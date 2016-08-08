«Такого шоу, какое устроил руководитель Международного параолимпийского комитета Филип Крейвен, мир еще не видел, — рукоплещет Йенс Вайнрайх из немецкого журнала Der Spiegel. — Предполагаемое решение МПК просочилось в прессу еще в субботу, накануне официального его утверждения. Затем слухи были опровергнуты, а в воскресенье они стали явью. Надо понимать, что вердикт Параолимпийского комитета — это прежде всего пощечина, нанесенная президенту МОК Томасу Баху».

Логотип Олимпийских и Параолимпийских игр в Рио-де-Жанейро

По мнению журналиста, Бах сам виноват, потому что МПК тесно сотрудничал с антидопинговой комиссией ВАДА, возглавляемой Ричардом Маклареном, а МОК «фактически проигнорировал факт существования в России государственной системы допинга и демонстративно назвал доклад Макларена предварительным».

Корреспондент считает слова главы МПК Филипа Крейвена о том, что он «не испытывает ничего, кроме отвращения, к прекрасно задокументированной комиссией российской системе государственного допинга» — это не поза, а позиция. «Фейр-плей — основа спорта, и честная игра должна оставаться этой основой всегда», — вдохновенно произносит он.

«У русских есть три недели на то, чтобы оспорить решение МПК, и их министр спорта Мутко уже объявил, что они воспользуются этим правом», — заключает Der Spiegel.

«МПК проявил решительность, осудив допинговый скандал, возникший в России. Крейвен заявил о том, что ВАДА известны имена 44 российских спортсменов, чьи тесты на играх в Сочи были подменены. Поэтому справедливость решения, объявленного главой Параолимпийского комитета, не вызывает сомнений, — осторожно, но уверенно излагает испанская La Vanguardia. Другого наказания, адекватного тяжести совершенного нарушения, просто не существует. И то, что сделал МПК, — пример и образец поведения для МОК, который, к сожалению, был слишком мягок».

«Наконец-то кто-то отважился, — восторженно вторит землякам каталонское издание Sport. — Международный параолимпийский комитет приостановил членство Параолимпийского комитета России, а значит, и отстранил российскую команду от Игр. — Президент МПК Крейвен сказал, что заслушал представителей Москвы относительно нарушений, зафиксированных у 44 спортсменов, однако объяснения русских Крейвена в их невиновности не убедили. Мы сочувствуем тем, кто не запятнан, но им придется нести ответственность так же, как и тем, кто замечен в приеме стимулирующих препаратов».

«МПК остановил Кремль: ни один российский параолимпиец не приедет на соревнования в Рио. Крейвен вскрыл государственную допинг-систему в России, — таким заголовком привлекает своего читателя итальянская Il Giornale. — Решение, направленное против Москвы, было принято единогласно. Параолимпийский комитет России оказался неспособен уважать, соблюдать и соответствовать требованиям борьбы против допинга, выдвигаемым ВАДА».

По мнению автора публикации Франческо Манты, «решение МОК, принятое несколькими днями раньше, могло обернуться полным политическим фиаско, если бы ПМК не занял столь твердой позиции. Россия благодаря созданной государственной допинговой системе поставила под сомнение существование мирового спорта вообще».

Тем не менее корреспондент склоняется к тому, что решение ПМК — не совсем спортивного характера: «Приговор имеет явно политический оттенок, подчеркнутый той особой твердостью заявления, прозвучавшего из уст сэра Филипа Крейвена. Он назвал день отстранения Москвы от Игр одной из самых мрачных дат в истории спорта, а само наказание — платой за нападение на спортивные ценности под воздействием коррумпированности и сомнительной морали, господствующих в России. Медали в этой стране стоят гораздо дороже, чем дух и мораль, считает чиновник».

«Сэр Филип Крейвен считает, что в отстранении российских параолимпийцев виновато правительство их страны, — сообщает корреспондент британской The Times Мартин Зиглер. — Кремль катастрофически подставил своих олимпийцев. Формула «медали превыше морали», которой руководствуются в Москве, должна вызывать неприятие и отвращение у всех честных людей. Российская антидопинговая система коррумпирована, скомпрометирована и разрушена».

Times аплодирует британской параолимпийской ассоциации, выступившей с поздравлениями в адрес МПК и похвалившей чиновников «за смелость».

«Мы, конечно, сочувствуем отдельным российским атлетам, не запятнавшим себя стимуляторами, но для сохранения целостности нашего спорта необходимо, чтобы ответственность за употребление допинга несли все. Чтобы общественность знала, что предпринимаются необходимые меры и прилагаются максимально возможные усилия для борьбы за чистоту идеи. Мы все должны быть уверены в том, что условия спортивных соревнований равны и одинаковы для всех», — заключает издание.

«Россию исключили из олимпийской семьи, и этот момент станет поворотным в борьбе за чистоту спорта, — считает норвежская NRK. — По словам президента ПМК Крейвена, это было тяжелое, но необходимое решение. Члены Международного параолимпийского комитета обязаны были взвалить на свои плечи столь тяжкое бремя ради того, чтобы сохранить идеалы параолимпийского движения».

Авторы публикации собрали несколько мнений членов МПК, единодушно голосовавших против России. Наиболее откровенным и конкретным оказалось высказывание президента норвежского спортивного союза Тома Тведта:

«Это — единственно правильное решение. То, что их выкинули из параолимпийской семьи. Это — возможность навести порядок железной рукой раз и навсегда. Систематическое жульничество, исходящее со стороны России, терпеть больше невозможно, оно подрывает доверие ко всему мировому спорту. Решение МПК показало дееспособность нашего международного комитета, и мы изначально хотели, чтобы и МОК поступил так же. Но он не рискнул».

«Россия уличена в функционировании государственной системы допинга, по крайней мере в период с 2011 по 2015 год, так что реакция МПК в виде отстранения русских от Параолимпиады в Рио — вполне адекватная и ожидаемая, — полагает французская Le Mond. — МОК в этом смысле оказался не до конца последовательным, запретив полностью выступать только легкоатлетам РФ. ПИК пошел дальше и смелее».

На фоне этой «пляски на костях» поверженного, как представляется многим европейцам, противника диссонансом звучит здравая мысль немецкой Frankfurter Allgemeine: «Спорт должен наводить мосты. Изгнание России вряд ли следует считать конструктивным делом».