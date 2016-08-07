Азербайджанские журналисты «обнаружили» лоббистов нормализации отношений между Турцией и Арменией. Бакинский портал Haggin. az опубликовал фрагменты «сенсационной» статьи Фархада Мамедова «Как Фетхуллах Гюлен и Вашингтон открывали границу с Арменией». Смысл в том, что, как оказывается, подготовкой известных Цюрихских протоколов — «Об установлении дипотношений» и «О развитии двусторонних отношений» — подписанных в октябре 2009 года и предусматривавших открытие границ между Анкарой и Ереваном, в Турции занимались сторонники находящегося в эмиграции в США известного богослова Фетхуллаха Гюлена. И эти факты якобы «стали всплывать после провалившейся попытки переворота в Турции».

Сергей Лавров

Практическую реализацию проекта вел Белый дом. Анализ текущих событий показывает, «что процесс примирения Турции и Армении был инициирован формирующейся командой Барака Обамы в США», пишет Мамедов. А «Хиллари Клинтон, бывшая госсекретарем в администрации Обамы, позже признала, что процесс примирения Турции и Армении был составной частью новой политики США в данном регионе. Вашингтон хотел таким образом вывести Армению из орбиты влияния России и тем самым лишить Кремль основного форпоста в регионе». Заодно Мамедов составил список «турецких гюленистов», участвовавших в операции. В него вошел, например, заместитель главы МИД Турции Феридун Синироглу (дипломат, которого хорошо знают в Москве — С.Т.), который проводил в Швейцарии консультации с представителем МИД Армении. На тот момент — президент Турции Абдулла Гюль, который, по мнению автора статьи, «также отличался близостью к Гюлену» и который участвовал в так называемой «футбольной дипломатии» с Арменией, совершив «визит в Ереван, где посетил товарищеский матч по футболу вместе с президентом Армении Сержем Саргсяном».

Цитируем дальше: «Братская Турция без уведомления Баку начала переговоры с Арменией по открытию границ… Баку неоднократно выражал свою озабоченность происходящими процессами, но в ответ получал от стратегического союзника лишь заверения о том, что в переговорах с Арменией вопрос Карабаха является первостепенным. В то же время в Ереване всячески отрицали карабахский подтекст в переговорах с Турцией. В Вашингтоне лишь разводили руками и утверждали, что открытие границ между Турцией и Арменией должно поспособствовать продвижению переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Время показало, что обеспокоенность Баку не была напрасной. После завершения переговоров между Анкарой и Ереваном в Швейцарии стороны начали готовить текст совместного протокола. И тогда стало известно, что в этом документе нет ни строчки касательно освобождения оккупированных территорий Азербайджана. Руководство Азербайджана смогло получить текст этого протокола. И, как ни странно, не от Турции, а от России. Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев в одном из своих выступлений заявит о том, что Баку узнал о содержании Цюрихских протоколов из надежных источников и определил свои последующие шаги, исходя из этой информации. Попытки США и поддерживаемого Вашингтоном Фетхуллы Гюлена открыть турецко-армянскую границу ни к чему не привели».

Бакинский автор, возможно, не подозревает, что цюрихский процесс нормализации турецко-армянских отношений широко освещался мировой прессой, что позволяет провести достоверную реконструкцию событий тех лет. Действительно, на первом этапе, в конце 2006 — начале 2007 года в Швейцарии начались закрытые консультации между представителями МИД Турции и Армении. Свидетельствует президент Турецкого центра международных отношений и стратегического анализа (ТЮРКСАМ) Синан Оган: «Все стало стремительно меняться после визита в Турцию президента США Барака Обамы, который, выступая 6 апреля в местном парламенте, недвусмысленно дал понять Анкаре: либо начало «армянского прорыва», либо признание «армянского геноцида» со стороны ее главного стратегического партнера, Вашингтона. Первый результат переговоров не заставил себя ждать: 23 апреля была оглашена «дорожная карта» процесса нормализации, предусматривающего подписание двусторонних документов и установление на их основе дипотношений и открытие границы. «Дорожная карта» вызвала неоднозначную реакцию. В Турции, благодаря доминирующей позиции правящей партии, «фактически были игнорированы мнения оппозиции и общественности».

То есть, по Мамедову, вся правящая турецкая Партия справедливость и развития состояла из сторонников Гюлена. Но в тот момент Анкара вела исключительно свою «игру»: возобновились переговоры по интеграции Турции в ЕС, а партнерские отношения с Вашингтоном, как на двухстороннем уровне, так и в Североатлантическом альянсе, обещали ей новые геополитические преференции. Что же касается карабахского направления, то Турция склонялась к американской логике, согласно которой нормализация отношений с Арменией создает Турции дополнительную точку опоры в Закавказье, что может привести к появлению принципиально новых подходов к урегулированию конфликта. Анкара, завязав на себя Баку и нормализовав отношения с Ереваном, могла бы эффективно подталкивать конфликтующие стороны к поискам компромиссов, имея за спиной поддержку Брюсселя. Однако «игру» вел и Баку, хотя предпочитал держать синицу в руках, чем наблюдать за полетом журавля в небе. Тут были свои нюансы.

Турция и Армения — самостоятельные субъекты мировой политики — вправе решать свои собственные национальные задачи. Азербайджан, как писали тогда турецкие СМИ со ссылкой на мнение министра иностранных дел Ахмета Давутоглу, настаивал на том, чтобы в цюрихские протоколы был включен пункт, предусматривающий освобождение ряда районов, из-за чего и были разорваны отношения между Турцией и Арменией в 1993 году. Вопрос статуса Степанакерта выводился за скобки. Кстати, позже, как писала турецкая газета Todays Zaman, Давутоглу говорил, что «Турция закрыла свои границы с Арменией не из-за Нагорного Карабаха», а «если Армения начнет вывод своих сил с оккупированных территорий, как минимум пяти из семи прилегающих регионов, представив четкие сроки вывода, которые также будут приняты со стороны Баку, мы готовы реализовать протоколы». Но в цюрихских протоколах эта позиция не нашла отражения, что вызвало негативную реакцию Баку, а вовсе не потому, что он якобы «ни о чем не был информирован».

31 августа 2009 года Ереван и Анкара официально объявили о подготовке подписания документов, которые тут же были названы «историческими». Местом показательного примирения была избрана Швейцария, оказывавшая сторонам посреднические услуги в ходе предварительных переговоров. Баку молчал. Более того, в Цюрих тогда прибыли главы внешнеполитических ведомств России — Сергей Лавров, США — Хиллари Клинтон, Франции — Бернар Кушнер, Словении — Самуэль Збогар. Подписантами документов выступали министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и его турецкий коллега Давутоглу. Как свидетельствуют корреспонденты многих стран, приглашенные на церемонию, она «была расписана буквально по минутам». Ровно в 17:00 делегации собрались в Цюрихском университете и заслушали приветствие главы МИД Швейцарии Мишель Кальми-Ре. Затем Налбандян и Давутоглу должны были поставить свои подписи под протоколами.

Однако в последний момент «историческое событие» оказалось под угрозой срыва. Главы МИД Армении и Турции «неожиданно» повздорили из-за содержания итоговых заявлений, с которыми решили ознакомить друг друга, прежде чем их обнародовать. В СМИ появилась версия, что Армению не устроила увязка подписания протоколов с урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе. Как писал «КоммерсантЪ», армянской стороне не понравился пассаж главы МИД Турции о необходимости создать комиссию, которая должна будет установить, имел ли место Геноцид армян со стороны турок в 1915 году. Так или иначе, но Налбандян и Давутоглу не появились в Цюрихском университете ни в назначенное для подписания время, ни двумя часами позже. «В этот момент Лавров написал Налбандяну короткую записку, — сообщал «Ъ». — В ней было шесть слов: «Эдвард! Соглашайся на церемонию без заявлений». Согласно иной версии, под запиской помимо Лаврова якобы стояли подписи Кушнера, Соланы и Збогара. После этого армянский и турецкий министры молча подписали документы и молча удалились.

Протоколы предусматривали появление в столицах двух стран дипломатических представительств, а также открытие границы «через два месяца после вступления соглашения в силу», а проблема Геноцида армян выносилась на уровень обсуждения совместной комиссии турецких и армянских историков. Только после этого Баку выступил с протестом и стал оказывать давление на Анкару с целью предотвратить ратификацию протоколов в турецком парламенте, хотя так называемый «армянский прорыв» Турции поддержали многие государства. Осенью 2009 года в азербайджанской столице дело дошло даже до сожжения государственных символов Турецкой Республики. Теперь Баку, похоже, опасается того, что российско-турецкое сближение приведет в той или иной форме к перезапуску процесса нормализации отношений между Турцией и Арменией. Потому Азербайджан и объявляет его «проектом Гюлена».

Ладно, когда в турецких СМИ появляются сообщения, что накануне отставки Давутоглу с поста премьер-министра президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы предъявил ему досье, уличающее его «в связях с Гюленом». Это внутреннее дело Турции. Но когда по логике азербайджанского журналиста и Лавров, и Хиллари Клинтон, и Солана, и Кушнер, и Збогар, оказывается, вместе осуществляли «проект Гюлена» и могут быть занесены в список его «сторонников», становится ясно — это очевидный перебор.