«Это не приведет к массовому притоку китайских товаров. И засилия китайского товара на рынках среднеазиатских республик опасаться на данном этапе не стоит. Просто потому, что оно уже произошло», — эксперт по транспорту и логистике, руководитель исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов поделился с корреспондентом ИА REGNUM мнением о последствиях присоединения КНР к Конвенции о Международных дорожных перевозках.

Guillaume Jacquet Статуэтка западного купца, изготовленная в китайском государстве Северная Вэй

ИА REGNUM: Китай стал 70-й страной, присоединившейся к Конвенции о Международных дорожных перевозках (МДП). На территории КНР конвенция начнет действовать в январе 2017 года. Является ли это событие значимым для Китая?

Несомненно. Сейчас транспорт Китая проходит стадию структурного реформирования. Вот уже 27-й месяц идет спад по линии железнодорожных перевозок, 6-й месяц наблюдается спад погрузки на автотранспорт.

Соответственно, в целом китайская экономика, несмотря на декларируемый рост, явно имеет большие проблемы в сфере транспортно-логистических перестроек. А это значит, что каждая новая возможность для транспортников страны дает шанс на приближение роста.

Присоединение к МДП важно Китаю с точки зрения среднеазиатского и приморского сообщения со стороны России.

Важно это событие и для России. Потому что эта система подразумевает обмен количеством разрешений на транзит по территории другого государства. Условно говоря, киргизские или узбекские автомобилисты должны получить столько же разрешений на поездки в Китай, сколько и Китай.

Товар в данной системе измеряется количеством фур. Даже если Киргизия не будет экспортировать товары собственного производства, то перевозчики могут поехать за товаром в Китай.

Это не приведет к массовому притоку китайских товаров. И засилия китайского товара на рынках среднеазиатских республик опасаться на данном этапе не стоит. Просто потому, что оно уже произошло. Около двух месяцев назад я был в Киргизии, и на рынках кроме китайских товаров никаких других не нашел.

ИА REGNUM: Изменятся ли отчисления за транзит китайских грузов через Среднюю Азию?

За транзит нет, но, вероятнее всего, расходы на логистику для Средней Азии и Казахстана снизятся примерно на 15%. Причина проста — из-за длительности и сложности маршрута стабильный транзит из России в Европу невозможен.

Дополнительный препятствием является состояние китайского автотранспорта. У КНР есть масштабный парк, но по большей части это грузовики, которые не пройдут в России весовой контроль.

Исходя из вышесказанного, скорее всего до России они не доберутся, а будут осваивать приграничные районы Казахстана, проложат маршруты по территории Киргизии и Узбекистана.

Разумеется, снижение расходов на логистику поможет сэкономить определенные деньги конечным получателям.

ИА REGNUM: Есть ли альтернативная система МДП для осуществления дорожных перевозок?

Это единственная международная система, которой нет аналогов.

ИА REGNUM: Насколько возрастет объем перевозок после фактического присоединения Китая к МДП?

Ненамного. С точки зрения логистики, просто будет прямой рейс, и это позволит избежать перегрузок на границах. Доходы перевозчиков тоже не изменятся. Если раньше фура из Киргизии шла в рейс за китайскими товарами и на границе перегружалась с китайских фур на киргизские и шла обратно, то теперь китайская фура будет проскакивать границу под разгрузку в Бишкеке, а киргизская — так же пересекать границу под разгрузку в Китае.

Ничего не изменится и с точки зрения емкости рынка. Ведь товар не может реализовываться в больших объемах, нежели ему предоставляет рынок. Удешевление логистики рынок не расширит. Увеличение объема импорта китайских товаров возможно, если будет создавать «запас» для последующего вывоза в Россию.

Киргизия пыталась реализовать эту возможность и создавала себе дырки на границе с Россией для реэкспорта китайских товаров. Но МДП не создает дополнительные окна в этом направлении.

ИА REGNUM: Приведет ли расширение МДП к увеличению потока контрабандных перевозок?

Нет. Те, кто пользуется существующими каналами и возможностями, продолжат это делать. Дополнительных схем или лазеек не будет.

ИА REGNUM: Есть ли страны, которые сознательно уклоняются от участия в МДП?

Есть. Это Туркмения и Северная Корея. Потому что они болваны.

ИА REGNUM напоминает, что Конвенция МДП — это международное соглашение, созданное под эгидой Европейской экономической комиссии ООН в 1975 году. Целью соглашения является упрощение процедуры оформления грузов при пересечении ими границ.