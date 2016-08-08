Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 31 июля — 6 августа стали: папа Франциск приветствовал Олимпийскую сборную беженцев; иезуиты готовятся к выборам нового генерала ордена; правительство Франции должно признать французскую культуру как иудео-христианскую; даже демократическую Россию ни в коем случае нельзя присоединять к Евросоюзу; в Татарстане проповедуют терпимость; подача беженцем прошения об убежище в США может плохо для него закончиться и другое.

Иван Шилов ИА REGNUM

По случаю Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро папа Римский Франциск выразил надежду, что этот праздник спорта будет временем мира и терпимости, передает Radio Vaticana (Ватикан). Накануне открытия Олимпиады понтифик опубликовал сообщение на девяти языках: «Поздравляю спортсменов! Всегда будьте посланниками братства и подлинного спортивного духа!». Папа направил также специальное послание членам Олимпийской сборной беженцев, в котором приветствовал поименно каждого из десяти спортсменов, желая им успехов в состязаниях: «Пусть мужество и сила, что вы несете в себе, выразят через Олимпийские игры возглас братства и мира. Пусть именно благодаря вам все человечество осознает, что мир возможен, что с миром можно обрести все, а с войной — все потерять. Я желаю, чтобы ваше свидетельство пошло всем на пользу. Молюсь о вас и прошу вас, пожалуйста, молитесь обо мне». Олимпийская сборная беженцев состоит из пловцов из Сирии, бегунов из Южного Судана и Эфиопии, а также дзюдоистов из Демократической Республики Конго. Чтобы попасть в эту команду атлеты должны были иметь высокие спортивные результаты, а также статус беженца, подтвержденный ООН. На соревнованиях в Рио-де-Жанейро они будут выступать под олимпийским флагом. Это первая в истории Олимпийских игр сборная из беженцев.

Иезуиты готовятся к выборам нового генерала своего ордена. 2 октября в Риме пройдет генеральная конгрегация Общества Иисуса, на которой верховный генерал Адольфо Николас уйдет в отставку. Тенденция последних трех выборов показывает, что новым главой ордена становится кандидат, не входящий в число близких соратников своего предшественника.

Председатель Конференции католических епископов Украины архиепископ Львовский Мечислав Мокшицкий одобрил решение Сейма Польши учредить особый день, посвященный памяти жертв геноцида, совершенного во время Второй мировой войны в отношении населения тогдашних польских восточных территорий. В период между 1942 и 1945 годами более 80 тысяч поляков, среди которых женщины и дети, были убиты в рамках кампании по этнической чистке, охватившей также русских, венгров и евреев. 22 июля Сейм Польши признал это геноцидом и принял решение учредить День памяти, который будет отмечаться ежегодно 11 июля. 1 августа епископ Луцка Виталий Скомаровский отслужил мессу в память жертв Волынской резни на кладбище Мельницы. Монсеньор Мокшицкий подчеркнул по этому случаю, как важно помнить о погибших, а в отношении инициативы польского Сейма заявил: «Это решение позволит нашим народам прийти к истине, и истина сделает нас свободными».

Хладнокровное убийство 86-летнего отца Жака Амеля в церкви в Нормандии преступником алжирского происхождения вызвало реакцию католиков по всему миру, пишет Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Как эти люди смеют ходить в наши церкви и попирать нас? Тем не менее, напоминает папа Франциск, преступление, совершенное на французской земле спустя лишь две недели после теракта в Ницце, не является атакой на религию. Это, как говорит президент Олланд, нападение на национальную идентичность Франции. Она возвращает нас к царствованию короля Луи-Филиппа, который в 1830 году, был, по его мнению, призван Богом, чтобы освободить Алжир от еретических нравов и оживить его христианское наследие. Рост арабского национализма после Второй мировой войны привел к утрате французами силы воли в результате проигранной в 1962 году кампании. Иудео-христианское наследие Алжира было практически уничтожено, большинство синагог и церквей стали использовать в качестве мечетей. Алжирская гражданская война была перенесена в материковую Францию в гетто на окраине французских городов. Политкорректность и культурный релятивизм не смогли решить проблему. Многие французы покинули свою страну, они отправились, например, в Англию в культурное изгнание, а алжирский элемент изменил французскую культуру. Еще не слишком поздно, чтобы возродить иудео-христианское наследие и католические традиции Франции, но ждать больше нет времени. Хорошим первым шагом стала бы канонизация отца Жака Амеля как святого. А французское правительство должно признать национальную культуру как иудео-христианскую.

Путинская Россия является не только стратегическим партнером для Европы, но и неуклюжим соседом, рассказывает L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Конфликт на Ближнем Востоке, особенно кризис с беженцами, отвлек внимание европейцев от другого конфликта с огромным потенциалом риска. События на Украине является ключевой темой благодаря роли Москвы, отношения с которой остаются основной проблемой для Европейского союза. Потребность в хороших, мирных и дружественных отношений между Россией и ЕС желательна с любой точки зрения. Тем не менее, агрессивная российская политика — на Украине и в Крыму, а ранее в Грузии — не может быть «зависшим вопросом». В этом контексте присоединение России к ЕС не является жизнеспособным вариантом, а любая ссылка на культурную близость и общие исторические христианские корни является абсурдной. Культура и политика — это отдельные сферы, вне зависимости от взаимного влияния их друг на друга. Политическое соглашение, но не культурная близость, имеет решающее значение для союза с ЕС. Хотя даже если Москва выполнит европейские требования и станет демократической — будет ли в принципе иметь смысл ее присоединение к Европейскому союзу? Глядя на огромные просторы России, которая в своем многообразии сама по себе является Союзом, ответ очевиден — такой запрос должен быть отклонен. Россия не нуждается в присоединении к ЕС, если только не хочет расширить свою империю, но тогда Европа потеряет свою идентичность, и, в конечном счете, свою душу. Но и Россия, и Европа нуждаются в мире в качестве основного условия для плодотворного сотрудничества.

В Татарстане проповедуют терпимость, ведет репортаж из российской республики корреспондент La Croix (Париж, Франция). «Здесь мусульмане очень терпимы», — говорит Наталья Андрианова, на шее которой красуется золотой православный крестик. Она вышла замуж за татарина-мусульманина, празднует православное Рождество с семьей и никогда не думала о смене веры. Типичный пример многих смешанных браков Татарстана. Сами лидеры ислама на берегах Волги говорят, что часто бывает проще построить каменные мечети, чем пробудить веру в сердцах верующих. Многие из татар-мусульман никогда не посещают мечеть, пьют алкоголь и едят свинину. Ректор Исламского университета в Казани Рафик Мухаметшин рассказывает о своем заведении, что здесь студенты не носят паранджу или никаб, ограничиваясь платьями и яркими шарфами, здесь исповедуют «евро-ислам». 1500 студентов проникнуты исламом, адаптированы к европейским ценностям, их дипломы признаются государством. Будущие имамы обучаются в Татарстане, а не Саудовской Аравии, Египте или Пакистане, где царят другие традиции. Однако официальному исламу все равно приходится конкурировать с иностранными проповедниками, ваххабитами и салафитами. «Наши студенты присутствуют в социальных сетях и на российских религиозных форумах, — отмечает Мухаметшин. — Когда они встречаются с радикальными высказываниями, то вступают в дискуссию и попытаться исправить экстремистские взгляды авторов высказываний. Это трудоемкая работа». Митрополит Феофан (Ашурков) обеспечивает баланс между православными и мусульманами. Он провел десять лет на Северном Кавказе, земле, отмеченной ростом фундаменталистских движений. «Здесь нет ничего подобного, — подчеркивает глава местной епархии Русской православной церкви. — Татарстан может стать примером для Франции». Он не одобряет использование термина «колонизация» в отношении республики. Не колонизация, сообщает митрополит, освоение новых территорий. Но даже сегодня потомки Золотой Орды мирно сопротивляются ассимиляции.

Католическо-православный диалог стагнирует из-за конфликта на Украине, утверждает KATHPRESS (Вена, Австрия). Темные тучи сгустились над предстоящей сессией Смешанной международной комиссии по богословскому диалогу между Римско-Католической и Православной церквями, которая должна пройти с 15 по 22 сентября в итальянском городе Кьети. Отдел внешних церковных связей Московской патриархии выпустил коммюнике с критикой действий Украинской греко-католической церкви. Причиной послужили высказывания главы украинских униатов архиепископа Святослава Шевчука и его предшественника, кардинала Любомира Гузара по отношению к Всеукраинскому Крестному ходу мира, любви и молитвы за Украину, организованного Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП) в июле этого года. Заявления Шевчука и Гузара были квалифицированы как акт «беспрецедентной агрессии» против УПЦ МП и в целом Московской патриархии. ОВЦС ставит вопрос: «Возможно ли вести диалог с Римско-католической церковью по иным богословским вопросам в то время, как тема унии продолжает оставаться кровоточащей раной, а лидеры униатизма не прекращают свою кощунственную и политизированную риторику, направленную против канонической Украинской православной церкви?».

На самой Украине, как передает Католицький Оглядач (Львов, Украина), более 36.000 граждан подписались под обращением в Генеральную прокуратуру, кабинет министров и администрацию президента Украины с просьбой защитить униатский патриарший собор Воскресения Христова от незаконной застройки. Речь о том, что в Киеве началось «строительство жилищно-офисного комплекса в пределах прибрежной защитной полосы реки Днепр и в зоне охраняемого ландшафта на смежном участке с участком патриаршего собора». Как отметил канцлер Киевской архиепархии УГКЦ протоиерей Василий Чудийович, «мы не можем терпеть беззаконие, которое может привести к разрушению собора, поэтому должны отстаивать восстановление законности при строительстве и соблюдение застройщиком всех градостроительных предписаний. Не узаконивание всего, что происходило и происходит на стройке, а именно восстановление законности».

Турецкое правительство обратилось в Непал с просьбой обратить внимание на деятельность в этой стране исламского лидера и проповедника Фетхуллаха Гюлена, который, по мнению Анкары, является вдохновителем неудачной попытки переворота, предпринятой в Турции в ночь с 15 на 16 июля. Согласно письму, переданному представителям высшей власти Непала, информирует AsiaNews (Рим, Италия), сторонники Гюлена создали сеть во многих странах. Деятельность таких школ и обменов учащимися направлены «против Турции» и должны быть поставлены под жесткий контроль, настаивает Анкара. Ядав Койрала, представитель непальского министерства внутренних дел, подтвердил получение письма от турецкого посольства. «Нам еще предстоит решить, как мы должны отреагировать и какие принять меры», — сообщил чиновник. Возможно, правительство Непала хочет посмотреть, что собираются предпринять по этому поводу другие страны, включая Индию. Ранее Анкара заявила, что сеть Гюлена прочно раскинулась в Нью-Дели, Мумбаях, Калькутте, Хайдерабаде и Пуне. По данным непальского министерства образования, в Непале работают, по крайней мере, три школы, принадлежащие фонду Гюлена. Во всех них трудятся турецкие граждане, но по туристической визе. Непальское правительство решило отозвать разрешение на их работу и предупредило школы, чтобы те больше не набирали никаких иностранцев в качестве волонтеров.

Подача беженцем прошения об убежище в США может плохо для него закончиться. Об этой коллизии рассказывает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Вашингтон, округ Колумбия, 4 августа 2016 / 3:16 вечера (CNA / EWTN Новости). «Мы столкнулись с кризисом на границе», — заявила Кристина Арриага, член Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF). Комиссия опубликовала отчет, в котором проанализированы «барьеры на пути к защите». По словам председателя USCIRF, отца Томаса Риза, «те, кто ищет убежище от преследователей заслуживают того, чтобы к ним относились с достоинством» и их не следует на время рассмотрения содержать «в тюремных условиях». По данным «полевых исследований» и «общественных информаторов», в период с 2012 по 2015 год были случаи злоупотреблений, которые подрывают механизм предоставления убежища. В одном случае, говорится в докладе, проситель сказал, что его даже не спросили, почему он боится возвращаться домой, более того, правительственный агент записал в анкете, что заявителя «не пугает возможность отправки его обратно на родину». Выходцы из Китая были встречены со скептицизмом сотрудниками пограничной службы, «потому что не могли назвать церковь, в которую ходят». Чиновники не знали, что многие китайские христиане могут устраивать службы только в своих собственных домах. Даже если просителей убежища признают заслуживающими доверия, на время рассмотрения дела их часто размещают в центрах содержания под стражей, пока федеральный иммиграционный суд не решит, как с ними поступить. Условия содержания в центрах напоминают тюремные. Там нет личной жизни для мужчин, женщин и детей и, самое главное, не существует доступа к юридической помощи.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.