосредоточиться на польском фронте. И, конечно, не нужно сбрасывать со счетов помощь Польше со стороны Антанты как в технике (прежде всего, самолёты), так и в военном руководстве.

Из тактических промахов военные историки отмечают беспрецедентный взлом шифров Красной армии. Это сделали выдающиеся польские математики Вацлав Серпиньски, Станислав Лесневски и Стефан Мазуркевич (два последних — ученики Серпиньского). Но, читая их биографии, понимаешь, что профессора, всецело обязанные карьерой России, после распада страны элементарно предали свою Родину. Вот лишь некоторые биографические штрихи к портретам шифровальщиков.

Памятная медаль в честь польского математика Вацлава Серпиньского

Учителем Вацлава Серпиньского был известный русский математик Георгий Вороной, преподававший в Варшавском университете. Когда началась Первая мировая война, Серпиньски с семьей уехал из Польши — сначала в Вятку, а затем — по ходатайству русских математиков Егорова и Лузина — ему было позволено жить и работать в Москве. После Октябрьской революции Серпиньски вернулся в Варшаву, где спустя три года добровольно предложил Пилсудскому свои знания против Советской России. (Через два десятка лет судьба уготовила Вацлаву Серпиньскому нацистский концлагерь, из которого он был освобождён в феврале 1945 года красноармейцами).

Станислав Лесьневски вообще родился в Серпухове, а школьные годы провёл в Иркутске. Отучившись в Берлинском и Львовском университетах, с началом Первой мировой войны Лесьневски также вернулся в Россию, где до 1918 года преподавал в польской средней школе в Москве.

Эти математики, разгадав шифр РККА, с августа 1919 и до конца 1920 года приняли несколько тысяч радиограмм. В августе 1920 года поляки дешифровали 410 радиодепеш, подписанных командующим Западным фронтом Михаилом Тухачевским, комиссаром 45-й стрелковой дивизии Ионой Якиром и командующим 3-м кавалерийским корпусом Гаем Гаем. Таким образом, ключевой удар Пилсудского по 16-й армии под командованием Николая Соллогуба стал следствием перехвата и расшифровки телеграммы Тухачевского о передислокации подразделений РККА на Западном фронте.

История распорядилась так, что практически все военачальники РККА, сражавшиеся в польско-советской войне 1919−1920 годов, были расстреляны в 1937 году как враги народа (Тухачевский, Гай, Якир, Соллогуб, Корк, Восканов, Хвесин…). Поражение Западного фронта в Варшавской операции, по мнению историков, повлияло на судьбу Тухачевского со товарищи.

Картина польского художника Ежи Коссака «Чудо над Вислой»

…Немного о термине «Чудо на Висле». Современные поляки вкладывают в это понятие некую божественную, внеземную поддержку первого главы Польского государства. Первоначально же это определение придумал политический противник Юзефа Пилсудского. 14 августа 1921 года в газете Rzeczpospolita оппозиционный депутат Сейма Станислав Строньски опубликовал ироничную заметку под заголовком «О, чудо на Висле». В этой статье проводилась мысль, что «при таком фатальном Верховном главнокомандующем только провидение и чудо могут спасти Польшу».