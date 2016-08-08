Потеряв стыд и чувство собственного достоинства, да и самосохранения (не вечно же это терпеть?), чиновники-расисты Международного параолимпийского комитета (IPC) взялись за расправу над представляющими Россию спортсменами-инвалидами. Отчего же такая жестокость тех, кто в Европе выказывает запредельную толерантность даже в отношении агрессивных и наглых мигрантов? Ответ: за этой жестокостью — русофобия.

Ираклий Тоидзе. Родина-мать зовёт. 1941

Решение этого Комитета (IPC) о недопущении сборной России в полном составе к участию в Параолимпийских играх в Рио, а также о приостановке членства Российского параолимпийского комитета (РПК), снова демонстрирует нравственную импотенцию, отсутствие у Запада аргументов в противостоянии с Россией, предлагающей миру равноправные отношения, игру по единым для всех правилам.

В заявлении IPC, которое можно воспринимать только как глумление над гуманизмом и здравым смыслом, сказано: «Мы были едины в своем решении, Российский параолимпийский комитет должен понести наказание, IPC отстраняет сборную России от участия в Параолимпийских играх в полном составе».

Ложь поставлена на поток

Вчитайтесь: наказание должно понести РПК, а наказывают спортсменов! Будто пьяные писали. Еще, мол, в России якобы существует государственная допинговая программа. Так докажите! То есть снова — бред, снова — коллективная ответственность, снова отказ в презумпции невиновности спортсмена и повторное наказание за одно и то же нарушение. Все повторяется, хотя даже Международный спортивный суд в Швейцарии признал беззаконием действия Международного олимпийского комитета (МОК), вышедшие в июле за рамки правового поля.

Сущее издевательство и в отношении параолимпийцев России. Разве это не издевательство, когда сначала решают отстранить спортсменов от Олимпиады по надуманному и бездоказательному докладу Ричарда Макларена, действующего под эгидой Международного антидопингового агентства (WADA), которое в свою очередь настроено «проверять на допинг» не спортсменов, а Россию, и уже после этого — заявить о проведении повторной проверки анализов российских параолимпийцев. Нормальные люди поступили бы наоборот. И почему проверять будут только российских параолимпийцев? И т.д. и т.п. Права Елена Исинбаева: ее и других «чистых» легкоатлетов наказали только за то, что они не живут и не тренируются за пределами России. Это не русофобия, не расизм?!

Становится очевидным, что такую серийность репрессий против России и российских спортсменов задумали те, кто мечтает о крахе России и способен сегодня влиять на глобальные СМИ, которые обывателем в подневольном Западу мире воспринимаются как удлинение руки Вашингтона.

Как грабили, так и грабят

Но Западу плевать на то, что о нем думают, ведь он считает себя хозяином мира, а значит, он — эталон всего и вся. Впрочем… «эталоном» (чего?) Запад стал в самом начале своего цивилизационного пути. Вспомним хотя бы английского пирата Генри Моргана, ставшего вице-губернатором на острове Ямайка. Или морского разбойника Фрэнсиса Дрейка, который преуспел в своем ремесле в таких масштабах, что был признан национальным героем, а английская королева Елизавета удостоила его рыцарского звания. Заслугой стал осуществлявшийся от имени государства и в его пользу грабеж, что, естественно, противоречило смыслу христианской морали, но которую соблюдать должны были только простые люди. А становление США? Начиналось оно с уничтожения коренного населения индейцев, продолжилось завозом рабов из Африки, руками которых и был создан базис экономического богатства этой страны, но в благодарность за работу на чужого дядю они до сих пор испытывают к себе нетерпимость бледнолицых. Не один век Запад пробавлялся колониальным грабежом, опять же опираясь только на Силу. Сегодня они особенно изощренно, с помощью экспорта западной демократии, эксплуатируют (то есть опять же грабят) остальной мир. Можно сказать, что сегодняшнее очернительство России разными международными институтами гуманитарного свойства схоже с тем, что делали в XVII веке английские морские разбойники, грабившие и воевавшие против Испании, ослаблявшие ее в пользу Англии.

Силы Зла и силы Добра

Вот почему для нормального человека очередные антироссийские санкции, теперь в спорте, оставляют впечатление, будто у ведущих русофобов Запада то ли не все дома, то ли они уже совсем с катушек съехали. Но такая позиция пока даёт плоды. Остальной, все понимающий мир, наблюдая за бандитскими действиями ведущих русофобов Запада и его русофобских СМИ, подыгрывает им, выжидая, чья возьмёт? А как еще называть такие действия? Так поступают в банде, когда кто-то оказывается перед выбором: быть убитым или стать ее участником. Дискредитация и изоляция российского спорта от международного призваны создать в глазах западного обывателя такое представление о России, будто это и есть самое страшное Зло, которое угрожает Западу. Впрочем, тут надо оговориться: последнее — правда. Потому, что «там, наверху», боятся справедливости, правды и добра. Это-то как раз и продолжает проповедовать «дикая», ныне уже не социалистическая Россия. Из-за этого и ощетинился на нее весь Запад во главе с англосаксами.

В любом случае, как можно считать людей в здравом уме, если они орут на весь мир о демократии, законности, ценностях Запада, а сами, когда это им выгодно, а потому с их точки зрения на это не требуется разрешения ООН, сами, даже не моргнув глазом, попирают первое, второе и третье. Такое происходит только по одной причине: за лицемерами — Сила и только сила, а святое — у нее только на бумаге, да на устах.

Можно не сомневаться, что после Параолимпиады в Рио последует новый накат на Россию. И так будет продолжаться, пока Сила остается на стороне Запада, пока сохранится их господство над остальным, подмятым под себя, миром. Возникает вопрос: и все же, можно ли этому противостоять уже сегодня? Можно, но прежде всего для этого нужна политическая воля.

«ТАСС уполномочен заявить»

Но и обывателю ясно, что первое дело — надо обращаться в суды, задействовать контрпропаганду. Делать это надо по доступному России максимуму независимо от того, ожидать ли ангажированности или отсутствия свободы слова и прессы. Даже недостаточный эффект от этих шагов — плюс: задел на будущее. Западу будет труднее оправдывать свое непристойное поведение в отношении России, если суды примут откровенно неправедные в глазах западной общественности решения (и тогда российские «правозащитники», возможно, наконец-то решатся назвать как раз западные суды — «Басманными»). И, если российским СМИ будут тотально препятствовать распространению Правды на Западе, что уже видно невооруженным глазом, то его лживо-агрессивное отношение к России никак не будет воспринято западным обывателем за чистую монету, а, быть может, он даже ощутит карикатурность потуг западного Зла и осудит его.

Все больше экспертов говорят, что против России объявлена война, что она уже ведется. Но тогда негоже сюсюкать — хищник воспринимает это как слабость. Соблюдать политкорректность — хорошо, но думается, что на заявление Обамы о том, что Россия — воплощение Зла, стоит отвечать симметрично. Тем более что именно эгоизм и стремление к мировой гегемонии США и его ближайших англосаксонских союзников ведут человечество к утере общечеловеческих ценностей, а за этим и к цивилизационной пропасти. Короче, если США ведут себя, как жулик, так и надо об этом говорить, и не только в СМИ, но и на высшем государственном уровне, и не только устами пресс-секретаря президента РФ. Не пора ли восстановить жесткое и грозное, но всегда справедливое «ТАСС уполномочен заявить»? Иначе нынешняя российская контрпропаганда напоминает очередное китайское «последнее 101-е предупреждение».

«Разворот над Атлантикой»

Так не пора ли России нет, не отвернуться от внешне медоточивого Запада, но меньше уделять ему внимания (например, уйти из ПАСЕ). Зачем угождать (Катынь), входить в положение того же Запада, исходя из традиционной российской сердобольности, подыгрывать ему, проявлять мягкотелость и прощать его за его же ложь, непростительные ошибки (расширение НАТО к российским рубежам). Короче, якшаться с Западом стоит, исходя исключительно из собственных интересов России.

На Востоке говорят: легче всего задушить врага в объятиях. Но именно так поступает Запад, а Россия (пятая колонна и предатели в высшем руководстве страны) не так лихо, как в прошлом, но не перестает стремиться попасть в эти объятия. Да, ставка на налаживание связей между Россией и отдельными странами — членами Евросоюза верна в принципе, но это не отменяет права говорить громко, что Москва считает Брюссель своим врагом в той же мере, что Брюссель, то и дело, объявляет врагом Москву. Короче, показывать зубы, как это сделал государственный муж Евгений Примаков, совершив свой знаменитый «разворот над Атлантикой».

И вообще, не пора ли реально приступить к созданию нового мира с ориентацией на условный Восток — Китай, Индонезию, Пакистан и Индию, да и Турцию? Для этого можно призвать народ туже затянуть пояса. Порой не понять, почему Москва носится с нравственно деградирующей цивилизацией Запада, когда будущее за прогрессирующим Востоком, но который остается для абсолютного большинства россиян terra incognita? Естественно, такая переориентация предполагает решительные меры и действия, мобилизацию нации на строительство новой, экономически сильной России, независимой от финансового мира Уолл-стрит. Ее руководители не должны говорить чушь, что учитель, недовольный низкой зарплатой, может катиться на все четыре стороны. Для сравнения: Бисмарк, сколачивая новое государство — Германию, заявил, что персона номер 1 в государстве — Учитель! В новой, сильной России не будут губить на радость Западу российскую фундаментальную науку, образование и здравоохранение. Считаются лишь с сильными. А, если они справедливы, то их еще и уважают.

Таллин, 8 августа 2016

Послесловие. И дело далеко не в недостатке финансирования (Россия вынужденно укрепляет свою обороноспособность), а в непроизвольном, а может и сознательном, вредительстве зажравшегося чиновничества, в том числе и высшего эшелона. Ибо, если наука, образование, здоровье нации уже сегодня не станут тремя обязательными китами обеспечения будущего страны и народа, то это станет их смертным приговором. А то впечатление такое, что кому-то это нужно и в самой России? Если так, то допинговая антироссийская возня вокруг Олимпиады в Рио 2016 — мелочь пузатая.