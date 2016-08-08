



Евгений Налимов, «Алтайская правда» «Любовь и центнеры». Иллюстрация к «живому архиву» газеты «Алтайская правда» ("АП")

На обломках «Изумрудной страны»

О том, что стоит за Указом Владимира Путина, постановившим перевести три алтайских племенных предприятия (барнаульский учхоз «Пригородное», племенной репродуктор «Чистюньский» и племенной завод «Бурлинский», — прим. ИА REGNUM ) из федеральной в краевую собственность, 3 августа сообщает газета «Свободный курс» («СК»). Согласно президентскому Указу, собственником вышеназванных предприятий, в течение минимум 10-ти лет, будет регион.

«На протяжении этого времени предприятия не должны менять основной род своей деятельности. Полная передача акций должна завершиться в шестимесячный срок. Тогда закончится восьмилетняя борьба Алтайского края с приватизацией, жертв которой, к сожалению, избежать не удалось», — пишет корреспондент «СК» Анна Недобиткова. Из ее публикации можно сделать вывод, что предприятия, обозначенные в президентском Указе, теперь защищены от участи хозяйств печально известного алтайского холдинга «Изумрудная страна» (руководство которого уличили в крупных мошенничествах, — прим. ИА REGNUM ), и что инициатором этого процесса стал алтайский губернатор.

ИД «Алтапресс» напоминает, что самая громкая и скандальная история «Изумрудной страны» была связана с покупкой на торгах племзавода «Чарышский» из Усть-Калманского района.

«Руководство предприятия, его работники и просто неравнодушные люди района, сразу обеспокоились, что будет с племзаводом. Их опасения оправдались уже через год: корма с предприятия начали растаскивать по другим фермам «изумрудников», коров — вырезать. Некогда успешный завод начал разваливаться вместе с агрохолдингом», — пишет «Свободный курс».

Как уже сообщало ИА REGNUM, «Изумрудную страну» создали предприниматели Антипины (супруги Ольга и Александр Антипины), которые с 2008 года начали активно скупать в Алтайском крае предприятия и брать заведомо невозвратные кредиты в банках.

В 2012 году Антипиных тесно связывали с именем бывшего директора Алтайского регионального филиала ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» Евгением Роговским который подозревался в превышении полномочий при кредитовании группы компаний «Изумрудная страна». В мае 2012 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») и Роговский даже был арестован на 60 суток. Но впоследствии обвинение было снято.

А вот «Чарышский», как и многие активы «Изумрудной страны», находятся сейчас в стадии банкротства. «Что с ними будут дальше — непонятно», — пишет корреспондент Анна Недобиткова. Сайт ИД «Алтапресс» по этому поводу добавляет: «На протяжении нескольких лет руководство региона решало вопрос о переводе племенных предприятий в краевую собственность. Дело сдвинулось с мертвой точки лишь в марте этого года после встречи губернатора Александр Карлина с президентом Путиным».

Ограбление АЗС с «Калашниковым»

По факту данного инцидента известно, что грабитель забрал 10 тысяч рублей и скрылся с места ограбления. Его розыск пока не дал результатов.

Часть выпускников АлтГТУ осталась без госдипломов

Поступали в технический, а закончили «классический»: семь студентов неаккредитованных направлений Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) не получили дипломы гособразца. Об этом 5 августа сообщают корреспонденты программы «Вести-Алтай» со ссылкой на выпускницу АлтГТУ Алену Голубеву.

«Нас, студентов специалитета, на вечерне-заочном — 7 человек. Нас обещали перевести в АлтГУ, потом обещали перевести в новосибирский университет. Туда нас тоже не перевели, и в итоге наша дальнейшая судьба вообще неизвестна», — сообщила Алена.

Но и сейчас, как видно из телесюжета «Вести-Алтай», назначенный исполняющим обязанности ректора Андрей Максименко не слишком торопится решать проблему вуза. После затянувшихся переговоров, судьба почти 250-ти выпускников неаккредитованный направлений решилась посредством их перевода в Алтайский государственный университет (АлтГУ). Остальным предложили либо дожидаться, когда специальность пройдет аккредитацию, либо перевестись в другое учебное заведение, — отмечают алтайские тележурналисты.

Кстати, чтобы получить долгожданный диплом государственного образца, бывшим «политеховцам» пришлось дополнительно платить за защиту дипломов и сдачу экзаменов.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, классический университет тоже переживает не лучшие свои времена. Ушли многие известные профессора, а сам АлтГУ при недавно переизбранном ректоре — Сергее Землюкове — неоднократно отмечался в официальной информации следственных органов по коррупционным статьям уголовного кодекса.

Бензин дорожает

В Барнауле за последний месяц подорожал бензин: его цена, в среднем, увеличилась на 40 копеек. Об этом со ссылкой на данные Росстата, 8 августа сообщила «Служба новостей FM-Продакшн». Сейчас литр топлива в краевом центре, в среднем стоит 34 рубля 76 копеек.

«Стоимость 92-го бензина за месяц подросла с 33 рублей 21 копейки до 33 рублей 65 копеек. 95-й в июле стоил 36 рублей 30 копеек. Сейчас его цена в среднем 36 рублей 66 копеек. А вот дизельное топливо наоборот подешевело на 20 копеек. Сейчас его стоимость 34 рубля 13 копеек за литр», — отмечается в новостях алтайских радиостанций.

Алтайские паралимпийцы надеются на лучшее

Газета «Комсомольская правда» («КП») (Алтайский край) 7 августа опубликовала на своем сайте мнение алтайских паралимпийцев, которые в составе российской сборной должны были отправиться в Рио.

По поводу отстранения сборной от участия в Паралимпийских играх, Тамара Подпальная, на счету которой уже четыре Паралимпиады (две «золотых» и две «серебряных»), в частности, сообщила: «Мы продолжаем тренироваться. Время еще есть. Будем надеемся на лучшее. Хочется, чтоб нас, паралимпийцев защищали и поддерживали так же, как олимпийцев».

А ранее в интервью «КП», рассуждая о допинг-скандале, Тамара Подпальная заявила: «На месте наших «чистых» олимпийцев я бы отказалась выступать под «нейтральным» флагом. Предпочитаю защищать честь России».

«Проблемный» электронный проездной в Бийске

О проблемах с введением электронного проездного в общественном транспорте 3 августа написала газета «Бийский рабочий».

«Обладатели карт гадают, как ею пользоваться. Точнее, кто к кому за оплатой проезда идти должен. У каждой из сторон — пассажиров и кондукторов — правда своя. Пассажирам не хочется лишний раз протискиваться сквозь ряды своих собратьев, особенно если оказались в транспорте в час пик, кондукторы отвечают, что им с аппаратом для считывания карт ходить по салону нельзя», — пишет издание, и приводит комментарий Владимира Курмыгина — директора Городского транспортного диспетчерского центра.

По его словам, кондуктор по салону проходить не только может, но и должен. «Хотя бы для того, чтобы посмотреть, все ли в салоне в порядке, не оставил ли кто подозрительные предметы, сумки и прочее. И сами пассажиры не должны забывать о своих обязанностях. Они обязаны не только оплатить проезд, но и получить подтверждение — билет. Конечно, конфликтов хотелось бы избежать, и раз уж законодательство не дает четких разъяснений, кто к кому должен подходить, надо искать компромисс», — заявил директор.

«Фабрика липовых диссертаций»

Алтайский госуниверситет, совместно с Алтайской академией экономики и права и Кубанским университетом, стал своеобразной кузницей по созданию диссертаций, в которых преобладает плагиат. Об этом 3 августа со ссылкой на авторов проекта «Диссернет», сообщает ИА «Банкфакс».

Из сообщения информагентства следует, что авторы проекта, проанализировав несколько работ, защищенных в период с 2010 по 2012 годы, выяснили, что основную роль в «фабрике липовых диссертаций» авторы расследования отводят замдиректора Института дополнительного профессионального образования АлтГУ Тамаре Строителевой.

Также, по сообщению ИА «Банкфакс», «диссернетовцам» удалось обнаружить работу, имеющую все признаки плагиата, которая принадлежит преподавателю Алтайского филиала РАНХиГС Павлу Авкопашвили (педагог ко всему является еще и членом Российского общества оценщиков, — прим. ИА «Банкфакс)».

В заключение информагентство напоминает, что в середине июля 2016 года стало известно о том, что президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки рекомендовал лишить депутата Алтайского заксобрания Василия Куца ученой степени доктора экономических наук. Решение было принято в рамках рассмотрения заявления «Диссернета».

Почем выборы?

Выборы депутатов Госдумы и Алтайского краевого Заксобрания обойдутся региональному и федеральному бюджету в почти 354,8 млн рублей. Об этом 5 августа со ссылкой на председателя региональной избирательной комиссии Ирину Акимову, сообщает ИА «ПолитСибРу».

«На подготовку выборов думских выборов в регион направлено 175 миллионов 53 тысячи 200 рублей. Большая часть средств выделена на дополнительную оплату труда и обеспечение деятельности участковых избирательных комиссий. Кампания по выборам депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания обойдется региональному бюджету в 179 миллионов 742 тысячи рублей. <…> основные расходы также будут направлены на работу окружных комиссий. Кроме того, на эти средства уже напечатаны открепительные удостоверения, будут изготовлены бюллетени», — информирует ИА «ПолитСибРу».

Барнаул «поплыл»

Непогода вновь доставила неудобства жителям региона. Сегодня утром, 8 августа, с проливным дождем не справились ливневки и потоки воды потекли по улицам Барнаула.

«Судя по сообщениям горожан, места, где на дорогах образуются «озера», классические — перекресток улиц Попова и Павловского тракта, пересечение Северо-Западной и проспекта Ленина, проспект Ленина в районе Нового рынка и другие», — сообщает ИА «Амител».

Всё больше по воде

Краевой информационный канал «Катунь-24» 6 августа сообщает, что в 2016 году судоходные компании Алтайского края перевезли уже 550 тыс. тонн грузов, но уже к 2018 планируют увеличить этот объемы грузоперевозок до одного миллиона тонн.

«Основную часть грузов в крае транспортируют по автодорогам. Водным путем перевозят всего 5% от общего объема грузов. тем не менее интерес к речному сообщению растет. За последний год алтайские судоходные компании перевезли на 55 тонн больше грузов, чем в 2015», — извещает телеканал.

Любовь и центнеры

Сайт газеты «Алтайская правда» 4 августа опубликовал любопытный обзор редактора Олега Купчинского. Известный алтайский журналист на своем примере рассказывает о том, как в 80-х годах прошлого столетия освещали события аграрного региона в местной печатной прессе.

В частности, Олег вспомнил, как, в 1983 году, будучи практикантом газеты «Молодежь Алтая», попал на обед в поле колхоза в Косихинском районе:

«Шутки, подначки и анекдоты. Обедают не все — невдалеке туда-сюда движется одинокий комбайн. — Любовь у Андрея, — объяснили мужики. — А когда у него любовь, он не обедает и работает как вол. Чтобы пораньше закончить и на свидание убежать. Каждый год так. Новая уборочная — новая любовь. В этот раз — Аня. А была Света. А еще раньше — Наташа… Я зацепился за этот факт и начал с него материал. Но всю лирику в редакции выбросили: как это так — каждый год новая любовь? Непорядок! И при чем тут любовь, когда идет битва за урожай!.. А битва в советской печати должна описываться совсем другими словами, где государственный подход и долг земледельца заслоняет все другие чувства», — вспоминает Олег Купчинский.